Am 20. März von 13 – 16.30 Uhr lädt das AWO Servicehaus Friesischer Berg zum Frühlingsbasar ein. Die Ausstellerinnen präsentieren Handgemachtes zum Dekorieren, Anziehen und Genießen und das Stadtteilcafé bietet in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen an. Ein Nachmittag für die ganze Familie zur Vorfreude auf Ostern und die bunte Jahreszeit!

Sie möchten selbst einen Stand anbieten? Dann melden Sie sich gerne bis zum 10. März unter der Telefonnummer 0461-940389465.

Text AWO Pflege Schleswig-Holstein gGmbH

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