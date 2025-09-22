Der Name ist Programm: Steff ’n’ Roll – die einmalige Stimme von Stefanie Buchholz mit dem authentischen Sound der 50er und 60er Jahre setzen uns zurück in die gute alte Zeit, als Rock ’n’ Roll, Rockabilly und Soul aufblühten. Die vierköpfige Band aus Tarp kann auf viele Jahre Livemusik der verschiedensten Genres zurückblicken. Klassiker von Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Wanda Jackson und vielen anderen präsentiert die Band in ihren ganz eigenen Versionen. Bühnenoutfit und Instrumente natürlich im Retrostyle – lasst uns den Rock ’n’ Roll feiern und genießt den Sound.

Der Eintritt ist frei. Der Hut geht ’rum. Vorverkauf und Platzreservierungen sind nicht möglich.

Samstag, 27.09.2025, 20.00 Uhr

Bergmühle, Flensburg