In den Monaten November und Dezember finden traditionell sowohl in der Stadt Flensburg als auch im Kreis Schleswig-Flensburg wieder zahlreiche Veranstaltungen der genannten Art statt. Kleinere und größere Weihnachtsmärkte mit Angeboten aus dem Kunsthandwerk sowie diversen Leckereien und Gaumenfreuden – neben dem besonderen Weihnachtszauber – begleiten die kommende Zeit von Flensburg über das südliche Dänemark und die Nordseeküste bis nach Schleswig für alle Freunde und Liebhaber der vorweihnachtlichen Jahreszeit.

Die Events im November

Wintermarkt und Weihnachtsmarkt in der Flensburger Innenstadt

Ab dem 17. November startet erstmalig der Flensburger Wintermarkt. Zwischen Süder- und Nordermarkt öffnen Buden mit Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten und nordischer „Winterhygge“. Ab dem 24. November verwandelt sich die Einkaufsstraße mit dem Wintermarkt dann in den Flensburger Weihnachtsmarkt.

Vom 24. November bis zum 30. Dezember erwartet Flensburg dann den traditionellen Weihnachtsmarkt. Geöffnet haben die Buden montags bis samstags von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am 24. Dezember ist der Weihnachtsmarkt bis 14 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen.

Weihnachtsmarkt Harrislee

Am 29. November 2025 wird sich der Marktplatz in Harrislee von 12 bis 21 Uhr als eine festlich geschmückte Weihnachtswelt präsentieren. Besucherinnen und Besucher können sich auf weihnachtliche Stimmung, Leckereien und stimmungsvolle Angebote freuen – ein perfekter Auftakt in die Adventszeit.

Weihnachtsdorf Wanderup

Auch dieses Jahr verwandelt sich Wanderup zu Weihnachten wieder in ein Weihnachtsdorf. Vom 28. bis zum 30. November erwartet die zahlreichen Besucher ein weihnachtliches Dorf mit entsprechend geschmückten Straßen, Läden, Scheunen und Garagen, die allesamt gefüllt sind mit handgefertigten Dingen zum Schmücken und Genießen. Außerdem verspricht das Wanderuper Weihnachtsdorf ein abwechslungsreiches und auch musikalisches Programm.

Weihnachtsinsel auf Schloss Gottorf

An den Adventswochenenden wird aus dem Schloss Gottorf in Schleswig eine stimmungsvolle Weihnachtsinsel. Vor historischer Kulisse laden liebevoll dekorierte Stände zu Kunsthandwerk, Geschenkideen und winterlichen Köstlichkeiten ein. Der Eintritt ist für Kinder bis drei Jahre frei.

Weihnachtsmarkt im Schleswiger Stadtmuseum

Vom 28. bis 30. November öffnet das Stadtmuseum Schleswig wieder seine Tore für den traditionellen Weihnachtsmarkt. In der historischen Kulisse des Günderothschen Hofes präsentieren Kunsthandwerker hochwertige Geschenke, während im Café Friedrich selbstgebackener Kuchen sowie im Außenbereich leckeres Grillgut und Hoferzeugnisse für das leibliche Wohl sorgen.

Die festlich beleuchtete Museumsanlage mit Haupthaus, Stall und Ausstellungshalle lädt außerdem dazu ein, die Ausstellungen zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 15 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Husumer Weihnachtsmarkt

Im Jahr 2025 findet in Husum bereits zum 57. Mal ein Weihnachtsmarkt statt. Der festlich geschmückte Husumer Weihnachtsmarkt vom 17. November bis 28. Dezember 2025 (außer 23.11. und 25.12.) auf dem Marktplatz in der Innenstadt, rund um den Tine-Brunnen, bietet den idealen Anlass für einen Besuch in der Nordsee-Hafenstadt Husum.

Der traditionelle Husumer Weihnachtsmarkt rund um den Tine-Brunnen hat sich längst zu einem gemütlichen Treffpunkt für Groß und Klein im Husumer Stadtzentrum entwickelt. Der Duft von Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln zieht durch die engen Gassen der Husumer Altstadt. Kunsthandwerk und Angebote für Kinder ergänzen das Ausstellerangebot. An den Wochenenden sind traditionell auch die Husumer Lions Clubs und der Rotary Club mit Marktständen vertreten. Auch gemütliches Shopping zum Weihnachtsfest in der Husumer City und ein Besuch im Husumer Weihnachtshaus, das ganzjährig geöffnet ist, sollten unbedingt eingeplant werden. Zahlreiche weihnachtliche Konzerte und Veranstaltungen runden das Angebot im Advent und zu Weihnachten in Husum ab.

Jul på Krusmølle

Der Weihnachtsmarkt „Jul på Krusmølle“ in Krusmølle (Dänemark) findet 2025 von Anfang Oktober bis kurz vor Weihnachten statt. Der genaue Termin für den Weihnachtsmarkt ist vom 11. Oktober bis zum 23. Dezember 2025. Es gibt neben dem Hauptmarkt auch weitere thematische Veranstaltungen wie Kuchenbuffets und Brunch-Angebote während dieser Zeit, die auf der Webseite des Veranstaltungsortes eingesehen werden können. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr!

Julebyen Tønder 2025

Der Weihnachtsmarkt in Tondern (Dänemark) eröffnet in 2025 bereits am 8. November. Die Weihnachtsstadt Tondern bleibt bis zum 23. Dezember in festlicher Stimmung. Die Geschäfte der Stadt sind die ganze Woche über geöffnet – ab dem 8. November auch samstags und sonntags. Die Öffnungszeiten der Geschäfte können abweichende Öffnungszeiten haben, die meisten haben ab 10 Uhr geöffnet, bis 17 Uhr bzw. 17.30 Uhr. Die Hütten auf dem Weihnachtsmarkt öffnen jeweils um 12 Uhr.

Die Events im Dezember

Weihnachtsmarkt am Fischereihafen in Maasholm

Am 6. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt am Fischereihafen in Maasholm von 12 bis 18 Uhr zu vorweihnachtlicher Stimmung ein. So gegen 14 Uhr schaut auch der Nikolaus vorbei. Besucher können sich auf Kaffee und Kuchen, Grillwurst, Crêpes sowie frischen Lachs freuen. Heiße und kalte Getränke sorgen für das leibliche Wohl, während ein Kreativmarkt zum Herumstöbern und Entdecken einlädt.

Weihnachtsmarkt Sterup

Am 6. und 7. Dezember laden Schüler und Lehrer der Heinrich-Andresen-Schule zum Weihnachtsmarkt mit gemeinsamem Basteln und Waffelnbacken ein. Mehr als 40 Kunsthandwerker, Schüler und Hobbykünstler präsentieren ihre weihnachtlichen Exponate. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Schwahlmarkt im St.Petri-Dom in Schleswig

Im Kreuzgang des St.-Petri-Doms erwartet Besucherinnen und Besucher vom 6. bis 14. Dezember vorweihnachtliche Stimmung und hochwertiges Kunsthandwerk. Mehr als 20 Aussteller präsentieren einzigartige Werke und bieten diese zum Verkauf an. Gottesdienste, musikalische Darbietungen, Vorträge und Domführungen runden das Programm ab und vermitteln Einblicke in Geschichte und Kunst des Doms. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche frei, Erwachsene zahlen 2 Euro. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag 12 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Kappeln

Im Raum Kappeln gibt es zwei beliebte Märkte, die auch 2025 wieder stattfinden werden: die Weihnachtsmühle in der Mühle Amanda vom 5. bis 7. Dezember 2025 von 15 bis 21 Uhr an allen Tagen: ein „hyggeliger“ Weihnachtsmarkt für die gesamte Familie ….

Der Weihnachtsmarkt im benachbarten Ellenberg ist für den 30. November 2025 vorgesehen, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr. Er wird rund um die Auferstehungskirche und im Birger-Forell-Haus stattfinden, angeboten werden Punsch, eine Feuerschale, ein Bücherflohmarkt, Kindertheater u. v. m.