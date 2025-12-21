Komm, wir finden‘s raus! – Die Live-Tour: JULIAN JANSSEN, bekannt als „Checker Julian“, zeigt deutschlandweit, wie viel Spaß Wissen macht

Der beliebte TV-Star JULIAN JANSSEN – auch bekannt als „Checker Julian“ – geht ab November 2025 auf seine erste große Live-Tour durch Deutschland! Der Presale startet ab dem 18. März 2025 auf julianjanssen.myticket.de, und am 20. März 2025 sind die Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Jetzt Karten sichern und live dabei sein, wenn JULIAN JANSSEN spannende Fragen stellt, verblüffende Experimente zeigt und von einem dinogigantischen Abenteuer erzählt.

Für seine kleinen Wissens-Fans nimmt Julian naturwissenschaftliche Phänomene unter die Lupe, geht aber auch ganz normalen alltäglichen Fragen nach. Ein besonderer Höhepunkt der Show ist Julians Dino-Abenteuerreise in den USA: Mit drei analogen Kameras und einem Zelt im Gepäck hat er sich im letzten Jahr auf die Suche nach echten Dinosauriern gemacht. Dabei nimmt er das Publikum mit und enthüllt, was er auf seiner Expedition entdeckt hat.

Julian Janssen ist nicht nur ein leidenschaftlicher Entdecker, sondern auch ein echter Wissensprofi! Nach seinem Abitur studierte Julian Medienwissenschaften und Germanistik und sammelte erste Erfahrungen als Moderator beim Universitätsradio. Zudem probierte er sich in kleinen Film- und Theaterproduktionen aus.

Seit 2018 begeistert Julian Janssen in der Wissenssendung „Checker Julian“ die jungen ZuschauerInnen auf KiKA sowie in der ARD immer wieder aufs Neue und geht dabei spannenden Fragen nach – für ihn der absolute Traumberuf. Neben seiner Tätigkeit als Moderator ist Julian auch als Synchronsprecher aktiv und lieh unter anderem dem Hauptcharakter Alfonso im Kinofilm „Das Geheimnis von La Mancha“ seine Stimme. Außerdem ist er als Schauspieler tätig und war unter anderem im Kinofilm „Die Chaosschwestern“ zu sehen.

Julian schafft es immer wieder, Wissen lebendig und spannend zu vermitteln – egal ob vor der Kamera, hinter dem Mikrofon oder auf der Bühne. Mit Witz und verständlichen Erklärungen bringt er selbst komplizierte Themen auf den Punkt – und sorgt für echte Aha-Momente.

Sonntag, 04.01.2026, 16.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg