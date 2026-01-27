Zufällig begegnen sich eine Saxophonistin und ein Schlagzeuger. Beide sind auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Inspiriert von der Leidenschaft für das jeweils eigene Instrument ist das Grundrezept sofort gefunden: eine Kombination von Bläsersektion und Rhythmusgruppe. Die Vorliebe für Jazz, insbesondere Latin Jazz, eröffnet die Findungsphase. Ein Trompeter mit Baritonsaxophon ist dabei. Schnell sind auch andere Musiker zu begeistern. Ein Gitarrist, ein Bassist, ein Posaunist mit Sousaphon und manchmal auch ein Pianist. Beste Zutaten für einen neuen, vielschichtigen und raffinierten Hörgenuss.

Der Eintritt ist frei. Der Hut geht ’rum. Vorverkauf oder Platzreservierungen sind nicht möglich.

Freitag, 06.02.2026, 20.00 Uhr

Bergmühle, Flensburg