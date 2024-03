Am Samstag 06. und Sonntag 07. April ist es endlich so weit: Flensburg blüht auf und das wird natürlich gebührend gefeiert.

Möbel Schulenburg, Fördepark, CITTI-Park, Bauhaus und natürlich die Flensburger Innenstadt begrüßen mit ihren Gästen den Frühling. Am Sonntag werden von 13 bis 18 Uhr in der Flensburger Innenstadt 4000 Frühlingsblumen verteilt. So kann die Erinnerung an einen schönen Tag in der Flensburger City mit nach Hause genommen werden. Achten sie also auf unsere charmanten Gärtnerinnen und Gärtner, die Ihnen gern einen kleinen Frühlingsgruß überreichen.

In Flensburg blühen jedoch nicht nur die Blumen auf, die Sonne steht nicht nur höher, sondern lässt sich nun auch wieder öfter blicken und lockt die Menschen in die Natur. Passend hierzu wird TUM in der Großen Straße ein Tipie aufbauen, wo Stockbrot und Waffeln am Stiel gegessen werden können. Die neusten Wohnmobil-Modelle und Dachzelte vom Caravan Center Nord sind am Sonntag auf dem Südermarkt zu bestaunen. Hier können Sie sich vom sachkundigen Personal beraten und alles genau zeigen lassen. Für die Kunst- und Maschinenbegeisterten Besucher gibt es ein besonderes Highlight auf dem Südermarkt: Svea Schaffner, alias Ms Carving, wird live in der Flensburger Innenstadt mit ihren Motorsägen Kunstwerke aus ganzen Baumstämmen erschaffen. „Ich liebe es draußen zu sein, mich körperlich zu betätigen, Menschen glücklich zu machen und mit jeder Skulptur eine Herausforderung zu meistern“, so die Künstlerin.

Die kleinen Besucher können sich selbstverständlich beim Kinderschminken kostenlos ein Blütenmeer auf´s Gesicht zaubern lassen.

Es gibt dänisches Eis, Grill-Würstchen, leckere Fischbrötchen, Fish&Chips, Lachsburger und dazu ein frisch gezapftes Flensburger Pils sowie vieles mehr. Auch die Händler der Stadt sind auf Frühling eingestellt. Samstag ab 10 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte für sie geöffnet.

Flensburg freut sich auf Sie!

Ihre City Flensburg

Foto: Envato.com