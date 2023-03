Frohe Ostern überall! Die österliche Festzeit ist für viele Orte und Regionen der Startschuss in die neue Saison. So erwartet Besuchende auch in Schleswig-Holstein vielerorts ein buntes Programm rund um die Feiertage. Ob Eiersuche für die Kleinen, Osterfeuer mit Live-Musik, Frühjahrsmärkte, farbenfrohe Paraden oder Mitmachaktionen für die ganze Familie: Am langen Osterwochenende ist viel los im echten Norden! Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH weiß, wo genau sich der Osterhase blicken lässt.

NORDSEE

Glänzendes Chrom und schimmernder Lack in Husum

Traditionell ist Husum am Ostersonntag das Ziel tausender Motorradfahrer, die mit einem Open Air Motorrad-Gottesdienst auf dem Marktplatz rund um den Tine-Brunnen in die Saison starten. Zahllose Zuschauende säumen den zentral gelegenen Platz vor der Marienkirche und die Korso-Strecke.

Viel Programm an den Pellwormer Ostertagen

Zwischen dem 03. und 16. April können Gäste im Rahmen der Schnitzeljagd zu Ostern an der großen Ostereiersuche über die ganze Insel teilnehmen. Denn der Osterhase und Pelle verstecken wieder überall auf Pellworm bunte Eier mit Rätselfragen, die auf zwei Routen gesucht werden können. Für das ausgefüllte Kreuzworträtsel erwartet alle Teilnehmenden eine kleine Oster-Überraschung. Am 08. April findet die Osterwiese als Fest für die ganze Familie auf dem Freizeitgelände Kaydeich rund um das Bürgerhus statt. Wer mitmacht und sein Glück an allen Spielstationen versucht, bekommt am Ende eine Belohnung. Weitere Highlights, wie eine Hüpfburg, Glitzer-Tattoos und eine große Mal- und Bastelecke ergänzen das Programm vom Abenteuerspielplatz bis zum Barfußpfad. Natürlich darf auch der Minigolfplatz „Kaygolf“ an diesem Tag nicht fehlen und die Pellwormer Krabben-Bouler des TSV-Pellworm laden zu kleinen Schnupper-Boulespielen unter Anleitung ein. Parallel findet ein Ostermarkt im Pellwormer Bürgerhus mit vielen Ständen und einem bunten sowie kulinarischen Angebot statt. Nach Ostern wird Pellworm am 12. April zur Märcheninsel: Klaus Rudolf Dörre vom Märchenatelier „Die grüne Schlange“ von der Ostseeküste Schleswig-Holsteins wird in zwei Veranstaltungen große und kleine Zuhörende mit frei erzählten Märchen in seinen Bann ziehen. Alle Veranstaltungen rund um Ostern: www.pellworm.de/aktivitaeten/veranstaltungs-highlights/

Buntes Oster-Programm in Büsum

Das Nordseeheilbad Büsum hat für Osterurlauber sowie Einheimische viel zu bieten. So findet am 09. und 10. April am Ankerplatz ein Ostermarkt statt. Hier können sich die Besuchenden nicht nur auf Ostereiersuche begeben, auch kulinarisch und musikalisch wird einiges geboten. Die alljährliche Ostereier-Such-Aktion findet am Ostersonntag zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Meerzeit Büsum Wellenbad und Spa statt. Dazu werden kleine Ostereier im ganzen Schwimmbad versteckt, die die Kinder suchen können. Anschließend dürfen sie ihre Funde beim Personal gegen etwas Süßes eintauschen. Wer Glück hat, trifft den Osterhasen in der Meerzeit.

Auch am Himmel wird es am Osterwochenende bunt: Am 08. und 09. April finden auch in diesem Jahr wieder die Büsumer Drachenflugtage statt. Dabei können Drachen in verschiedensten Farben und Formen am Himmel beobachtet werden. Die Ballonfähre bietet dabei ein Highlight für Kinder, es gibt Bonbons für alle!

Am Samstagabend sorgt die Büsumer Theatergruppe „Theotermoker“ mit ihrem plattdeutschen Stück „Chaos op‘n Campingplatz“ für Unterhaltung. Die Vorstellung beginnt um 20:00 Uhr und bringt viel norddeutschen Humor mit sich.

Auch die Büsumer Gästelotsen haben ihr Programm vorbereitet: Am Ostermontag geht es los mit der Gästebegrüßung um 10:30 Uhr. Im Watt’n Hus wird Wissenswertes zu Büsum und Umgebung erzählt. Nachmittags um 14:30 Uhr findet der kleine Ortsrundgang statt mit Informationen z. B. über die Geschichte der St. Clemens Kirche oder die Entstehung von Kolles Alter Muschelsaal. Mehr Infos unter www.büsum.de.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Auf in den Frühling am Ostseefjord Schlei

Wie wäre es mit einem Osterausflug für die ganze Familie? Dann auf zu den Wikingern! Über die Osterfeiertage vom 07. bis 10. April, jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr, findet in Haithabu bei den Wikingerhäusern im Freigelände der Frühjahrsmarkt statt. Besucherinnen und Besucher können Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen und den Handel wie zu Wikingerzeiten hautnah miterleben. In den Häusern, die in den Wintermonaten instandgesetzt worden sind, herrscht buntes Treiben. Es gibt lokale Produkte, feinstes Kunsthandwerk und exotische Waren zu bestaunen und zu kaufen.

Eine Ostereiersuche inklusive einer Portion Nostalgie lässt sich mit der Angelner Dampfeisenbahn am 09. und 10. April erleben. Mit historischen Schienenbussen geht es von Kappeln nach Süderbrarup und wieder zurück. Auf dem Weg wird der Schienenbus unterwegs für die Ostereiersuche anhalten. Die Abfahrten in Kappeln sind am Ostersonntag um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr sowie Ostermontag um 11:00 und um 14:00 Uhr.

Ostern in der Welt der Fledermäuse in Bad Segeberg

Rund um Ostern erwartet kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker jede Menge Programm im Noctalis – Welt der Fledermäuse Bad Segeberg. Was es mit den Codes auf Hühnereiern auf sich hat, erfahren Kinder etwa im Workshop „Geheime Botschaften vom Osterhasen (Geheimcodes und Roboter)“ am Karfreitag. Dabei lernen sie verschiedene Geheimcodes und Verschlüsselungstechniken kennen. Ebenfalls Karfreitag sowie Ostersonntag lässt sich hier allerlei Wissen rund um das (Oster-)Ei erlangen. Zum Schluss wartet dann noch die Egg-Challenge: Wer schafft es, ein Ei so zu schützen, dass es beim Fallen nicht zerbricht? Zusammen mit der Rallye durch die Erlebnisausstellung „Noctalis- Welt der Fledermäuse“ lassen sich so entspannte und lehrreiche Ostertage verbringen.

Umweltrallye zu Ostern im Wildpark Eekholt

Am Ostersonntag warten im Rahmen der Umweltrallye kleine Aufgaben und großer Spaß quer durch den frühlingshaften Wildpark Eekholt Großenaspe. Die Teilnehmenden werden einige spannende Aufgaben zu lösen haben, mit dem Ziel, jede einzelne Station gut zu meistern. An jeder Station gibt es etwas ganz Besonderes – Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund! Auf jedes teilnehmende Kind wartet ein kleines Geschenk zu Ostern.

Großer Ostermarkt auf dem Landgestüt Traventhal

Wenn der Osterhase am 25. und 26. März das historische Landgestüt besucht, steht der Frühling vor der Tür. Auf dem Gestüt stellen viele Kunsthandwerkende ihr anspruchsvolles Angebot aus: etwa Schokoladenkreationen, Deko für Haus & Garten, ungewöhnlichen Osterschmuck, Mode oder Pflanzen. Die Kinder haben ihren Spaß mit der Kindereisenbahn und dem Ponyreiten. Der Osterhase verteilt an beiden Tagen Süßigkeiten mit dem Eier-Lama. Schafe mit Osterlämmern und das Hasendorf mit dicken Hasen erwarten die kleinen und großen Gäste. Ein erlebnisreiches Wochenende auf dem Lande für die ganze Familie. Der Markt ist an beiden Tagen von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Blumen-Ostergrüße und Ostereier in Kellinghusen

Bunter Gruß in Kellinghusen: Am Karsamstag verteilt die Kellinghusener Kaufmannschaft am Vormittag kostenlos 1.000 Blumen als Ostergruß an die Passanten, die bei Edeka Hapke sowie beim Hagebaumarkt Dethlefsen unterwegs sind. Am Ostersonntag geht es ab 11:00 Uhr zum alljährlichen Ostereiersuchen im Osterwald. Anschließend können sich die Gäste bei Grillwurst stärken.

OSTSEE

Osterfeuer in Flensburg meets Meerherz-Spendenfestival

Die Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH nimmt das Osterfest zum Anlass, um gemeinsam mit Einheimischen und Urlaubsgästen die Tradition des Osterfeuers aufleben zu lassen. Am Ostersamstag sind alle herzlich zum Osterfeuer an der Hafenspitze eingeladen! Ab 14:00 Uhr öffnen die Stände und halten kulinarische Leckerbissen von süß bis herzhaft bereit. Auch die Freiwillige Feuerwehr Flensburg-Jürgensby samt Jugendfeuerwehr ist wieder vor Ort dabei, mit Grillwurst, Spielaktionen und Feuerwache. Zudem wartet ein buntes Spaß- und Mitmach-Programm auf Groß und Klein, etwa mit kreativen Bastelaktionen, Stockbrotbacken sowie musikalischem Programm auf der Meerherz-Spendenfestival-Bühne. Auf dem diesjährigen Osterfeuer werden Spenden für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) gesammelt. So spenden die hier auftretenden Künstler einen Großteil ihre Gage zugunsten der DKMS. Die DKMS ist auf der Veranstaltung ebenfalls mit einem Infostand vertreten.

Auch der Osterhase höchstpersönlich lässt sich das Ereignis nicht entgehen und legt mit seinem Boot um ca. 15:00 Uhr an der Hafenspitze an. Um 18:00 Uhr wird das Osterfeuer feierlich entzündet und die wohlige Wärme bei Leckereien und Livemusik genossen. www.flensburger-foerde.de/events/detail/osterfeuer-in-flensburg

Ostermärkte & Veranstaltungen auf der Sonneninsel Fehmarn

Der Tourismus-Service Fehmarn veranstaltet in diesem Jahr an Ostersonntag wieder die beliebte Ostereiersuche am Südstrand. Ab 11:00 Uhr sind kleine und große Gäste sowie Einheimische zu der Veranstaltung am Strand (Strandzugang gegenüber vom FehMare) herzlich eingeladen. Wenn alle Eier gefunden sind, erhalten die Kinder eine kleine süße Osterüberraschung. Während der Suchaktion können Eltern und Angehörige das Geschehen in entspannter Atmosphäre und in den bereitgestellten Fehmarn-Liegestühlen bei Kaffee und Kakao beobachten. Um 15:00 Uhr gibt es eine Theateraufführung mit dem Figurentheater Pfiffikus – „Pettersson und Findus“. Tickets gibt es an der Tageskasse. Animationsprogramm des Tourismus-Service Fehmarn über Ostern:

07. April: Kreativ Studio „Osterkörbe basteln“, Geocaching Schatzsuche;

08. April: Osterfeuer am Galgenberg;

10. April: Kreativ Studio „Porzellan und T-Shirts bemalen“, Goldschürfen am Südstrand, Lagerfeuer mit Stockbrot. https://www.fehmarn.de/veranstaltungen

Lampions, Eierpunsch & Osterfeuer in Kellenhusen

Auch im Ostseebad Kellenhusen werden die Ostertage bunt: Zum Auftakt findet am 06. April ein Lampionumzug vom Seebrückenvorplatz ausgehend statt. Am Karsamstag geht es gemütlich zu bei Eierpunsch und Live-Musik vom Live-Akustik-Duo Jenny & Steve. Abends findet das traditionelle Osterfeuer mit Live-Musik von „Citizens of the Sun“ auf der Südstrandwiese statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Ostersonntag sind alle Kinder zur großen Ostereiersuche in den Erholungswald eingeladen. Mehr unter www.kellenhusen.de/veranstaltungskalender.



Ostermünde macht sich fein – Saisonstart in Travemünde 2023

Das Seebad Travemünde putzt sich am langen Osterwochenende wieder heraus und startet mit einem bunten Osterfest für die ganze Familie vom 07. bis 10. April in den Frühling. Vier Tage lang dreht sich im Brügmanngarten alles rund um das Osterfest. Stimmungsvolle Höhepunkte sind das große Osterfeuer am Strand am Samstagabend und die Riesenei-Parade am Ostersonntag.

Nach dem „Ostereinklang“ am Karfreitag werden die bösen Wintergeister am Ostersamstag mit einem der größten Osterfeuer ab 18:00 Uhr an der Ostseeküste am Travemünder Strand (Höhe Brügmanngarten) vertrieben. Dazu gibt es Live-Musik im Brügmanngarten, DJ-Musik, heiße und kalte Drinks am wärmenden Feuer und Grillsnacks.

Für Kinder verwandelt sich der Brügmanngarten am Ostersamstag und –sonntag in ein Spieleparadies und der Osterhase läuft am Sonntag und Montag zur Höchstform auf. Travemünder Gastronomen verwöhnen die Gäste mit süßen und deftigen Leckereien. Am Ostermontag sorgt ein Livekonzert für gute Laune im Brügmanngarten. Ostermünde ist eine Veranstaltung der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH in Kooperation mit farcecrew events; der Eintritt ist frei! www.travemuende-tourismus.de

Jugendherbergen in Schleswig-Holstein (DJH-Landesverband Nordmark e.V.)

„Last Minute“-Tipp: Es gibt noch ein paar freie Plätze in den Osterprogrammen der Jugendherbergen im Norden. Ob am Ostseefjord Schlei, im grünen Binnenland oder direkt am Meer: Hier erleben Familien einen entspannten Kurzurlaub mit Vollpension, maritimen Ausflügen, Oster-Basteleien und gemeinsamen Aktivitäten. Was die Jugendherbergen dabei so familienfreundlich macht? In den unkomplizierten Unterkünften lernen Kinder rasch Gleichaltrige kennen. Es gibt jede Menge Platz, um zusammen zu spielen und zu lachen. Und um die Oster-Verpflegung und das passende Programm für die Ostertage brauchen sich Eltern nicht zu kümmern. So können alle gemeinsam abschalten und sich erholen. Alle Infos unter https://ostern.djh.reise/.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: Tourismus Agentur Flensburger Förde / Benjamin NolteBenjamin Nolte