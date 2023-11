Ein wichtiger Termin für Modellbahnfreunde und Interessierte: Am 14. November wird ein Mitarbeiter aus dem Hause Märklin von 10 bis 18 Uhr bei Imlau2Play rund um das Thema „Digitale Mehrzugsteuerung“ Rede und Antwort stehen! Zudem werden die neuesten Modelle der Modellbahn-Spezialisten präsentiert. Und: Imlau-Kunden können ihre eigene Mobilstation zum kostenfreien Update mitbringen! Zu diesem Anlass wird der diesjährige Infotag-Sonderwagen in limitierter Stückzahl auf der Veranstaltung zum Kauf angeboten.

Das Flensburg Journal ist beim Thema „Modellbahn“ neugierig geworden, hat deshalb bei Frank Imlau, dem Inhaber des Spielwaren- und Modellbau-Fachgeschäftes, nachgefragt.

FLJ: Ist eine Modellbahn in den heutigen Kinderzimmern eigentlich noch ein Thema, oder ist das „Eisenbahn spielen“ nur noch den gesetzteren Altersklassen vorbehalten?

Frank Imlau: Ein ganz klares „JA” fürs Kinderzimmer!

FLJ: Sind denn heutzutage altersgerechte Eisenbahnen für Kids erhältlich? In welchem Alter sollte man damit starten?

Frank Imlau: Mit „Märklin my world” fängt der Modellbahn-Spaß bereits für Kinder ab 3 Jahren an. Auf- und Abbau der „Märklin my world”-Modelleisenbahnen sind im Sinne des Wortes kinderleicht. Das kabellose Spielen bringt den Kids viel Spaß, fördert ihre Kreativität und weckt nebenbei technisches Verständnis auf spielerische Weise. Lokomotiven, Waggons und Gleise sind perfekt für kleine Kinder geeignet. So tauchen die jüngsten „Eisenbahner“ in faszinierende Welten wie Feuerwehr, Baustellen, Airport und ICE ein!

FLJ: Und was ist, wenn die Kinder älter werden und ihre Ansprüche entsprechend gestiegen sind?

Frank Imlau: Auch dafür hat „Märklin” eine Lösung gefunden: „Märklin my world” wurde in der gleichen Spurgröße wie die Profibahnen in H0 konzipiert und entwickelt. Diese Züge passen somit auf die gleiche Schienenbreite, im Maßstab 1:87. Das bedeutet wiederum, dass die selben Züge unabhängig vom Gleis weiter genutzt werden können, also auch etwa bei einem Besuch auf Opas bereits bestehender Märklin-Modellbahnanlage.

FLJ: Kinder werden zu Jugendlichen, ihre Ansprüche steigen. Sprengen dann nicht angedachte „Profibahnen” den finanziellen Rahmen der Heranwachsenden?

Frank Imlau: Für diesen Fall hat „Märklin” mit seinem Start Up Programm eine Lücke geschlossen. Ab 6 Jahren bietet es zahlreiche Varianten im günstigen „Low Budget”-Bereich an – lassen Sie sich gern bei uns im Hause dazu beraten.

FLJ: Wie sehen Sie generell die Zukunft für die Modellbahnbranche?

Frank Imlau: Durchaus positiv! Die heutigen technischen Möglichkeiten sowie gute und schlüssige Konzepte der Modellbahn-Hersteller lassen diese Sichtweise zu. Und überhaupt: Menschen, die einmal dem Zauber einer Märklin-Modelleisenbahn erlegen sind, bewahren diese Erfahrung lebenslänglich im Gedächtnis. Der besondere Reiz liegt in der kreativen Entwicklung von Anlagen: Planen, umsetzen und staunen, dazu noch die originalgetreuen Lokomotiven von Märklin. Auch die digitale Komponente kommt nicht zu kurz. So lassen sich heutzutage viele Züge digital steuern, sind mit zuschaltbarem Sound und zahlreichen weiteren Funktionen ausgestattet. Mein Fazit: Ein wunderbares Hobby, das immer noch Generationen verbindet und weiterhin verbinden wird!