Daniel Luis geht bei Social Media durch die Decke. Sein Spezialgebiet ist die spontane Interaktion sowie das Roasting des Publikums. Setz dich lieber nicht in die 1. Reihe! Oder traust du dich doch? Sein Stand-up-Comedy-Solo-Programm „Hyperaktiv“ hat es in sich! Sehr aufgedreht und aufgeregt redet er über Stereotypen, das verrückte Leben in Berlin und merkwürdige Alltagsbeobachtungen.

Während der Schulzeit war Daniel Luis schon immer der Klassen-Entertainer. Jetzt macht er es über große Umwege zum Beruf. Vom Gangmitglied zum BWL-Diplom, vom Model zum Grundschullehrer, vom Selbstständigen zum Langzeitarbeitslosen und jetzt zum Comedian. Was für andere eine Lücke im Lebenslauf ist, ist für Daniel Luis der Stoff, aus dem er Comedy macht.

Donnerstag, 16.10.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto: Philipp Uckel