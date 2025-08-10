Der Museumsberg Flensburg zeigt vom 20. Juli 2025 bis 25. Januar 2026 die Ausstellung „JUGENDSTIL HOCH ZWEI: Hans Christiansen und sein Lieblingsschüler Robert Gercke”

Hans Christiansen (1866-1945), zentraler Künstler des Jugendstils mit Flensburger Wurzeln, sah sich zeitlebens nie als Lehrer. Dabei bildete er über viele Jahre Lehrlinge aus, und gab sowohl an einer Kunstschule als auch privat Zeichenunterricht. Dieser Teil seines Schaffens ist bisher ebenso unerforscht wie das Werk seiner Schüler. Daher kommt es einer Sensation gleich, dass jetzt der komplette Nachlass eines seiner wichtigsten Schüler aufgetaucht ist: Robert Gercke (1877-1914) war zunächst Lehrling, später Assistent Hans Christiansens und unterstützte seinen Lehrer bei dessen Hauptwerk, dem Gesamtkunstwerk „Haus in Rosen“ auf der Darmstädter Mathildenhöhe.

Gercke wurde selbst Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Aachen, bevor er mit nur 37 Jahren einer schweren Krankheit erlag. Christiansen nannte Gercke in einem Brief an dessen Witwe „von all meinen jungen Leuten der liebste“. Der bislang unveröffentlichte Nachlass Robert Gerckes umfasst Gemälde, Zeichnungen und zahlreiche Entwürfe für Kunstgewerbe, Illustrationen und Plakate. Erstmals zeigt der Museumsberg Flensburg das Werk von Schüler und Lehrer gemeinsam, ergänzt um Werke weiterer Schüler und Schülerinnen Hans Christiansens wie Paul Bürck, Dora Wenneker-Iven und Olaf Christiansen.

