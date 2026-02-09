Mit ihrem neuen Album „Mehr!“ beweisen Alte Bekannte, dass sie längst mehr sind als nur die Nachfolger der Wise Guys: Die fünf Ausnahmesänger haben ihren ganz eigenen Sound gefunden und melden sich mit einem beeindruckenden Werk zurück. Der Albumtitel ist dabei Programm – mehr Vielfalt, mehr Emotion, mehr Musikgenuss.

Das fünfte Studioalbum der Band bietet mit 15 brandneuen Songs und drei Live-Aufnahmen so viel Musik wie nie zuvor. Schlag auf Schlag wechseln mitreißende Spaßnummern wie „Tassen“ oder „Irgendwas ist immer“ mit gefühlvollen Balladen („Fehlt nichts“, „Was ich in dir seh’“) und textlich cleveren Alltagsbeobachtungen wie „Sprachnachricht“ oder „Wenn man’s einmal kann“. Auch gesellschaftskritische Töne kommen nicht zu kurz – etwa in „Die graue Litfaßsäule“ oder „Wir sind mehr“.

Ein Großteil der Songs entstand Anfang 2025 während einer kreativen Auszeit in einem einsamen Ferienhaus in Holland. Das Ergebnis: Ein Album voller Spielfreude, Vielfalt und musikalischer Überraschungen – ein echtes Statement einer Band, die längst ihren eigenen Platz in der deutschen Musiklandschaft eingenommen hat.

„Mehr! – Live“: Das neue Bühnenprogramm

Seit März 2025 ist die A-Cappella-Erfolgsband mit ihrem neuen Live-Programm „Mehr! – Live“ auf Tour. Der Titel hält, was er verspricht:

Mehr neue Songs, mehr Energie, mehr Emotionen – und jede Menge unvergessliche Momente.

Das Repertoire reicht von brandneuen Eigenkompositionen über Highlights der letzten vier Alben bis hin zu beliebten Klassikern der Wise Guys. Witzig, nachdenklich, tanzbar – diese Show bleibt hängen und hinterlässt vor allem eines: Lust auf mehr!

Der Tourstart war ein voller Erfolg: ausverkaufte Häuser, begeisterte Presse, euphorische Fans. Die fünf Sänger schaffen es wie kaum eine andere Band, ihre Konzerte zu echten Gemeinschaftserlebnissen zu machen – humorvoll, emotional und mitreißend.

Freitag, 27.02.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg