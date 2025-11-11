Auf dem Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Harrislee ist es seit Anfang September 2025 möglich, Urnen mit Tierasche gemeinsam mit einem Menschen oder im Nachhinein bestatten zu lassen.

Tiere sind Familienmitglieder, Wegbegleiter, emotional Verbündete, Tröster, Freunde – und manchmal noch viel mehr – dieser Erkenntnis will man ab sofort hier oben nahe der dänischen Grenze Rechnung tragen. Künftig können die Urnen von Tieren auf dem Harrisleer Friedhof gemeinsam mit ihrem „Lieblings“-Menschen bestattet werden.

Dazu äußert sich die hiesige und sehr engagierte Pastorin Silke Wierk wie folgt: „Tiere sind unsere Mitgeschöpfe, mit denen wir im Einzelfall durchaus emotional sehr stark verbunden sind. Mir ist es wichtig, dass auch sie mit Herz und Würde verabschiedet und bestattet werden.“

Deshalb hat die Ev.-luth. Kirchengemeinde Harrislee beschlossen, dass eine gemeinsame letzte Ruhe von Mensch und Tier auf ihrem Friedhof möglich sein wird. Mit der Bestattung eines Menschen können künftig – je nach Größe des Urnengrabs – bis zu zwei Urnen mit der Asche von Hunden, Katzen oder Kleintieren oder eine Urne mit der Asche eines Pferdes als eine so bezeichnete „Grabbeigabe“ mit bestattet werden. Die Tierurne kann zeitgleich oder nach der Sarg- oder Urnenbestattung des Menschen beigesetzt werden – nicht jedoch vorher. Für den dafür nötigen Aufwand berechnet die Kirchengemeinde eine Gebühr von 230 Euro.

Immer wieder wandten oder wenden sich Menschen an die Evangelische Kirche, weil sie einen würdigen Grabplatz für ihr Tier suchen oder aber den ausdrücklichen Wunsch haben, auch nach ihrem eigenen Tod mit dem Tier vereint zu bleiben. Die Bestattung als Grabbeigabe ist in Harrislee nun also ab sofort möglich. Ob später auch ein Grabfeld eingerichtet werden wird, auf dem nur Tiere unabhängig von ihrem Menschen bestattet werden können, soll noch vom Friedhofsausschuss der Kirchengemeinde Harrislee beraten werden.

Kontakt

Fragen zur gemeinsamen Bestattung von Mensch und Tier in Harrislee beantwortet der Friedhofsverwalter, Herr Reinhold Jürgensen, unter 0461/73480 oder friedhof@kirche-harrislee.de.

Foto: Anja Ahrens