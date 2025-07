5. Flensburger Blaulichttag

Blaulichttag 2025 stellt neue Rekorde auf

Als der Flensburger Pressesprecher der Bundespolizei, Hanspeter Schwartz, im Jahr 2012 das erste Mal verantwortlich einen Blaulichttag in Flensburg ausrichtete, hätte er sich nicht träumen lassen, wie groß die Veranstaltung 13 Jahre später ausfallen würde. In diesem Jahr werden neue Rekorde aufgestellt. Nicht nur die Anzahl der teilnehmenden Organisationen und Behörden ist so hoch wie noch nie, auch die Veranstaltungsmeile ist noch einmal deutlich gewachsen. Und das trotz Sanierung der Kaikante und damit verbundener Sperrung des Parkplatzes Schiffbrücke. Zudem wird es in diesem Jahr gleich zwei Veranstaltungsflächen geben. Die altbekannte an der Hafenspitze und nun eine weitere am nördlichen Ende der Blaulichtmeile, am Nordertorkai. Wie schon in den vergangenen Jahren warten hier wieder teils spektakuläre und vor allem spannende Einsatzvorführungen auf Groß und Klein.

Mittlerweile dürfte es der größte Blaulichttag Schleswig-Holsteins sein. Mit 30 teilnehmenden Organisationen hat sich die Anzahl in 13 Jahren mehr als verdoppelt. „Im ersten Jahr waren es gerade einmal 12 Teilnehmer“, erinnert sich Schwartz. „Damals fand die Veranstaltung noch auf der Exe statt.“ Und geplant war sie in der Form ursprünglich auch nicht. Die Bundespolizei wollte sich und ihre Behörde vorstellen. Rund um den Bahnhof hatte man damals ins Auge gefasst. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei sollte im Carlisle Park landen. In einem konstruktiven Austausch mit der Flensburger Berufsfeuerwehr reifte dann aber schnell die Idee, die Veranstaltung größer aufzuziehen und auch andere Blaulichtorganisationen und Behörden mit einzubinden. „Das passte dann im Bahnhofsumfeld platztechnisch nicht mehr“, so Schwartz. „Wir sind auf die Exe ausgewichen.“ Schon 2012 kamen tausende Besucher zum Blaulichttag. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und andere Organisationen zum Anfassen. Das Highlight damals: die Landung eines Bundespolizeihubschraubers auf der Exe.

Zwei Jahre später ging es erstmals an den Hafen. „2014 haben wir gemerkt, wie viel Potenzial in dieser Veranstaltung steckt und wie passend die Location direkt am Hafen ist“, erinnert sich Schwartz. „Nun konnten wir auch Schiffe einladen, die mitunter auch besichtigt werden konnten.“ Auch die Beteiligung dänischer Einsatzkräfte war neu. Und dieser internationale Charakter des Flensburger Blaulichttags ist geblieben. „In diesem Jahr können wir so viele dänische Einsatzkräfte wie noch nie begrüßen“, sagt Schwartz. „Ob Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Zoll oder Katastrophenschutz – das Interesse der Kollegen aus unserem Nachbarland an dieser Veranstaltung ist hoch.“

Auf den dritten Blaulichttag 2017 folgte eine sechsjährige Zwangspause. „Corona hat uns dann eine lange Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Schwartz. „Wir haben dann bis 2023 gewartet, ehe es wieder losging.“ Eine solche Großveranstaltung zu organisieren bedarf vieler helfender Hände und eines enormen Aufwands. Die Unterstützung, die Initiator Hanspeter Schwartz von 2012 an fortwährend bekam, wurde immer größer. Damals ins Leben gerufen, trifft sich mittlerweile ein „Blaulicht-Stammtisch“ regelmäßig. Um sich zu vernetzen, aber eben auch den Blaulichttag zu planen. „Seit Herbst 2024 stecken wir in den Vorbereitungen für die diesjährige Veranstaltung“, sagt Schwartz. „Und das ehrenamtlich bzw. neben unseren Haupttätigkeiten.“ Rund 25 bis 30 Teilnehmer unterschiedlichster Organisationen und Behörden gehören zu der Runde. Alle Fäden in der Hand und den Überblick behält Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei. Mit starkem Rückhalt aller anderen. „Alleine lässt sich diese Veranstaltung allerdings nicht im Geringsten stemmen“, so Schwartz. „Wir teilen die Vorbereitungen sowie planerischen Aufgaben unter uns auf.“

Die besondere Herausforderung in diesem Jahr: Durch die Schäden und damit verbundenen Sanierungsarbeiten der Kaikante an der Schiffbrücke steht die ansonsten genutzte große Veranstaltungsfläche vorerst nicht mehr zur Verfügung. „Wir haben die Sperrung der Schiffbrücke zwischen Neue Straße und Nordertor beantragt, um mit unseren Fahrzeugen und Ständen auf die Fahrbahn ausweichen zu können“, berichtet Schwartz. Mit Erfolg. Der Antrag wurde bewilligt. Nun steht dem größten Blaulichttag Flensburgs und dem wohl auch größten Blaulichttag Schleswig-Holsteins nichts mehr im Wege. Ganz im Gegenteil. Der zur Verfügung stehende Platz ist deutlich gestiegen. Von der Hafenspitze bis zum Nordertorkai wartet nun eine rund 900 Meter lange Blaulichtmeile auf kleine und große Besucher.

Zwischen 11 und 17 Uhr warten am 26.07.2025 auf die Besucher neben rund 30 Ausstellern mit vielen Großfahrzeugen, technischen Geräten, Booten und vielem mehr auch etliche Programm-Highlights auf den beiden Veranstaltungsflächen an der Hafenspitze und dem Nordertorkai. Es wird Vorführungen der Feuerwehr und Einsatzübungen der Diensthunde von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll geben sowie Übungen auf dem Wasser. Auch der beeindruckende Rettungshubschrauber des dänischen Militärs wird am Nachmittag in Flensburg erwartet. Er soll eine Person aus dem Hafenbecken mit Hilfe der Seilwinde retten. Auch an Land, entlang der 900 Meter langen Ausstellungsfläche, wird es einiges zu sehen geben. Unter anderem wird die Bundeswehrfeuerwehr mit einem großen Flugfeldlöschfahrzeug vor Ort sein. Taucher- und Höhenrettungsgruppen sowie unzählige kleine und große Einsatzfahrzeuge wird es zu bestaunen geben. Für die Kinder wird es wieder die Riesenrutsche des THW, mehrere Hüpfburgen und ein Preisrätsel mit tollen Gewinnen geben. Erwartet werden in diesem Jahr wieder rund 20.000 Besucher.

Text und Fotos: Benjamin Nolte