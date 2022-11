Kennt nicht jeder von uns mindestens einen Menschen im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, der bereits im Oktober alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat und dies stolz verkündet? Nun, für diejenigen unter Ihnen, die nicht zu dieser seltenen Gattung Mensch gehören, wird es langsam aber sicher allerdings auch Zeit, sich mit dem Thema Weihnachtsgeschenke zu beschäftigen. Wir, die Redaktion des Flensburg Journals, haben uns einmal in gemütlicher Runde zusammengesetzt und ein paar Vorschläge für Sie gesammelt.

Wenn die dunkle Jahreszeit Einzug hält, greifen viele von uns wieder vermehrt zu Lesestoff in Form von Büchern. Mit einem Heißgetränk aufs Sofa kuscheln, ein paar weihnachtliche Kekse griffbereit platzieren, sich selbst in eine flauschige Decke einwickeln und sich dann lesend in eine ganz andere Welt begeben… das ist ein ganz besonderes Gefühl der Entspannung. Aktuell in den Bestsellerlisten weit oben platziert und von uns für gut befunden wurde beispielsweise Dörte Hansens dritter Bestseller „Zur See”, der erst kürzlich erschienen ist. Fachlich kompetente Beratung und Empfehlungen erhalten Sie natürlich beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Dort finden Sie übrigens auch den beliebten Kalender „Mien To Huus 2023”, in dem bereits seit über 35 Jahren Zusammenstellungen der schönsten Fotografien von der Flensburger Förde bis an die Schlei präsentiert werden. Ein Exemplar dieses Kalenders, weihnachtlich verpackt, eignet sich natürlich ebenfalls hervorragend als Geschenk am Heiligabend.

Winterzeit ist Spielezeit. Der Trend zum gemeinsamen Spieleabend setzt sich auch in diesem Jahr fort. Verständlich, denn während sich vor dem Fenster das norddeutsche Schmuddelwetter austobt, ist es doch ein großes Vergnügen, mit Freunden im Warmen zu sitzen, ein paar Snacks zu verzehren und dabei ein schönes Gesellschaftsspiel zu spielen. Neben Klassikern wie Monopoly, Scrabble oder Trivial Pursuit erobern kontinuierlich neue Spiele die Herzen der Spielefreunde. Wie wäre es zum Beispiel mit „Hitster”, einem Musik-Kartenspiel der Marke Jumbo Spiele, das garantiert für Partystimmung sorgt. Oder verschenken Sie das Spiel des Jahres 2022: „Cascadia“, ein Spiel des berühmten Spieleverlags Kosmos. In diesem liebevoll gestalteten Spiel steht das Naturthema im Fokus. Es ist geeignet für 1-4 Spieler ab 10 Jahren. Eine tolle Auswahl an Gesellschaftsspielen finden Sie unter anderem bei Spielwaren Brüning in Flensburg.

Sie haben einen Modellbau-Fan, den Sie gern beschenken möchten? Schauen Sie einmal bei Imlau2Play vorbei. Wenn Sie gleichzeitig noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Ihr Kind sind, versichern wir Ihnen: Sie werden kein weiteres Geschäft aufsuchen müssen, um in Sachen Spielwaren ein Highlight zum Verschenken zu finden.

Ein Klassiker, der – passend ausgewählt – sowohl männliche als auch weibliche Geschenkempfänger erfreuen wird, ist ein guter Duft. Zugegeben, was der eine als wohlriechend bezeichnet, mag in dem anderen vielleicht gegenteilige Gefühle hervorrufen, allerdings kennen wir die Vorlieben unserer liebsten Menschen in der Regel recht gut und wissen, welches Parfum gut ankommt. Wer hier individuelle Beratung wünscht, findet diese in einer der Parfümerien vor Ort.

Schmuck und Uhren gehören zweifelsfrei ebenfalls zu den Geschenken, die jedes Jahr wieder für Begeisterung unter dem Weihnachtsbaum sorgen. Eine tolle Auswahl an sowohl klassischen als auch modernen und sportlichen Uhren finden Sie beispielsweise bei Schmuck Schmidtke in der Dr.-Todsen-Straße. Auch eine große Vielfalt an Schmuck ist hier erhältlich. In der Schmuckschatulle zu Hause befindet sich ein Schmuckstück, das Ihre Frau einst gern getragen hat, das allerdings im Laufe der Jahre kaputt gegangen ist? Wir können uns vorstellen, dass dieses Schmuckstück, repariert und in neuem Glanz erstrahlend, für eine große Überraschung am Weihnachtsabend sorgt.

Haben Sie einen abenteuerlustigen Adrenalin-Junkie in Ihrem Umfeld, dem Sie eine Freude bereiten wollen? Dann ist vielleicht ein Bungee-Sprung eine interessante Idee. Es soll ja durchaus Menschen geben, die großen Spaß daran haben, sich an einem Gummiseil befestigt in die Tiefe zu stürzen. Ein ähnlich waghalsiges Vergnügen beschert einem ein Fallschirmsprung, den man beim Luftsportverein Flensburg wagen kann. Wer es weniger abenteuerlustig bevorzugt, aber dennoch gern dieses besondere Freiheitsgefühl erleben möchte, das einen überkommt, wenn man von weit oben auf die Erde schaut, der freut sich eventuell über einen Rundflug über seine Heimat. Ob im Hubschrauber oder bei einem Segelflug, die überwältigende Aussicht bleibt einem sicher lange Zeit in Erinnerung.

Einmal im Sportwagen über den Nürburgring zu düsen, ist ein Traum, den man gut in Form eines Weihnachtsgeschenkes wahr werden lassen kann. Wem der Nürburgring allerdings zu weit weg ist, dessen Wunsch kann im benachbarten Dänemark erfüllt werden. Im Padborg Park, kurz hinter der Grenze, ist es möglich, Rennwagen auf einer 2150 Meter langen und 12 Meter breiten Strecke zu fahren und mal so richtig aufs Gaspedal zu treten. Da geht jedem Geschwindigkeits-Freund das Herz auf.

Die schönsten Geschenke sind doch die, die über den materiellen Nutzen hinaus auch gemeinsame Stunden mit den liebsten Menschen beinhalten: ein Konzert, ein Kino-Abend oder ein Musicalbesuch. Flensburg hat in dieser Hinsicht in den kommenden Monaten durchaus einiges zu bieten. Wir sind sicher, da findet sich für jeden Geschmack etwas. So statten beispielsweise „Die Sixxpaxx” Flensburg mal wieder einen Besuch ab. Für den März haben sich unter anderem Suzanne Grieger-Langer mit ihrer „Deppen-Detox-Tour‘‘ sowie Max Giesinger im Deutschen Haus angekündigt.

Wer einem Filmfan eine Freude bereiten möchte, dem legen wir die UCI Unlimited Card ans Herz. Mit dieser Karte erhält der Besitzer Zugang zu allen Filmen des regulären Kinoprogramms in der UCI Kinowelt für 23,40 EUR monatlich. Ebenfalls in der UCI Kinowelt zu sehen: Live-Übertragungen bekannter Opern und Ballettaufführungen. Ein entsprechendes Ticket lässt sich auch hervorragend verschenken. Im Februar ist beispielsweise die Live-Übertragung der Oper „Der Barbier von Sevilla” geplant.

Freunde des nostalgischen Kino-Gefühls freuen sich sicher über einen Kino-Abend im 51 Stufen Kino. Hier werden viele besondere Filmkunst-Highlights abseits der großen Blockbuster gezeigt, die sich hervorragend mit einer Portion Nachos oder Popcorn genießen lassen.

Auch ein Musicalbesuch lässt sich wunderbar verschenken. Kombiniert mit einem Wochenende in Hamburg sorgen „Der König der Löwen” oder „Die Eiskönigin“ nicht nur bei den kleinen Geschenk-Empfängern für strahlende Augen unter dem Weihnachtsbaum. Oder wie wäre es mit der von den Kritikern hochgelobten musikalischen Inszenierung über den amerikanischen Gründungsvater Alexander Hamilton?

Natürlich muss ein Wochenend-trip nicht an eine besondere Veranstaltung geknüpft sein. Wer freut sich nicht über eine kleine Auszeit vom Alltagsstress? Einfach mal ein paar Tage verwöhnen lassen und sich um nichts kümmern. Während einem das Frühstück serviert wird, überlegt man sich in aller Ruhe, wie man den Tag verbringen möchte. Ein langer Spaziergang am endlosen Sandstrand, ein Wellness-Nachmittag im Spa-Bereich des Hotels oder das klassische Sightseeing sorgen für entspannte und erfreute Gesichter. Und man muss gar nicht besonders weit reisen, um solche Tage zu erleben. Ob an Nordsee, Ostsee oder zwischen diesen beiden Meeren, erholsame Plätzchen gibt es hier zur Genüge. Von Wellness-Auszeiten bis zum Wanderwochenende sind die Möglichkeiten so vielfältig wie die zu beschenkenden Personen.

Wo wir gerade vom Wohlfühlen sprechen: Ein Friseurbesuch ist für die meisten Frauen Entspannung pur. Da liegt es doch nahe, ein solch erholsames Erlebnis in Form eines Gutscheins unter dem Weihnachtsbaum zu platzieren und der Liebsten eine Freude zu bereiten. Der Friseur des Vertrauens kümmert sich neben dem perfekten Haarschnitt natürlich auch um kosmetische Anliegen und Make-Up.

Wer sich gleichermaßen für Wellness und Badespaß begeistern kann, dem lässt sich bestimmt mit einem Besuch der Fördeland Therme ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 5 Saunen, ein Saunagarten, ein Außen- sowie ein Ruhebereich sorgen für entspanntes Wohlfühlen. Und für die gewünschte Aktivität stehen sowohl ein Erlebnis- als auch ein Sportbecken zur Verfügung.

Kulinarische Highlights kommen zum Weihnachtsfest nicht nur auf den Tisch, sie lassen sich auch hervorragend verschenken. Ob in Form eines Gutscheins für ein Menü im Lieblingsrestaurant oder als liebevoll zusammengestellter Präsentkorb, wer einen Feinschmecker beschenken möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten. Eine vielfältige Auswahl an Feinkost, Essig und Ölen sowie auch hochwertige Spirituosen und Weine finden Sie beispielsweise bei „Vom Fass” im Cittipark und der Innenstadt.

Auch unter den Naschkatzen gibt es einige Genießer, die eine exquisite Süßigkeit zu würdigen wissen. Hier lohnt es sich, auf der Suche nach einem Präsent die „Süßwaren-Werkstatt” im Krusehof zu besuchen. Ob Lakritz, Marzipan oder Schokolade, hier finden Sie das perfekte Geschenk für jeden Süßigkeiten-Fan.

Bei typisch norddeutschem Schietwetter gibt es doch nichts Schöneres, als sich unter kuscheliger Kleidung zu verstecken. Bestens geeignet für dieses Vorhaben sind zum Beispiel die beliebten Seemanns-Troyer, mit denen Sie nicht nur Wind und Wetter trotzen, sondern auch einen maritimen Kleidungsklassiker besitzen. Erhältlich sind die guten Stücke beispielsweise bei Fahnen Fischer an der Schiffbrücke in Flensburg.

Ein Fahrrad zu Weihnachten? Gute Idee! Nicht nur, weil man bei einer gemeinsamen Fahrradtour die über die Weihnachtstage zu sich genommenen Kalorien abtrainieren kann, sondern weil Bewegung an der frischen Luft Spaß macht. Perfekter Ansprechpartner in diesem Zusammenhang ist Fahrrad Petersen in Flensburg. Von E-Bikes über Rennräder, Mountainbikes und Kompakt-Räder bis hin zu Kinderfahrzeugen unterschiedlicher Art sind Sie hier bestens beraten. Zubehör und die passende Bikewear finden Sie hier natürlich auch.

Sie kennen jemanden, der sich bereits jetzt schon wieder darauf freut, mit dem SUP über die Flensburger Förde zu paddeln und es kaum erwarten kann, den warmen Strandsand unter den Füßen zu spüren? Dann verschenken Sie doch etwas, das die Vorfreude auf diese Zeit steigert. Passendes Zubehör für jeden SUP-Fan finden Sie bei DeepBlueWatersports. Neoprenanzüge, wasserdichte Taschen und Handyhüllen sowie jede Menge technisches Equipment für den Paddelspaß gibt es direkt vor Ort sowie im Online-Shop.

Eine weitere Idee, die vermutlich am meisten Freude bereitet, wenn man sie bei wärmeren Temperaturen in die Tat umsetzt, sind Wassersportkurse: Windsurfen, Kiten oder Wingfoilen lassen sich in Flensburg und Umgebung bestens erlernen.

Wer sonnige und warme Tage lieber an Land verbringt, sich aber dennoch gern bewegt, ist vielleicht für den neuen Trend Bounceball/Trampolintennis zu begeistern. Im vergangenen Jahr haben Sie am Strand, im Park oder Freibad vielleicht auch Menschen gesehen, die um eine Art Trampolin herum standen und sich mit Hilfe dieses Trampolins einen Ball zuspielten. Eine wunderbare Outdoor-Beschäftigung an einem sonnigen Tag, finden wir.

Sie kennen einen Handball-Fan, dessen Fan-Ausstattung noch nicht vollständig ist? Machen Sie ihm zu Weihnachten doch eine Freude, indem Sie ihm Schal, Mütze, Trikot, Tasse oder Kuscheldecke des Lieblingsvereins, der in Flensburg und Umgebung natürlich zweifelsfrei die SG Flensburg-Handewitt sein wird, schenken. Im SG-Fanshop werden Sie fündig.

Wollen Sie jemanden beschenken, der sich für Musik begeistert? Dann ist die Musikschule Flensburg der richtige Ansprechpartner. Hier finden Sie ein vielfältiges Angebot, das sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene richtet. Von Instrumentalunterricht über Gesang bis hin zum Tanz, hier wird Musik gelebt.

Das passende Geschenk für Ihre Lieben war noch nicht dabei? Dann lassen Sie sich einfach bei einem Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Flensburg Galerie mit ihrem vielfältigen Angebot an unterschiedlichsten Geschäften und Produkten inspirieren!

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Schenken und eine stressfreie, besinnliche Vorweihnachtszeit!

flj