Mit der Streetparty 2026 erwartet euch kein klassisches Straßenfest, sondern ein generationenübergreifendes Event, das Flensburgs musikalische Geschichte sichtbar, hörbar und erlebbar macht.

Im Mittelpunkt stehen DJs und Musiker, die über Jahrzehnte hinweg das Nachtleben, die Clubkultur und die Identität der Stadt geprägt haben. So haben sich beispielsweise Ernst Wilfing, Jens Drews, Horst Bensmann und Franz Dieter Weiß angekündigt. Die Veranstaltung verbindet die Musik der 70er- und 80er-Jahre mit heutigen Präsentationsformen und schafft so eine emotionale Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Den gesamten Tag über werden Große Straße, Nordermarkt und Hafenspitze zu einer zusammenhängenden Erlebnisfläche, auf der Musik, Tanz, Gastronomie, Fashion und Live-Acts einen Platz finden. Zusätzlich ist eine Oldtimer-Ausstellung vom Südermarkt bis zur Hafenspitze geplant. Freut euch auf einen ganz besonderen Tag, der euch sicher begeistern wird.

Samstag, 27.06.2026, 10.00 – 22.00 Uhr

Große Straße & Nordermarkt & Hafenspitze, Flensburg