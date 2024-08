VIOLAS eröffnet in Flensburg

Ein Paradies für Genießer in der Roten Straße

Die Rote Straße in Flensburg hat einen neuen Glanzpunkt! Am 23. August eröffnete die neue VIOLAS Filiale ihre Türen und lädt alle Feinschmecker, Genießer und Liebhaber außergewöhnlicher Geschmackserlebnisse zu einer Entdeckungsreise der Sinne ein.

Mit einem Angebot, das die Vielfalt und Raffinesse der kulinarischen Welt in sich vereint, verspricht VIOLAS, ein echtes Highlight im Herzen der Stadt zu werden.

Eine Oase für Feinschmecker

Betritt man die VIOLAS Filiale, wird man sofort von einer besonderen Atmosphäre eingefangen. Der Duft von exotischen Gewürzen und handverlesenen Kräutern liegt in der Luft und verführt zum Verweilen und Stöbern.

Hier finden Genießer alles, was das Herz begehrt: von exquisiten Gewürzmischungen, die jedes Gericht veredeln, über erlesene Öle und Essige, die Salate und Marinaden zu einem kulinarischen Highlight machen, bis hin zu delikaten Schokoladen und Pralinen, die auf der Zunge zergehen. Außerdem Delikatessen soweit das Auge reicht!

Etwas Besonderes lässt sich seit kurzem in der Roten Straße finden

Eine Welt voller Entdeckungen

VIOLAS bietet weit mehr als nur die klassischen Gewürze. Das Sortiment umfasst eine beeindruckende Auswahl an Produkten aus aller Welt, die sorgfältig ausgewählt wurden, um den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Ob man auf der Suche nach einem speziellen Salz aus dem Himalaya, einem seltenen Pfeffer aus Madagaskar oder einem aromatischen Tee ist – hier wird man fündig. Dabei legt das Team größten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit, was sich in jedem einzelnen Produkt widerspiegelt.

Schenken und beschenkt werden: VIOLAS-Mitarbeiterin Luca zeigt einen der beliebten Präsentkörbe

Geschenke, die begeistern

Nicht nur für den eigenen Gebrauch, auch als Geschenk sind die Produkte von VIOLAS eine hervorragende Wahl. Die ansprechend verpackten Gewürze, Öle und Essige sind perfekt für alle, die ihren Lieben etwas Besonderes schenken möchten. Ob als Mitbringsel für eine Einladung, als Aufmerksamkeit für einen besonderen Anlass oder einfach als kleines Dankeschön – bei VIOLAS findet man immer das passende Präsent, das garantiert gut ankommt.

Erleben und genießen

Die neue VIOLAS Filiale in der Roten Straße ist nicht nur ein Geschäft, sondern ein Ort, an dem man kulinarische Schätze entdecken und erleben kann. Regelmäßige Verkostungen und Events bieten zukünftig die Gelegenheit, in die Welt der Aromen einzutauchen und sich von neuen Geschmackserlebnissen inspirieren zu lassen.

Sönke Roß holt VIOLAS nach Flensburg

Die ersten Tage seit der Eröffnung sind geschafft. Und das sehr erfolgreich! „Wir hatten noch gar nicht offiziell eröffnet, da schauten schon die ersten Kunden herein“, berichtet Sönke Roß überaus glücklich. Das Interesse an VIOLAS war und ist riesengroß. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, berichtet er zufrieden. Zu Recht, denn sein Geschäft ist eine Bereicherung für den stationären Handel in der Innenstadt.

„Die Zielgruppe für unseren Laden sind alle Hobbyköche und vor allem Menschen, die Freude am Kochen und Probieren haben“, sagt Sönke Roß. Und für diejenigen, die auf der Suche nach einem besonderen Geschenk sind. Denn die Produkte aus dem VIOLAS Shop lassen sich exzellent verschenken und erzeugen große Freude bei den Beschenkten!

Sönke Roß stammt aus der Region (Westerholz). Er machte eine Ausbildung zum Hotelfachmann und arbeitete auf Kreuzfahrtschiffen wie der MS Europa und der MS Hanseatic. Anschließend war er für Wareneinkauf und Logistik von der Landseite aus verantwortlich. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau Tine kennen.

Das Team von VIOLAS in Flensburg: Tine, Sönke, Christiane und Luca (v. l.n. r.)

10 Jahre Smucke Steed in Glücksburg

2014 kehrte das Paar in die Heimat zurück. Bis Februar dieses Jahres leitete das Paar zehn Jahre lang die Smucke Steed, das hübsche Boutique-Hotel in Glücksburg, das es bundesweit zu Ansehen und Begehrlichkeiten schaffte. Neben dem Hotel betrieb das Paar für einige Jahre auch ein kleines Café im Schlosshof in Glücksburg.

Hier zu Hause

„Wir fühlen uns in Glücksburg zu Hause und genießen es, hier zu sein“, berichtet Sönke Roß. Außerdem genieße er es sehr, unabhängig zu sein, was den Schritt in die nächste Selbständigkeit bestärkte. „Ich bin absolut überzeugt davon, dass es in Flensburg an einem Angebot wie es VIOLAS bietet noch fehlt und die Rote Straße ist der beste Ort für solch ein außergewöhnliches und vielfältiges Angebot“, so Roß weiter.

Im Dialog mit der Kundschaft: Mitarbeiterin Christiane

VIOLAS passt perfekt

Als das Ehepaar Ende letzten Jahres das VIOLAS-Konzept kennen gelernt hat, waren sie von dem Angebot und der Produktpräsentation begeistert. Man könne locker eine halbe Stunde damit verbringen, sich die spannende Warenauswahl anzuschauen. „Als wir zurückkamen, stellten wir fest, dass es sich um ein Franchise-Konzept handelt. Und da ich aus der Hotelwelt komme und Erfahrung mit Waren und dem Bezug zu Lebensmitteln habe, passt das perfekt“, erinnert sich Sönke Roß. Und in Flensburg fehlte so ein Angebot bisher. Das Ladengeschäft in der Roten Straße 1 hat täglich von 9:30 bis 18 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr geöffnet.