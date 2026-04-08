Die Kindermusical-Gala „Hakuna Matata“ verspricht eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals, die bekanntesten Disney-Filme sowie die beliebtesten Kinderfilme und -serien und berührt die Herzen aller Generationen. Mit den großen Kindheitshelden und mitreißenden Liedern zum Mitsingen und Tanzen wird diese Gala zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Tauchen Sie ein in eine magische Welt und lassen Sie sich von den bekannten Melodien und Songs von „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, dem kleinen Drachen „Tabaluga“, „den Schlümpfen“, „Rapunzel neu verföhnt“, „Vaiana“, „Merida“, „Arielle der kleinen Meerjungfrau“ u. v. a. verzaubern. Freuen Sie sich auf eine Zeit voller Spaß, Freude und unvergesslicher Momente!

Erleben Sie wunderschöne Kostüme und innovative Bühnenbilder und lassen Sie sich entführen in eine märchenhafte Welt. Hier treffen Kinder hautnah auf ihre Idole.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und für alle, die das Kind in sich noch einmal zum Leben erwecken wollen.

Freitag, 17.04.2026, 16.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg