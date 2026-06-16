Konzert und Lesung mit Serhij Zhadan, Katja Petrowskaja und Yuriy Gurzhy

Am 20. Juni 2026 findet um 19 Uhr auf dem Museumsberg ein ganz besonderes Open-Air-Event statt: eine Mischung aus Lesung und Konzert mit dem bekannten ukrainischen Schriftsteller und Friedenspreisträger Serhij Zhadan, der Autorin und Journalistin Katja Petrowskaja sowie des Musikers Yuriy Gurzhy! Und das kostenfrei!

In der Veranstaltung, die im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein 2026 stattfindet, stellen Serhij Zhadan, Katja Petrowskaja und Claudia Dathe Autor*innen der ukrainischen Moderne vor, darunter den Autor des ersten ukrainischen Stadtromans Walerian Pidmohylnyj und den Futuristen Mychail Semenko, der mit seinen Manifesten, Sprachspielen und visuellen Gedichten einen Bogen vom ukrainischen Barock in die 1920er Jahre schlägt und moderne literarische Formen in der ukrainischen Literatur begründet. (Die Werke von Mychail Semenko sind versammelt in dem Band „Wer will mich hindern, die Welt zu verkehren“ (Wallstein) vor, herausgegeben von Serhij Zhadan und Claudia Dathe.) Im Anschluss fusionieren Serhij Zhadan und Yuriy Gurzy ukrainische Poesie mit eklektischen Beats und massiven Bässen zu einem Sound, der sowohl zum Nachdenken anstiftet als auch zur Bewegung treibt.

Moderation: Insa Wilke, Übersetzungen: Sofia Onufriv, Lesung deutsche Texte: Tom Keller

Kulinarische Unterstützung wird es als gemeinsame Aktion von den beiden ukrainischen Vereinen Mrija und Sonnenblume geben. Beide Vereine gibt es schon seit Jahren. Sie leisten seit kurz nach Kriegsbeginn rein ehrenamtlich und ohne jegliche Unterstützung in Flensburg eine wichtige Arbeit für die Integration der Geflohenen. Zudem vertreten sie in besonderer Weise die Kultur der Ukraine und fördern mit vielen kulturellen Veranstaltungen die interkulturelle Kommunikation. Die Gewinne aus dem Erlös des Catering werden die Vereine gemeinsam an eine gemeinnützige Organisation in der Ukraine weitergeben, die vor Ort Kindern, den jüngsten Opfern des Krieges, hilft.

Die Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung wird mit einem Büchertisch vor Ort sein.

Pressemitteilung Museumsberg Flensburg