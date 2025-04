„SPECIAL UNPLUGGED CONCERT“ …unplugged & seated…

Mit seiner markanten Stimme, seinen vielen Hits und nicht zuletzt seiner urigen Persönlichkeit begeistert er seit fünf Jahrzehnten weltweit sein ungebrochen zahlreiches Publikum:Rod Stewart.

„Mr. Rod“, die in Europa exklusive Hommage an den britischen Weltstar und seine Lieder, überzeugt auf ganzer Linie mit einer professionellen Show voller emotionaler Höhepunkte.

Das Quartett präsentiert bestechend kreative Interpretationen unvergesslicher Songs wie „Sailing“, „Maggie May“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Rhythm Of My Heart“, „The First Cut Is The Deepest“ und vieler anderer mehr.

Und der sympathische Könner „Mr. Rod“ weiß immer wieder zu faszinieren. Nicht nur in Europa, sondern auch in Metropolen wie Singapur, Hongkong, Miami, Caracas oder Dubai zeigten sich die Fans bei seinen Konzerten begeistert.

„Very impressive” – ehem. Rod Stewart Management

„Great show and the best Rod I’ve ever seen“ – John Reid (ehem. Manager Queen)

„Musikalisch brillant und unglaublich authentisch“ – Frankfuter Rundschau

Mit ganz großem Gefühl oder einfach nur ausgelassen rockig, ein Stück von jeder seiner vielen Facetten findet sich wieder an diesem Abend voller Erinnerungen und Überraschungen mit der Musik von Rod Stewart – in der unwiderstehlich guten unplugged Show von “Mr. Rod”!

Tickets erhalten Sie hier: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2238644

Samstag, 12.04.2025, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg