Als Verfechter ungehemmter Daseinsfreude sind Michy Reincke und seine unübertrefflich aufspielenden Musiker Garanten dafür, die Lebensgeister ihres Publikums zu wecken. Abgesehen von der hohen musikalischen Qualität wirken kluger Humor, Gelassenheit und erhellende und leidenschaftliche Textbeiträge als zuverlässige Parameter für bleibende Erlebnisse erfrischender Unterhaltung.

Michy Reincke Konzertabende sind eine umfassende Erinnerung an das reine Vergnügen, am Leben zu sein. Die Mission der Künstler ist offensichtlich. Sie wollen mit ihrem Vortrag ein Publikum auf andere Gedanken bringen, aufmuntern und inspirieren, bis die Menschen vor Freude in den Sitzen schaukeln oder beginnen zu singen und zu Tanzen. Ein wirkliches Vergnügen erleben. „Das reinste Vergnügen“ eben. Außerdem werden Song-Klassiker wie „Taxi nach Paris“, „Nächte übers Eis“ und „Valérie, Valérie“ gemeinsam mit dem Publikum zelebriert. Wer nach einer Möglichkeit zur Stärkung seiner Sinne sucht, ist hier goldrichtig! Und man sollte nie eine Freude aufschieben!

WWW.MICHYREINCKE.DE

Freitag, 17.04.2026, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg