Kennen Sie den bundesweit wichtigsten und mit Abstand größten Pflegedienst? Nun, er hat keinen konkreten Namen, doch längst hat es sich in den betreffenden Kreisen und auch allgemein herumgesprochen: Die mittlerweile zu Hundertausenden zählende Personengruppe der pflegenden Angehörigen gilt heute unumstritten landesweit als größter Pflegedienst.

Was genau bedeutet der Begriff „Familiale Pflege“?

Wenn heute pflegebedürftige Patienten – und damit sind nicht nur demente Menschen gemeint – aus dem Krankenhaus entlassen werden, stehen häufig genug deren Angehörige unvermittelt vor einer Reihe von Fragen und Schwierigkeiten. Einerseits wollen diese ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern ein Leben zu Hause im gewohnten Umfeld ermöglichen, – andererseits bestehen meistens große Unsicherheiten im kompetenten Umgang mit der pflegebedürftigen Person. In einer solchen Situation kommt seit einigen Jahren die „Familiale Pflege“ ins Spiel.

Familiale Pflege im Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital

„In dieser Situation sind wir für Sie da!“, erklärt uns Inke Dietrich. Frau Dietrich ist bereits seit 1995 als examinierte Krankenschwester und Pflegetrainerin im Malteser Krankenhaus tätig. Inke Dietrich hat die familiale Pflege im St. Franziskus-Hospital kontinuierlich seit 2015 aufgebaut und gibt seit 2017 regelmäßig Pflege-Kurse zum Thema „Demenz für Angehörige“. Während dieser Kurse an drei Vormittagen erfahren die aus verschiedenen Beweggründen teilnehmenden Menschen von der Fachfrau, wie man sich beim Kümmern um demente Menschen Entlastung verschafft, warum Biographie-Arbeit so wichtig ist und wie man eskalierende Konflikte vermeidet.

Seit gut einem halben Jahr wird sie dabei von ihrer Kollegin Tanja Prey tatkräftig unterstützt. Frau Prey ist ebenfalls langjährig im St. Franziskus-Hospital in verschiedenen Abteilungen tätig. Frau Dietrich fährt fort: „Unsere Tätigkeit beginnt schon vor der Entlassung der Patienten. Bereits während des Krankenhausaufenthaltes können wir sie, die Angehörigen, Freunde, Nachbarn, Kollegen – wer auch immer später helfen wird – beraten und gemeinsam mit diesen Personen Gruppen-Pflegekurse, aber auch individuelle Pflegetrainings planen und durchführen. Wichtig in dem Zusammenhang: Sprechen Sie uns als Betroffene/Interessierte an, nur dann können wir rechtzeitig und kompetent Unterstützung leisten!“

Unterstützung von „oben“

Längst haben auch die Verantwortlichen in den Krankenhäusern und auch bei den Krankenkassen erkannt, wie wichtig die Familiale Pflege sein kann. Immer häufiger kam es mit älteren und unterstützungsbedürftigen Patienten zu einem sogenannten „Drehtür-Effekt“. Damit ist gemeint, dass Patienten aus der stationären Pflege entlassen worden sind, jedoch mangels geeigneter Pflege und Obhut außerhalb der Kliniken alsbald wieder in der Notaufnahme landeten.

Die Familiale Pflege ist mittlerweile in einigen deutschen Bundesländern vertreten, in Schleswig-Holstein in den größeren Krankenhäusern. „Wir pflegen hier im Hause ein ausgezeichnetes Verhältnis zu unserer Pflegedirektion“, ergänzt Tanja Prey. Daneben ist die Familiale Pflege im Portfolio der Krankenkassen inzwischen als Regelangebot anerkannt.

Inzwischen ist die AOK (Allgemeine Orts-Krankenkasse) ein zuverlässiger Vertragspartner der Familialen Pflege.

„Übrigens sind in ganz Schleswig-Holstein und dem angrenzenden Hamburg alle familialen Pflegen bestens vernetzt; im April ist ein Treffen dieser genannten „Ortsgruppen“ in Itzehoe geplant“, freut sich Frau Dietrich über die Wertschätzung ihrer Tätigkeit.

Diese Unterstützungsmaßnahmen kann die familiale Pflege des Franziskus anbieten

Angehörige von pflegebedürftigen Menschen benötigen eine Organisation des Pflegealltags. Beratungsgespräche können dazu sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause geführt werden. Eine Schulung am Krankenbett und in der häuslichen Umgebung schließt sich meistens an, verbunden mit einer Vorbereitung auf entstehende Pflegesituationen. Daneben bietet die Familiale Pflege sogenannte Pflegetrainings und auch Pflegekurse an.

Mindestens ebenso wichtig sind Tipps und Hinweise auf Entlastungsangebote bzw. Leistungsangebote der Krankenkassen. Vielen Pflegenden aus der häuslichen Pflege hilft die Teilnahme an Gesprächskreisen, in denen man sich mit anderen Betroffenen austauschen kann.

Gerade die Weitergaben von relevanten Informationen sind enorm wichtig, besonders zu unterstützenden Angeboten in der Häuslichkeit wie einer Haushaltshilfe, Essen auf Rädern etc. Über ambulante Pflegedienste können Infos weitergereicht werden, sowie Beratungen über das riesige Umfeld einer häuslichen Pflege wie Sachdienstleistungen der Pflegekasse, Entlastungsangebote, Hilfsmittelversorgung, und so weiter.

Ganz wichtig kann auch die Hilfe beim Stellen diverser Anträge werden: Pflegegradantrag, Höhereinstufungsantrag, MDK-Begutachtung – hier besteht großer Informationsbedarf.

Pflege-Kurse für Angehörige zum Thema „Demenz“

Die bereits angesprochenen Pflege-Kurse haben sich mittlerweile zu einem Renner entwickelt. Und das nicht ohne Grund: Viele ehemalige Teilnehmer gehen mit den dort erworbenen Kenntnissen über das weitläufige und immer aktueller werdende Thema „Demenz“ viel befreiter und bewusster in die tägliche Arbeit und Pflege der ihnen anvertrauten Verwandten, Freunde oder Nachbarn. Während dieser drei Tage wird von Frau Dietrich intensiv auf die Problematik eingegangen.

Am ersten Tag wird über die Diagnose und die typischen Symptome gesprochen, am zweiten Termin über die Biographie-Arbeit und die Validation, also das Annehmen einer Situation und der Umgang damit. Zum Abschluss, am dritten Tag des Kurses, werden weitere Entlastungsmöglichkeiten der Angehörigen erklärt und thematisiert werden. Denn man sollte nicht vergessen: Die Angehörigen müssen in der häuslichen Pflege „rund um die Uhr“, immer 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr für ihre Verwandten da sein – eine enorme Verantwortung!

Pflegekurs „Demenz“ für pflegende Angehörige

Das St. Franziskus-Hospital bietet solche Kurse an. Den Teilnehmern wird in dem Kurs spezielles Wissen vermittelt und es werden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, um den Umgang mit dementiell erkrankten Angehörigen zu erleichtern. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Familiale Pflege bietet daneben auch individuelle Pflegekurse (Schulung Körperpflege, Mobilisation, Hilfsmittelversorgung, Prophylaxen) und Kurse für Nachbarschaftshilfe an. Alle Kurse sind kostenlos!

Interessierte melden sich bitte wie folgt an:

Inke Dietrich oder Tanja Prey

Tel.: 0461 816-2703 oder Mail: familialepflege.flensburg@malteser.org

Mit Frau Dietrich und Frau Prey sprach Peter Feuerschütz