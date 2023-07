Kultur ist wichtig für die Seele, für unser Wohlbefinden! Die Flensburger Hofkultur schafft Erinnerungen, kleine Auszeiten und gemeinsame Erlebnisse mit Freunden und sorgt dafür, dass neue Freundschaften entstehen. An lauen Sommerabenden in den schönsten Höfen unserer Stadt …

Wir freuen uns auf die 29. Flensburger Hofkultur, die umfangreichste Ausgabe der Geschichte des renommierten Festivals. An 19 Abenden unterhalten wir die Besucher*innen in 16 verschiedenen Höfen auf äußerst abwechslungsreiche Weise. Neben Jazz, Folk, Singer-Songwriter oder Weltmusik, haben wir in diesem Jahr auch ganz junge Bands zu Gast, feiern wieder Kurzfilme, Comedy und die lokale Musikszene. Die Hochschule empfängt uns zum ersten Mal mit einem Poetry Slam und es gibt dort Livemusik, wo sonst schicke Yachten gebaut werden. Wir freuen uns, Sie und euch in diesem Jahr bei der Flensburger Hofkultur begrüßen zu dürfen. Gerade in Zeiten von Krisen, Krieg und Inflation sind kleine Ausbrüche aus dem Alltag wichtig. Was könnte es da Schöneres als einen intensiven kulturellen Abend in Flensburgs Hinterhöfen geben?

Das Programm

HOFkulTOUR – die besondere Tour durch die Höfe

„Szie szolln szehn un kriegen ein schöner Tour durche Flensburger Kulturhöfe.“

Hilke Rudolph und Jochen Güstrau zeigen interessante Höfe. Dabei erfahren Sie alles über Petuh-tanten, warum Reeder F.M. Bruhn immer am Fenster saß und was Theodor Storm und H.C. Andersen mit Flensburg verband.

Und dat ganze ward in Petuh, Plattdüütsch, Hochdeutsch und mit veel Schunz und Schau vertellt.

Zum Ausklang gibt es eine leckere Rumkugel.

Teilnahme nur mit einem vorab gekauften Ticket.

Mi., 05. Juli 2023, Sa., 08. Juli 2023, Fr., 14. Juli 15.00 – 17.00 Uhr

Treffpunkt: Salondampfer Alexandra (Norderstraße 49)

Genre: Stadtführung

(abweichender Eintritt: 14,- Euro / 10,- Euro)

Sunbörn (DK)

Seit 2012 macht die sechsköpfige Truppe gemeinsam Musik. Westafrikanische Sounds verschmelzen mit Jazz und Rockmusik. Treibende Kraft ist dabei der Bläsersatz, gepaart mit quirligen Percussions. Wir sprechen hier kurzum über: Afro Soul Jazz!

Flensburg darf sich auf eine warme, lebensbejahende Liveshow freuen, die das Publikum mitreißen wird und es tanzen lässt!

www.sunbörn.com

Mittwoch, 05. Juli, 20.30 Uhr

Hof des Schifffahrtsmuseums (Schiffbrücke 39)

Genre: Afro Soul Jazz

MARION & SOBO BAND (FR / DE /PL)

Marion & Sobo Band versprüht eine ungeheure Spielfreude und Spontanität, die ansteckend ist. Das französisch-polnisch-deutsche Trio erschafft seinen eigenen modernen Stil und verbindet ihn mit globaler Musik und Chanson. Die charismatische Sängerin Marion Lenfant Preus besitzt eine sehr variantenreiche Stimme und präsentiert die Songs in bis zu acht verschiedenen Sprachen. Für besonderen Sound sorgen außerdem die facettenreichen Instrumentalisten der Band an der Sologitarre und am Kontrabass. Künstlerisch vielschichtig und äußerst temperamentvoll wird es.

www.marionandsoboband.com

Donnerstag, 06. Juli, 20.30 Uhr

Künstlerhof (Norderstraße 20)

Genre: Weltmusik / Gipsy-Jazz / Chanson

EMIL BRANDQVIST TRIO (SE)

Das Emil Brandqvist Trio gehört zu den hochkarätigen Jazz Trios Europas und ist zum ersten Mal in Flensburg. Emil Brandqvist ist ein schwedischer Jazz-Schlagzeuger, Komponist und Bandleader mit einem bemerkenswerten Sinn für Melodie und schlichte Schönheit. Seine atmosphärischen und filmischen Kompositionen sind sowohl von der Volksmusik als auch von der Klassik inspiriert. Zusammen mit dem renommierten Pianisten Tuomas Antero Turunen und dem Bassisten Max Thornberg bildet Brandqvist ein Trio mit fließendem, dynamischem Piano-Jazz als Markenzeichen.

www.emilbrandqvisttrio.com

Freitag, 07. Juli, 20.30 Uhr

Hof der Dansk Centralbibliotek (Norderstraße 59)

Genre: Jazz

JAZZCOAST BIG BAND (D/DK)

„Stars & Legenden – eine swingende Zeitreise durch die Big-Band-Musik“ lautet der Titel des neuen Programms der Jazzcoast Big Band aus Flensburg. Jazzmusiker aus dem nördlichen Schleswig-Holstein und dem südlichen Dänemark begeistern mit Spielfreude und Charme das Publikum. In ihrem neuen Programm hat die Jazzcoast Big Band instrumentale Klassiker der Jazz-Geschichte mit bekannten Songs von u. a. Michael Bublé, Bing Crosby, Roger Cicero kombiniert.

www.jazzcoastbigband.de

Samstag, 08. Juli, 20.30 Uhr

Hof des Schifffahrtsmuseums (Schiffbrücke 39)

Genre: Big-Band-Swing / Latin / Funk

FLENSBURGER HOFGEFLÜSTER open air

Der Poetry Slam der Flensburger Hofkultur

Wolken färben sich Flamingo, Tau umschließt gekühlte Gläser und bunte Stimmen erfüllen gekonnt die Luft unter Flensburgs Sommerhimmel: Am 12. Juli 2023 gehen Wortkünstler*innen beim ersten Hofgeflüster Open Air an den Start.

Teilbestuhlung. Decken für Grünflächen erlaubt.

Donnerstag, 12. Juli, 20.30 Uhr

Hochschule Flensburg, Innenhof, Gebäude H, Eingang InfoPoint (Thomas-Fincke-Straße)

Genre: Poetry Slam

(abweichender Eintritt: 14,- Euro / 10,- Euro)

NIELS FREVERT & BAND (D)

Mit Niels Frevert kommt eine der markantesten Singer-Songwriter-Stimmen zur Flensburger Hofkultur. Der 55-jährige schafft es immer wieder, poetische Texte mit melancholischen Songstrukturen zu ganz besonderen Kunstwerken zu vermischen und spielt so in einer Liga mit Kollegen wie Thees Uhlmann, Gisbert zu Knyphausen und Sven Regener.

www.nielsfrevert.net

Donnerstag, 13. Juli, 20.30 Uhr

Hof der Robbe& Berking Werft

(Am Industriehafen 5)

Genre: Singer-Songwriter / Pop-Rock

JJ PAULO (TZA / DK)

JJ Paulo trägt afrikanisches Blut, das Gemüt ist „Mitteljütland“ und sein musikalischer Ausdruck und die Selbstdarstellung auf der Bühne sind von sehr hoher, internationaler Qualität. Er wurde in Tansania geboren, wo Musik und Tanz häufig ein kollektives Vergnügen sind, an dem alle teilnehmen. So ist es auch bei JJ Paulos Konzerten. Hier werden afrikanische Rhythmen mit Charme, Humor und nicht zuletzt mit unermüdlicher Energie präsentiert, die als Freude, Lachen und Feuer in den Füßen des Publikums zum Ausdruck kommen.

www.facebook.com/JJPaulofficial

Freitag, 14. Juli, 20.30 Uhr

Hof des Flensborghus (Norderstraße 76)

Genre: Afrikanische Rhythmen, moderne Beats

LINABÓ (D)

Diese Mischung ist einzigartig! Ein Mix aus Salsa-Pop und Gypsy-Jazz mit deutschen, englischen und spanischen Texten.

Linabó machten Straßenmusik in Flensburg. Dort wird das Elephant Music Produzenten-Team auf sie aufmerksam, die von Linabó begeistert sind und im rasanten Tempo entsteht das erste Album. Ein einzigartiger Mix aus südamerikanischer Exotik und deutschem Retro-Pop.

www.youtube.com/@linabo1956

Samstag, 15. Juli, 20.30 Uhr

Hof TonArt (Schlossstraße 16)

Genre: Salsa-Pop / Gipsy-Jazz

TANTEFRIEDL (D/USA)

Tantefriedl ist ein bayerisch-amerikanisches Welt-Folk-Roots-Musikduo. Mit Akkordeon, Banjo und zwei starken Stimmen sprengen Magdalena Kriss aus Bayern und Dan Wall aus New York State die Grenzen des Genres der traditionellen Musik aus Mitteleuropa, dem Balkan und Amerika. Ihr vielfältiges Repertoire von Gewerkschafts- und Protestsongs bis hin zu Liedern über Liebe, Verlust, Natur und Abenteuer gibt Einblicke in andere Kulturen, Geschichten und Perspektiven.

www.tantefriedl.eu

Sonntag, 16. Juli, 13:00 Uhr (MatinéeKonzert)

Krusehof (Rote Straße 24)

Genre: Folk-und Weltmusik

HINNERK KÖHN (D)

Hinnerk Köhn macht Stand Up Comedy über Alkohol, Liebe und Suizid. Das klingt traurig, aber ist witzig. Die Peinlichkeiten seines Lebens formten eine Mischung aus Heinz Strunk, Moritz Neumeier und den melancholischen Songs von AnnenMayKantereit.

www.hinnerk-koehn.de

Mittwoch, 19. Juli 2023, 20.30 Uhr

Braaschhof (Rote Straße 26-28)

Genre: Comedy / Kabarett

ARNE JANSEN & STEPHAN BRAUN (D)

Pat Metheny hat dem Flensburger Gitarristen Arne Jansen nahegelegt, zu seinen eigenen musikalischen Wurzeln zurückzugehen. Für den ECHO Jazz-Preisträger war es die Rückbesinnung auf seine Kindheit und die Klangeindrücke von Mark Knopfler und Dire Straits. Hatte der Jazz Rock seine große Zeit in den 70er Jahren, so schreiben Arne Jensen, zusammen mit seinem Freund Stephan Braun, der sich auch international einen Namen als virtuoser Cellist gemacht hat, mit ihren Knopfler/Dire Straits Bearbeitungen ein wirklich neues Kapitel in der Begegnung dieser zwei Musikstile.

www.arnejansen.com

Donnerstag, 20. Juli, 20.30 Uhr

Pastoratshof, St. Nikolai (Südermarkt 16)

Genre: Jazz

KAISER QUARTETT (D)

Montreux Jazz Festival, Rheingau Musikfestival, Wiener Festwochen – die Liste der Festivals, auf denen das Kaiser-Quartett bereits Engagements hatte, ist lang. Wir sind gespannt auf einen aufregenden Genre Mix von einem der aufstrebendsten Streichquartette der letzten Jahre!

www.kaiserquartett.com

Freitag, 21. Juli, 20.30 Uhr

Hof der Phänomenta (Norderstraße 159)

Genre: Klassik

THE JONI PROJECT (D)

Joni Mitchell feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag und die Flensburger Hofkultur widmet ihr einen ganzen Abend. Im wunderschönen Käte Lassen Hof haben wir eine der besten Formationen zu Gast, die sich ihrer Songs angenommen hat: The Joni Project! Drei Multi-Instrumentalistinnen und Singer-Songwriterinnen tun sich zusammen und bringen Joni Mitchells legendäres Album „Blue“ auf die Bühne, verpackt in hübsche Geschichten und Anekdoten aus Mitchells Leben.

www.thejoniproject.net

Samstag, 22. Juli, 20.30 Uhr

Käte Lassen Hof (Holm 51)

Genre: Singer-Songwriter / Folk

SUONNO D’AJERE (IT)

Das 2016 gegründete Trio hat sich der Erforschung und Neuinterpretation des traditionsreichen Liedguts von Neapel verschrieben. Die Besetzung mit Gitarre, Mandoline und Gesang erinnert an die Straßen-und Wirtshausmusikanten, die im 19. Jahrhundert in den engen Gassen der süditalienischen Stadt für Unterhaltung sorgten. Suonno D’ajere haben diese Spielart jedoch auf ein ungeahntes Niveau gehoben.

www.suonnodajere.it

Freitag, 28. Juli 2023, 20.30 Uhr

Hof der Marienburg, Johannsen Rum (Marienstr. 8)

Genre: Musik aus Neapel

LELÉKA (D/UKR)

Ukrainische Volksmusik, modern-jazzig in die Gegenwart katapultiert. Das in Berlin ansässige Quartett ist tiefgründig, kurzweilig und zutiefst beeindruckend. Hervorzuheben ist die bezaubernde ukrainische Sängerin Viktoria, die ihre Stimme mehr als Instrument und Soundmaschine versteht.

www.leleka.de

Samstag, 29. Juli, 20.30 Uhr

Alter Güterbahnhof (Mühlendamm 21)

Genre: Folk-Jazz

GABI HARTMANN (FRA)

Mit einer ungeheuren Leichtigkeit mixt die französische Sängerin und Songwriterin ihre poppig-charmanten Chansons mit Einflüssen von brasilianischer und afrikanischer Musik bis hin zu Jazz. Wir dürfen uns auf einen musikalisch sehr abwechslungsreichen Abend freuen.

www.facebook.com/gabihartmannmusic

Sonntag, 30. Juli, 20.30 Uhr

Hof Borgerforeningen (Holm 17)

Genre: Chanson / Folk / Jazz

GUACÁYO (D)

Eine der aufstrebendsten Indie Reggae Truppen aus Hamburg: Guacáyo!

Freche Pop-Sounds treffen auf Reggae, Dub und Hip-Hop Beats.

www.guacayo.de

Freitag, 04. August, 20.30 Uhr

Schifffahrtsmuseum (Schiffbrücke 39)

Genre: Indie-Pop / Reggae / Dub / Hip-Hop

YARIMA BLANCO Y SON LATINO (CUB)

Das Finale der Flensburger Hofkultur feiern wir mit einer charismatischen Band direkt aus Kuba!

Ihre Bühnenshow ist mitreißend und im typisch kubanischen Stil mit viel tanzbarer Spielfreude verbunden. Das Liveprogramm besteht aus einer Reihe eigener Songs sowie bekannter kubanischer Hits.

www.facebook.com/yarimablancocu

Samstag, 05. August, 20.30 Uhr

Schifffahrtsmuseum (Schiffbrücke 39)

Genre: Latin

KURZFILME IM HOF

Das internationale überwiegend ausgesprochen heitere Programm wird ausgewählt und präsentiert vom filmkorte e. V., dem Veranstalter der Flensburger Kurzfilmtage und des Kurzfilm Streifzugs. Es entführt uns aus den trivialen Ebenen des urbanen Lebens in der Stadt in ungeahnte Höhen bis hinauf zu himmlischen Sphären, in denen es beispielsweise Jobs für alle und Hotdogs mit Beinen gibt.

www.filmkorte.de

Freitag, 11. August 2023, 21.00 Uhr

Hof des Aktivitetshuset (Norderstraße 49)

Genre: Film

(abweichender Eintritt: 14,- Euro / 7,- Euro)

