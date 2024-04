Anbaden am Dockkoog: Gezeiten verschieben Husumer Traditionstermin

Anbaden am Dockkoog erst am 4. Mai

Eigentlich hätte das Einläuten der Badesaison am Husumer Dockkoog am 1. Mai stattfinden sollen. Das wäre zumindest der traditionelle Termin, zu dem hier unerschrockene Schwimmer bei Wassertemperaturen um die 10 Grad in die Nordsee steigen. In diesem Jahr macht jedoch der Tidenkalender einen Strich durch den Wunschtermin. Erst am Samstag, dem 4. Mai, können Badefreunde sowie Schaulustige zu einer geeigneten Tageszeit, nämlich ab 11:00 Uhr, mit Hochwasser rechnen. „Wir hoffen, dass sich trotz des geänderten Termins der Trend zu steigenden Teilnehmerzahlen weiter fortsetzt“, sagt Stadtmarketing-Managerin Kerstin Barz. So habe sich die Zahl der Badenden im vergangenen Jahr gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 von rund 40 auf 80 Personen verdoppelt. Die Gesamtzahl derjenigen, die das Startgeld von einem Euro entrichtet und damit auch das Recht auf ein Freigetränk und die Teilnahme an einer Verlosung erworben hatten, lag sogar bei knapp 120 Personen. Einnahmen aus Startgeld und Spenden kommen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft zugute. Die DLRG sorgt mit ihren Rettungsschwimmern während der Veranstaltung für Sicherheit am und im Wasser. Wie in den Vorjahren werden vor dem Schwimmen außerdem Aufwärmübungen unter der Leitung von Sina Kristin Müller, Fitnesstrainerin der Volkshochschule Husum angeboten.

Aufwaermprogramm Anbaden Husum Dockkoog 2023; Foto: Simone Mommsen

Während die Husumer und ihre Gäste nun bis zum Anbanden noch auf steigende Temperaturen hoffen können, stiegen die Badefans in St. Peter Ording schon in der vorletzten Märzwoche in die Nordsee. In anderen Regionen hält man durchaus am „Tag der Arbeit“ als Auftakt zur Badesaison fest. So zum Beispiel im Kreis Bad Seegeberg. Hier fällt der Startschuss in die Schwimm-Saison wirklich am 1. Mai, denn Niedrigwasser ist im Freibad Ellerau kaum zu befürchten.

Dockkoog-hier wird bald gebadet; Foto: MHC

Das Anbaden in Husum findet in diesem Jahr erstmals unter der Flagge des bei der Messe Husum & Congress angesiedelten Husumer Stadtmarketings statt. Damit reiht es sich ein in die Veranstaltungsreihe „Husum Erleben“. Hierzu zählen u.a. auch das Krokusblütenfest, die Husumer Hafentage und weitere Events in Zusammenarbeit mit Akteuren der Stadt Husum. www.husumerleben.de

Pressemitteilung Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG

Foto: Simone Mommsen