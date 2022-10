Wie systemisches Coaching Dich zu Dir selbst begleitet Wege finden, wenn die Seele nach Veränderung ruft und der Verstand dagegen ist

Wenn es gerade mal nicht läuft…

Wenn es gerade neblig um Dich ist, Du nicht weiter weißt, alles entgleist und Du nicht mehr klar bekommst, wie Du Dein Lebensschiff auf Kurs bringst.

Wenn Du Dich nicht mehr so richtig fühlst, Starre, Trauer oder Leere in Dir ist und Du irgendwie keinen Kontakt mehr zu Dir selbst und zum Außen hast.

Wenn es in der Partnerschaft, in Familie oder Beruf nicht mehr rund läuft, Streit und Unzufriedenheit die Oberhand gewonnen haben, Deine Kinder zu Auffälligkeiten neigen und Du keinen Ausweg daraus siehst.

Wenn Du einfach weißt, dass Du etwas in Deinem Leben nicht mehr haben/bedienen möchtest oder Du Dich nach Auswegen und neuen Wegen sehnst und spürst, dass Du es nicht alleine schaffst…

Der Wunsch nach Veränderung in Deinem privaten Leben

Vielleicht kannst Du es jetzt noch nicht klar definieren aber Du spürst, dass da etwas in Dir sich nach Veränderung sehnt, nach Beachtung oder Aufmerksamkeit.

Oder Veränderungen in Deinem Berufsleben/Unternehmen

Wenn für Dich andere Werte in Deinem Unternehmen wichtig und wichtiger werden. Werte, wie ein starkes, gesundes WIR, Wertschätzung, Begegnungen auf Herzensebene und das Wort Unternehmenskultur für Dich von Bedeutung ist. Wenn es Probleme in Deinen Teams oder Projekten gibt, die Du selbst nicht gelöst bekommst. Wenn es ständig zu Streit oder Mobbing kommt. Wenn es nicht rund läuft, Du überfordert bist oder gerade einfach nicht weiter weißt. Wenn es sich unordentlich in Deinem Betrieb anfühlt und Du Dir mehr Struktur, Ordnung, Klarheit und Halt wünschst…

I have a dream

Ich habe einen Traum. Einen Traum davon, anderen Menschen in ein selbstbestimmtes, glückliches, zufriedenes Leben in gesunden, freudvollen Beziehungen und Unternehmen zu helfen. Heraus aus Ängsten, Verboten, Unsicherheiten, Blockaden, Krisen und Konflikten oder gesellschaftlichen Zwängen, Normen und Erwartungen.

Heraus aus ungesunden Bindungen mit den eigenen Ahnen, ungesunden Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Menschen.

Heraus aus toxischen Arbeitsstrukturen und Unternehmens- oder Kommunikationskulturen, hinein in ein lebenswertes, wertschätzendes Miteinander.

Wir sind alle Menschen

Haben Stärken und Schwächen, machen Fehler und sind erfolgreich. Und doch scheint es manchmal so schwer zu sein, ja fast unmöglich, dass wir uns ganz sichtbar und auch verletzlich zeigen vor all den anderen Menschen, denen es doch genau so geht.

Es erscheint uns mitunter gefährlich, Schwächen zu offenbaren oder Fehler zu machen. Und ich wünsche mir eine neue Kultur für unsere Miteinander auf diesem Planeten.

Gelernt, aber ist es auch richtig?

Das meiste wurde uns von Kindesbeinen an mitgegeben, wie sollte es auch anders sein. Wir haben lernen müssen Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und Träume zurückzuhalten, gar zu verstecken oder komplett aus unserem Sein zu drücken. Und so gehen wir „verwundet“ weiter in unserem Leben und werden im Zweifel wieder und wieder verwundet, fühlen uns weiter eingesperrt, unerfüllt, fremdbestimmt und was es da sonst noch so alles gibt. Es kommt zu Erschöpfung, Unwohlsein, Schmerzen, Depression, körperlichen Symptomen und Krankheit – ein Teufelskreis.

Zeit auszusteigen!? Und wie!?

Da gibt es die unterschiedlichstn Wege, von Gesprächstherapie über Psychotherapie, Ärzte, Medikamente und Opertationen, uvm. – jeder soll den Weg gehen, der ihm wirklich hilft!

Meine Erfahrungen

Diese herkömmlichen Behandlungsmethoden halfen mir immer nur zeitweise und oft hörte ich, dass man mir nicht helfen könne. Das hat mich bewegt und mich immer weiter dahin gebracht, mich mehr und mehr mit mir selbst und meinem Umfeld zu beschäftigen. Mir anzuschauen woher meine körperlichen, seelischen und psychischen Symptome kommen und was sie bedeuten. Ich wollte Antworten und dann noch mehr Antworten – so lange, bis diese stimmig klangen, mit meinem Herzen und meiner tiefen inneren Wahrheit und Weisheit übereinstimmten.

Es fiel mir immer leichter nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen wirklich zu helfen, sie zu begleiten und herauszufordern, ihren ganz eigenen, selbstbestimmten Weg zu beschreiten – mit großem Erfolg.

Mein Angebot für und an Dich

Und das ist, was ich Dir anbiete. Ich unterstütze und begleite Dich auf Deinem Weg zu Dir selbst, zu Deiner liebevollen Selbstannahme, in Deine Dir ureigene Kraft, Deinen Ausdruck. Wie weit Du da gehen möchtest, wann es gut für Dich ist, das bestimmst Du selbst (und manchmal fordere ich Dich noch ein wenig mehr heraus).

Diese Arbeit* mache ich für Männer und Frauen, in Partnerschaften, Beziehungen und Familien, in Teams, Projekten und Unternehmen, für ein gesundes WIR, wertschätzendes Miteinander und Zufriedenheit, vor allem aber mit sich selbst.

Ich helfe Dir in „krisischen“ und kritischen Lebenssituationen zurück in Deine Klarheit. Aus dieser Klarheit erwächst das Gefühl von Freiheit von wo aus Du Dich weiterentwickelst – KFW-Kämper.

*Zu meiner Arbeit findet Du in der nächsten Ausgabe des Flensburg Journals mehr Informationen. Wer so lange nicht warten mag, kann gerne auf meiner Internetseite – www.kfw-kaemper.de – stöbern.

Soziale, systemische Lebens- und Unternehmensberatung

Christian Kämper

Telefon: +49 176 60452718

Email: christian.kaemper@kfw-kaemper.de