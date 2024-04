Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn Sie diese Ausgabe des Flensburg Journals (übrigens unsere Nummer „260“!) in Händen halten und lesen, steht uns der als schönster Monat des Jahres betitelte Mai unmittelbar bevor. Der Mai 2024 hat neben dem traditionellen Maifeiertag am Monatsbeginn auch noch Christi Himmelfahrt am 9., den Muttertag am 12. sowie das Pfingstfest am 19. und 20. Mai zu bieten. Wegen der „kurzen“ Arbeitswochen ist der Mai schon von jeher als Urlaubsmonat beliebt, und er bietet uns daheim in Flensburg zusätzlich noch einige weitere und bemerkenswerte Veranstaltungshöhepunkte: Neben dem bereits traditionellen folkBALTICA seien hier die Rum-Regatta 2024 sowie der verkaufsoffene Sonntag am 5. des Monats beispielhaft erwähnt. Überhaupt: Nachdem der jetzt zu Ende gehende April noch mit gutem Wetter geizte, lädt uns (hoffentlich) der Monat Mai geradezu dazu ein, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen, sei es nun im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse, oder aber bei den oben erwähnten Events, oder in Flensburgs City oder an einem der vielen Strände, oder oder oder… genießen wir einen hoffentlich herrlichen Frühling, dem – Daumen drücken! – ein ebenso schöner Sommer in Kürze nachfolgen möge!

Für unseren Strand an der Solitüde sieht es übrigens in vielerlei Hinsicht gut aus. Die Folgen der Jahrhundertflut vom letzten Oktober sind weitestgehend beseitigt, die Grillplätze und der Spielplatz laden zum Verweilen ein und, für den Strandpavillon hat sich doch noch ein Betreiber gefunden. Eis, Pommes und Co. können also wieder direkt am Wasser verzehrt werden und zudem können Sie auch die WCs wieder nutzen. Vor Wochenfrist wurde die historische Börse in Kopenhagen durch einen Brand schwer beschädigt. Auch die Fassadenwände des historischen Gebäudes sind zusammengebrochen. In Deutschland und der ganzen Welt löste die Nachricht Bestürzung und Anteilnahme aus. Wie groß der gesamte Schaden ist, wird erst später festzustellen sein.

Hierzulande treibt uns die marode Infrastruktur sowohl im Lande als auch in unserem Flensburg um! Eine Baustelle reiht sich an die nächste, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Im Sport biegt die Saison 2023/2024 auf die Zielgerade ein. Bayer Leverkusen ist erstmals Deutscher Fußballmeister, drei Nordklubs können noch in die Bundesliga aufsteigen, der SC Weiche Flensburg 08 muss sich ranhalten, um die Klassenzugehörigkeit in der Regionalliga zu sichern, die SG wird wohl diesmal „nur“ den 3. Platz in der Endabrechnung belegen …

Apropos Sport: Es ist wieder Zeit für die Wahl zum Handballer des Jahres 2024 – gerade in diesem nicht so sehr von großen Erfolgen gekennzeichneten Jahr der SG sollten wir die Spieler unterstützen und einen unserer Protagonisten zum besten Spieler des Jahres küren!

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe erneut ein abwechslungsreiches und interessantes Monatsmagazin zum Lesen zur Verfügung gestellt haben! Das Flensburg Journal wünscht allen Lesern und Leserinnen einen positiven Frühling und viele schöne Tage im Wonnemonat Mai, haben Sie es weiterhin gut und bleiben Sie gesund und immer guter Dinge!

Ihr Team vom Flensburg Journal!

