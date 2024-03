Liebe Leserin, lieber Leser,

an das Jahr 2024 haben wir uns mittlerweile gewöhnt, kaum noch jemand schreibt die „2023“ in ein aktuelles Datum. Der jetzt zu Ende gehende März war ein typischer Übergangsmonat, in keiner Weise winterlich, aber so richtig frühlingshaft war es in diesem Monat auch noch nicht wirklich. Doch jetzt sollten alle Zeichen auf Frühling stehen! Offiziell sind wir bereits in dieser „schönsten Jahreszeit“, die Uhren werden in diesen Tagen auf die Sommerzeit vorgestellt, das Osterfest trifft genau auf den Monatswechsel, die Schulkinder gehen frohgelaunt in die ersten Ferien des Jahres, und viele Bürgerinnen und Bürger starten in den ersten Jahresurlaub. Wenn nun auch noch das Wetter mitspielen würde, könnten wir rundum zufrieden sein.

Nicht nur wir freuen uns auf all die schönen Seiten, die der Frühling mit sich bringt, sondern auch die Veranstalter von Outdoor-Freizeitaktivitäten warten sehnsüchtig auf bestes Ausflugswetter. So startet in wenigen Tagen der Frühjahrsmarkt auf der Exe in Flensburg, die Schiffe schippern allmählich wieder über die Förde und zahlreiche Freiluft-Angebote können wieder genutzt werden. In unseren Freizeit- und Veranstaltungstipps stellen wir Ihnen die eine oder andere Möglichkeit für eine Unternehmung vor.

Streik, Streik, Streik … man mag es nicht mehr hören, wir hoffen, dass in den bestreikten Branchen zeitnah vernünftige Tarifverträge abgeschlossen werden. Was beschäftigt uns Flensburger sonst noch? Wir haben die Problematik um unsere hiesige Werft – ein wirkliches Dilemma, das viele Familien umtreibt. Daneben immer noch die zahlreichen Schlaglöcher als Überbleibsel des Winters, die Diskussionen über Pro und Contra Radwege – uns geht wohl der Gesprächsstoff nicht aus.

Wir vom Flensburg Journal möchten Sie allerdings gern auf andere und positive Gedanken bringen und haben erneut einige interessante Geschichten zu Papier gebracht. Neben den Dauerbrennern „Flensburger Kopf“ und „Straßen und Stadtteile“ widmen wir uns dem Thema „Hochzeit“, stellen Neuigkeiten aus der Stadtverwaltung vor, haben zudem in unserem vierteljährlich präsenten „Mittendrin“ diverse Beiträge für Sie aufbereitet. Auf die Vorstellung eines „neuen“ Handballers dürfen Sie sich ebenfalls freuen. Der „Neue“ wird dem Team hoffentlich zum gewünschten Erfolg verhelfen, der dritte Platz in der Meisterschaft ist noch erreichbar – von höheren Weihen zu träumen erscheint uns aktuell gewagt. Wir drücken den Handballern – wie auch allen anderen hiesigen Sportlern – weiterhin alle verfügbaren Daumen, auf dass sie am Ende dieser Saison für ihre tollen Leistungen belohnt werden mögen!

Einen hoffentlich bald frühlingshaft daher kommenden April und viel Vergnügen beim Lesen und Blättern in dem vor Ihnen liegenden Magazin wünscht Ihnen

Ihr Team des Flensburg Journals!

