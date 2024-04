Es gibt – nicht nur in Flensburg – viele und verschiedenste Vereine und Clubs. Doch einen solchen Club gibt es hierzulande nach unseren Informationen nur ein einziges Mal: den Club Unternehmerinnen e. V.! Wie es der Vereinsname bereits verrät, handelt es sich bei den Vereinsmitgliedern dieses Clubs ausschließlich um Frauen.

Was steckt dahinter?

Im Gespräch mit den beiden aktuellen Vorsitzenden des Vereins wollen wir Näheres erfahren.

„Wir Vereinsmitglieder sind augenblicklich 24 selbstständige Frauen aus der Stadt Flensburg sowie dem Kreis Schleswig-Flensburg, uns eint zuerst einmal, dass wir allesamt Unternehmerinnen sind oder waren“, erklären die beiden Damen.

„Wir sind in den unterschiedlichsten Branchen und Berufen zu Hause. Unsere Vereinsmitglieder kommen dabei aus den Bereichen Beratung und Coaching, Handwerk, Kunst und Design, Finanzen, Steuern und Recht, Einzelhandel, Gesundheit und Therapie, um nur einige der vertretenen Sparten zu nennen. So unterschiedlich unsere unternehmerischen Tätigkeiten auch im Einzelnen sein mögen, die Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Herausforderungen der Selbständigkeit verbinden uns.“ Den Club Unternehmerinnen e. V. gibt es seit fast 30 Jahren, die erste Vereinssatzung ist im Jahre 1996 erstellt worden.

Das Vereinsleben

Dazu Martina Pülschen, die erste Vorsitzende des Vereins: „Wir wollen voneinander und miteinander lernen, unser Netzwerk ausbauen und gemeinsam unsere Interessen vertreten. Nicht zuletzt wollen wir aber auch dem stressigen Alltag eine schöne Auszeit in entspannter Runde gleichgesonnener Frauen entgegensetzen.“ Dorothea Kaszubowski ergänzt: „Wir treffen uns regulär an jedem ersten Dienstag im Monat. Unser monatlicher Clubabend erfüllt dabei gleich vier Aufgaben: Erfahrungsaustausch, Vorträge, Interessenvertretung, Geselligkeit.“ Insbesondere der erste Punkt „Erfahrungsaustausch“ ist ganz wichtig. Gerade in der „Nach-Corona-Zeit“ haben wir sehr davon profitiert. In den vielen Gesprächen geben erfahrene Unternehmerinnen ihr bereits erworbenes Expertenwissen an jüngere Kolleginnen weiter, gern auch an Existenzgründerinnen und/oder Jungunternehmerinnen.

Umgekehrt bringen die Jungunternehmerinnen „im Talk“ neue Geschäftszweige und Impulse ein, so etwa ihre Erfahrungen mit z. B. Social Media und deren Kanäle und Anwendungen. So profitiert die eine Generation von der anderen – eine absolute Win-Win-Situation, wie es im Neudeutschen heißt.

Zum zweiten Punkt: Das ganze Jahr über bieten wir unseren Mitgliedern ein vielfältiges Programm mit Vorträgen von ausgesuchten Fachreferenten zu unterschiedlichsten Themen, Betriebsbesichtigungen bei Mitgliedern oder von Mitgliedern vorgeschlagenen Betrieben.

Schließlich ist Interessenvertretung eine essentielle Hilfe für uns „Einzelkämpfer“. Der Club Unternehmerinnen ist Mitglied beim Arbeitgeberverband. Dadurch können unsere Mitglieder an interessanten Fortbildungen teilnehmen und bekommen bei Bedarf die regelmäßigen Mitteilungen „Unternehmerdienst“ der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e. V..

Eigene Erfahrungen

Frau Kaszubowski, die 2. Vorsitzende, ist Mitglied der ersten Stunde und mittlerweile 28 Jahre dabei. „Diese Mitgliedschaft hat mir schon oft genug sehr geholfen. Zum einen habe ich tolle Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, einerseits andere Unternehmerinnen, aber auch zahlreiche Expertinnen und Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen. Mich hat das Vereinsleben stark geprägt, in jeder Hinsicht bereichert.“ Frau Pülschen kann dies nur bestätigen: „Ich bin vor einigen Jahren bei einer Aktion der LandFrauen an der Hafenspitze, die ich mitorganisiert habe, auf den Club Unternehmerinnen aufmerksam geworden. Anschließend habe ich den Unternehmerinnen die Arbeit der LandFrauen bei einem Clubabend vorgestellt. Ich war begeistert von diesem Verein und bin sofort Mitglied geworden. Vor ziemlich genau einem Jahr bin ich von den Mitgliedern zur 1. Vorsitzenden gewählt worden.“

Wo findet das Vereinsleben statt?

Die Clubabende am 1. Dienstag eines Monats werden regelmäßig in „Mäder’s Restauration“ in Flensburg am Ballastkai abgehalten. „Bei Mäder’s fühlen wir uns ausgesprochen wohl“, sagt Frau Kaszubowski. „Wir haben einen Clubraum, in dem wir ungestört sind und werden dort gut bewirtet.“ Dazu ergänzt Frau Pülschen: „Doch das Vereinsleben wird nicht nur durch die Clubabende geprägt. Wir haben in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Exkursionen durchgeführt. Beispielsweise waren wir in Kiel im Landtag, wo Petra Nicolaisen uns als Abgeordnete herumführte und über ihre Arbeit berichtete. Als sie in den Bundestag nach Berlin wechselte, lud sie uns zu einer mehrtägigen Bildungsreise in die Hauptstadt Berlin ein. Wir waren außerdem im hiesigen Rathaus bei Simone Lange zu Gast und werden voraussichtlich im Herbst zu Herrn Dr. Geyer zu einer Fragerunde erneut ins Rathaus gehen – um nur einige Aktivitäten zu nennen.

Zu unseren Traditionen gehören eine Weihnachtsfeier und ein Sommerfest. Letztes Jahr habe ich unsere Mitglieder auf unserem Hof begrüßt. Wir haben eine Reitvorführung als Unterhaltungsprogramm gesehen, eine Hofführung über unseren Angeliter Dreiseithof gemacht und gemeinsam ein Buffet gestaltet. Dieses Jahr wird das Sommerfest im Juni auf der James-Farm stattfinden. Es hat sich eingebürgert, dass diejenige, die ein bestimmtes Event vorschlägt, im Anschluss für die Organisation und Durchführung verantwortlich zeigt.“

Beiden Unternehmerinnen ist noch das letzte Event Anfang März in bester Erinnerung: Am Dienstag, den 5.3.24, trafen sie sich turnusmäßig um 19 Uhr im Mäder‘s in Flensburg. Als Referentin trat dort Sina Scholz vom Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein auf, berichtete in einem launigen Vortrag über Anwendungsmöglichkeiten für KI (künstliche Intelligenz) in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Besonders interessant für die Mitglieder waren die Praxisbeispiele und der Hinweis, dass eine kostenlose Beratung im Mittelstand-Digital Zentrum zur Nutzung von KI im eigenen Unternehmen möglich ist.

1. Vorsitzende Martina Pülschen (rechts) mit Dorothea Kaszubowski (2. Vorsitzende)

Einladung an Interessierte

Sind Sie selbstständig oder geschäftsführend tätig und neugierig auf uns geworden? Wir würden uns freuen, wenn weitere selbständige Frauen, die Lust an einem lebendigen Unternehmerinnenaustausch haben, den Weg zu uns finden. Dazu noch einmal abschließend Frau Pülschen, die erste Vorsitzende des Clubs (der) Unternehmerinnen: „In anderen Businessclubs herrscht oft ein großer Druck, dass man regelmäßig anwesend sein muss und Empfehlungen für andere Mitglieder generieren muss. Das ist bei uns nicht so. Es macht natürlich keinen Sinn, Mitglied zu werden und nie zu den Treffen zu kommen, aber als Unternehmerinnen haben wir nicht unbedingt jedes Mal Zeit, an den Clubabenden teilzunehmen. Es soll Freude bereiten und ein Mehrwert sein.“

Lernen Sie uns an einem unserer nächsten Clubabende kennen. Interessierte sind herzlich willkommen an einem Schnupperabend teilzunehmen. Ausnahmsweise findet der Club­abend wegen Feiertagen und Ferien als Klönabend am 11.4. im „Plunschli“ in Husby statt.

Melden Sie sich an unter: vorstand@club-unternehmerinnen.de

Infos: www.club-unternehmerinnen.de/termine/

Wir freuen uns auf Sie!

Mit den beiden Vorsitzenden sprach Peter Feuerschütz