Sie wollen sich mal eine Auszeit vom Alltag gönnen und einen entspannten (Ferien-) Tag verbringen? In jeglicher Konstellation, allein oder mit Familie oder Freunden, die Fördeland Therme in Glücksburg bietet Badespaß und Wellness bei jedem Wetter. Der Erlebnisbereich mit 31°C warmem Wasser und zahlreichen Wasserattraktionen lädt im regionalen Ostseeambiente sowohl zum Entspannen als auch zu einem lustigen Wasservergnügen ein.

Für den besonderen Spaß sorgt die 105 m lange Black-Hole Rutsche. Hier können Groß und Klein um die Wette rutschen. Wer sich dagegen sportlich betätigen möchte, kann ein paar Bahnen im wettkampfgerechten Sportbecken schwimmen. Bei einer Temperatur von 26°C bieten die 25 m langen Bahnen die besten Voraussetzungen dafür, die eigene Fitness zu überprüfen. Auch für die ganz Kleinen bietet die Fördeland Therme reichlich Abwechslung: Mit den Wasserspielfiguren Johnny und Emma und einer liebevoll gestalteten kleinen Leuchtturmrutsche wird der erste Kontakt mit dem nassen Element in unserem Kinderbecken zu einem nachhaltigen Erlebnis für die Kids.

Und weil Badengehen zu zweit bekanntlich mehr Spaß macht, können Kinder mit unserem „Freunde­tarif“ jeweils gemeinsam ins Wochenende und in die Ferien starten. Jeden Freitag und täglich in den Ferien in Schleswig-Holstein zahlt nur ein Kind den vollen Eintrittspreis, das zweite Kind hat freien Eintritt!

Meerjungfrauenkurs

Ab sofort können kleine Meerjungfrauen und kleine Wassermänner die Unterwasserwelt der Fördeland Therme erkunden. Taucht in ein unvergessliches Schwimmerlebnis ein und schwebt durchs Wasser! Geschult werden die Schwimmtechnik und der Umgang mit der Monoflosse – eine tolle Erfahrung!

Spaß und Action

Sie wird garantiert ein Hammer-Erlebnis für alle Gäste: die FUN & ACTION-POOL-PARTY am Sonntag, dem 29. Oktober 2023! Von 12.00 bis 17.00 Uhr sind gutgelaunte Animateure im Bad und sorgen für ungezwungenen Partyspaß und viel Gelächter! Ein DJ, die witzigen Animateure und ein wortgewand­erter Moderator sorgen für eine „geile Zeit“:

Im Wasser warten innovative Großwasserspielgeräte, während an Land verschiedene Spiele sowie zahlreiche Aktionen angeboten werden. Zu aktueller „Party-Mucke“ ist im gesamten Bad „der Bär los“ – das solltet ihr euch am letzten Tag der Herbstferien nicht entgehen lassen!

Die Entspannung kommt nicht zu kurz

Wer mal wieder richtig „in Schweiß kommen“ möchte, sollte die gemütliche Saunaanlage nutzen. Stündlich wechselnde Aufgüsse und verschiedene Zeremonien lassen garantiert den Alltagsstress vergessen. Nach dem Saunagang laden die Ruheräume und der sehenswerte Saunagarten mit Blick in die Natur zum Entspannen ein.

Sie planen eine Geburtstagsfeier, einen Junggesellenabschied oder einfach einen netten Abend mit Freunden in einer entspannten Atmosphäre? Für diese Fälle haben wir genau die richtigen Räumlichkeiten für Sie: Verbringen Sie einen geselligen Abend mit bis zu 10 Personen in unserem Eventraum in unserer Saunalandschaft, die extra für Sie reservierten Räume bieten die Möglichkeit, nach einem Aufguss gemütlich zusammensitzen, zu klönen und die Zeit entspannt zusammen zu genießen.

Weitere Informationen sowie die aktuellen Öffnungszeiten erhalten Sie auf unserer Homepage www.foerdeland-therme.de oder unter der Telefonnummer 04631 444070.

Fördeland Therme Glücksburg GmbH

Sandwigstraße 1a

24960 Glücksburg

www.foerdeland-therme.de

info@foerdeland-therme.de