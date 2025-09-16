Flensburg. Vom 19. bis 21. September ist es wieder so weit. Die Flensburger Stromfarben gehen in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr dürfen die Stromkästen der Flensburger Stadtwerke auf dem Friesischem Berg, der Westlichen Höhe und der Altstadt kreativ bemalt werden! Organisiert wird die Aktion vom Jugendtreff „die exxe“.

Mitmachen kann wirklich jeder! Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern – alle, die Lust haben, Flensburg ein bisschen bunter zu machen, sind eingeladen, ihren Stromkasten zu gestalten – und zwar auf dem Friesischen Berg, der Westlichen Höhe und in der Altstadt.

Peer Holdensen, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Flensburg: „Die Flensburger Stromfarben gibt’s jetzt schon seit 15 Jahren – und jedes Jahr kommen neue, tolle Kunstwerke dazu. Es ist schön zu sehen, wie die Stadt mit jedem Jahr ein Stück bunter wird.“

Auch dieses Mal konnte sich jeder im Vorfeld seinen Wunschkasten, den er gestalten möchte, auszusuchen – wegen des großen Interesses waren leider alle Kästen sehr schnell gebucht, so dass dieses Jahr keiner mehr frei ist. Aber jeder ist eingeladen, den großen und kleinen Künstlers bei ihrer Arbeit zuzusehen und zu schauen, wie Flensburg bunt wird.

Die Teilnehmer werden während des Projektzeitraums von einem Künstler- und Pädagogen Team des Jugendtreffs „die exxe“ begleitet und unterstützt. Dennis Volkner von „dieexxe“: „Wichtig ist nur: Wer mitmacht, sollte an allen drei Tagen – also von Freitag bis Sonntag – dabei sein. Denn bis ein Kasten richtig cool aussieht, braucht’s ein bisschen Zeit für Vorbereitung und Feinschliff.“

Weitere Infos und Fotos der Stromkästen auf: https://flensburger-stromfarben.de

Pressemitteilung Stadtwerke Flensburg