Bühnenfassung nach der TV-Serie von Mizzi Meyer

Die Bühnenadaption von „Der Tatortreiniger“ mit Jan Schuba in der Hauptrolle bringt die preisgekrönte TV-Serie von Mizzi Meyer auf die Theaterbühne und begeistert das Publikum mit schwarzem Humor, schrägen Charakteren und pointierten Dialogen. Jan Schuba verkörpert Heiko „Schotty“ Schotte, den Tatortreiniger, der nach dem Ende polizeilicher Ermittlungen die Spuren des Verbrechens beseitigt und dabei auf skurrile Persönlichkeiten trifft.

Die Bühnenfassung bleibt dem Geist der Originalserie treu, indem sie kammerspielartige Szenen mit Situationskomik kombiniert. Jan Schuba gelingt es, die Figur des Schotty authentisch darzustellen, ohne lediglich eine Kopie des Originals zu sein.

Donnerstag, 30.10.2025, 19.30 Uhr

Theater im Bürgerhaus Harrislee

Foto: (c)Michael Schäfer_1