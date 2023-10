Liebe Leserin, lieber Leser,

just am letzten Oktober-Wochenende wurde die Uhr wieder um eine Stunde zurückgestellt – von der Sommer- auf die Winterzeit; zeittechnisch sind wir somit bereits im „Winter“ angekommen, das Jahr 2023 neigt sich jetzt wirklich allmählich seinem Ende entgegen.

Den ersten Herbststurm haben wir bereits hinter uns und dieser hatte es ordentlich in sich. Er brachte eine sehr schwere und heftige Sturmflut an der gesamten Ostseeküste mit sich und sorgte in unserer Region für ein Hochwasser, das es seit über 100 Jahren nicht gegeben hat. Die entstandenen Schäden sind enorm und die Betroffenen entlang der gesamten Ostseeküste werden wohl noch lange mit deren Beseitigung zu kämpfen haben. Doch sie stehen dieser Aufgabe nicht allein gegenüber, denn bereits während sich das Wasser seinen Weg in Wohnhäuser, Geschäfte, Restaurants und Hotels suchte, schwappte den Betroffenen gleichzeitig eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. Nicht nur Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW waren im Dauereinsatz, auch innerhalb der Bevölkerung wurden schnell Kräfte mobilisiert, um die Betroffenen zu unterstützen: Wer konnte, packte mit an, half beim Aufräumen, stellte benötigte Geräte zur Verfügung, sorgte für Verpflegung oder half bei der Organisation und Koordination von Hilfs- oder Spendenaktionen. Der Zusammenhalt, der in dieser Ausnahmesituation an den Tag gelegt wurde, stimmt einen doch in dieser Zeit positiv. Es bleibt zu hoffen, dass die versprochenen Hilfen vonseiten der Kommunen und des Landes auch zügig gewährt werden.

Der November stand und steht schon immer für die Zeit der Besinnung. Die Wochenenden mit dem Totensonntag sowie dem Volkstrauertag lassen uns der Toten gedenken und stehen stellvertretend für eine Zeit der inneren Einkehr. Passend dazu finden Sie in unserer Novemberausgabe einige interessante Beiträge im Rahmen unserer Rubrik „Ratgeber im Trauerfall”.

Spätestens im letzten Drittel des Monats November beginnt hierzulande die Vorweihnachtszeit. Überall in Stadt und Land starten die traditionellen Weihnachtsmärkte, und ab sofort strebt das Jahr seinem Abschluss mit Weihnachten und Silvester entgegen.

So freuen wir uns beispielsweise auf den Flensburger Weihnachtsmarkt, der ab dem 27. November wieder für strahlende Gesichter sorgt. Auch im Speicher Wanderup wird es weihnachtlich: Bereits ab dem 3. November stimmt uns dort die beliebte Adventsausstellung auf die bevorstehende besinnliche Zeit ein. Für diejenigen, die schon jetzt Lust auf einen traditionellen Punsch oder ein anderes wärmendes Heißgetränk verspüren, bietet sich ein Besuch des Flensburger Punschwaldes am Deutschen Haus an, der bereits am 28. Oktober seine Tore öffnete.

Mit der Novemberausgabe des Flensburg Journals möchten wir Sie nun ein wenig vom grauen Alltag ablenken. Es erwarten Sie beispielsweise Berichte über Ruth Kurtzweg-Otte aus Weiche, die Synchronschwimmerinnen des TSB Flensburg und Handballer Aksel Horgen. Zudem waren wir mit der Flensburger Bundespolizei auf Streife und haben unsere Erlebnisse für Sie niedergeschrieben. Und natürlich haben wir auch wieder den einen oder anderen Tipp für Ihre Freizeitgestaltung im Gepäck.

Wir wünschen unseren Lesern und Leserinnen einen entspannten und glücklich machenden November. Genießen Sie die Vorzüge der dunkleren Jahreszeit, bleiben Sie uns gewogen, und nehmen Sie sich die Zeit, in Ruhe unser Flensburg Journal zu lesen!

Ihr Team vom Flensburg Journal!

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv