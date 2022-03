Liebe Leserin, lieber Leser,

was haben wir diese Phase des Jahres herbeigesehnt: Der Frühling hat endlich begonnen!

Wir merken es bereits an der höher stehenden Sonne, die hellen Tage – auch dank der Zeitumstellung, gehen in den Abend hinein. In wenigen Tagen beginnen die Osterferien, viele Mitbürger starten in ihren ersten Urlaub 2022, den Osterurlaub! Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre Osterferien genießen. Allmählich steigen die Tagestemperaturen in den höheren zweistelligen Bereich – die Nächte sind allerdings noch ganz schön kühl.

Doch können wir uns wirklich uneingeschränkt über die genannten Vorzüge des Lebens freuen? Ja, sollten wir – allerdings fällt es uns angesichts der Situation in der Ukraine, der uns nach wie vor begleitenden Corona-Pandemie schwer, uns unbeschwert dem Frühling und seinen Begleiterscheinungen zu widmen.

Haben wir uns an das Leben mit Corona längst gewöhnt – auch wenn wir nicht über alle aktuellen Maßnahmen glücklich sind, so fällt es uns schwer, den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen zu begreifen. Die Abend für Abend ausgestrahlten TV-Bilder von den gewaltigen Zerstörungen in der Ukraine machen uns immer wieder fassungslos, manchmal möchte man am liebsten abschalten – doch die Gräueltaten gehen wohl noch eine geraume Zeit lang weiter.

Bemerkenswert ist zumindest die hierzulande spürbare Hilfsbereitschaft aller Deutschen, den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen und sie bei uns würdevoll zu behandeln und entsprechend gut unterzubringen. Diese Hilfeleistungen werden uns bestimmt noch lange beschäftigen – nach den ersten Hilfestellungen wird es nötig sein, die Geflüchteten in unsere Gesellschaft zu integrieren: eine Mammutaufgabe!

Die neue Bundesregierung ist seit ihrem Amtsantritt praktisch nur im Krisenmodus unterwegs, die meisten Koalitionsvereinbarungen müssen wegen der aktuellen Lage erst mal hinten anstehen. Ähnlich wird es wohl auch der neuen Regierung in Schleswig-Holstein gehen. Am 8. Mai sind hierzulande Landtagswahlen, längst ist der Wahlkampf in vollem Gange. Auch für unsere Heimatstadt stehen noch in 2022 Wahlen an: Am 18. September wird in Flensburg die Oberbürgermeisterwahl stattfinden. Bisher stehen zwei Kandidaten fest, neben der Amtsinhaberin wird ein weiterer in der Stadt bereits gut bekannter Bürger „seinen Hut in den Ring werfen“.

Im Mannschaftssport nähern wir uns in allen Spielklassen allmählich dem Saisonende, die SG Flensburg-Handewitt muss sich strecken, um den angestrebten Platz in der nächstjährigen Champions League zu ergattern, auch die Fußballer des SC Weiche müssen ordentlich „Gas geben“, wenn sie ihr Saisonziel „Meisterschaft“ erreichen wollen. Ähnliches gilt auch in den unteren Spielklassen, die Entscheidungen über Meisterschaft, Auf- und Abstieg rücken überall näher.

Wir müssen uns wohl noch geraume Zeit gedulden, bis wir in allen Bereichen zu unserem einst gewohnten Alltagsleben zurückkehren können. Bewahren Sie die Fassung, freuen Sie sich an den ersten wärmenden Sonnenstrahlen und der bald blühenden Natur, lesen Sie in Ruhe die Geschichten, Informationen und Neuigkeiten, die wir für Sie in dieser Ausgabe des Flensburg Journals zusammengestellt haben. Bleiben Sie gesund und optimistisch!

Ihr Team vom Flensburg Journal wünscht Ihnen einen schönen April 2022!

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv

0 0 votes Article Rating