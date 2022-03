In Corona-Zeiten konnten und können einige altbekannte Formate zur Berufsorientierung nicht wie gewohnt durchgeführt werden. So mussten beispielsweise Großveranstaltungen wie Ausbildungsmessen pandemiebedingt abgesagt werden. Unternehmenspraktika sind zwar grundsätzlich möglich, jedoch aufgrund von Lockdown-bedingten Schließungen etwa von Geschäften oder Gastbetrieben nicht in allen Branchen möglich.

Um jungen Menschen dennoch eine Möglichkeit zur Berufsorientierung zu bieten, hat die Berufsberatung der Arbeitsagentur Flensburg bereits im vergangenen Jahr mit „Actionbound” eine digitale Berufswahlrallye an den Start gebracht, die nach dem gleichen Prinzip funktioniert wie die digitale Schnitzeljagd über den Museumsberg in Flensburg, aber doch ganz anders ist.

„Jeder, der sich die App „Actionbound“ herunterlädt und die Rallye „Berufswahl-Flensburg“ wählt, kann zu jedem gewünschten Zeitpunkt bei einem Spaziergang durch die Stadt auf sehr unterhaltsame Weise Informationen auf seinem Handy zu Ausbildungsbetrieben, Studiengängen und zur Berufsplanung abrufen“, erläutert Dr. Maike Lorenzen, Berufsberaterin der Agentur Flensburg.

Die Berufsberatung hat gemeinsam mit dem Arbeitgeber-Service abwechslungsreiche Strecken für ihre Berufswahltour zusammengestellt und Betriebe darum gebeten, typische Fragen über ihre Ausbildungen einzureichen. Im Gegensatz zu anderen Rallyes ist daher der Tonfall der Fragen nicht „aus einem Guss“, sondern je nach Branche verschieden und das ist auch gewollt.

„Das Quiz der Brauerei klingt natürlich ganz anders, als das der Steuerberaterkanzlei“, erklärt Hans-Martin Rump, Leiter der Arbeitsagentur. „Dadurch kann man schnell erkennen, welches Unternehmen einen begeistert und welches vielleicht nicht so gut zu einem passt.“

Im Laufe der Rallye müssen Aufgaben gelöst werden, witzige Filmsequenzen und Audios sind zu erleben, es kommt zu Kontakt mit Unternehmen und es gibt dabei oft auch ein kleines Werbegeschenk. Der direkte Zugang zu den Betrieben ist zurzeit noch schwierig. Die Teilnehmenden bekommen aber in jedem Fall so viele Infos, dass sie wissen, wie sie eine Firma erreichen können und ob ein Beruf sie interessiert.

Die „digitale Berufswahlrallye“ der Berufsberatung ist ein lebendiges flexibles Projekt, das ständig ergänzt und überarbeitet wird. Interessierte Unternehmen, die an der Rallye teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen, sich bei der Berufsberatung oder dem Arbeitgeberservice zu melden.

„Ich fand die Strecke unglaublich abwechslungsreich und witzig“, sagt Luca, „die Videos und Hörsequenzen lockern das Ganze auf, dass man gar nicht merkt, wie viele Infos man nebenbei so bekommt.“

„Man erfährt sehr viel Überraschendes“ ergänzt Nike, „dass das TBZ irgendwie für die Müllabfuhr zuständig ist, hätte ich ja gewusst, aber wer kommt darauf, dass deren Mitarbeiter auch das Wildgehege in der Marienhölzung betreuen?“

„Die Möglichkeit, die Rallye virtuell zu machen, ist natürlich nur Plan B“, so Silja Friedrichsen, Berufsberaterin, „es ist viel spannender, die Strecke abzulaufen, aber wer das gerade nicht kann, weil er zum Beispiel krank ist, in Quarantäne oder einfach nicht so mobil, soll selbstverständlich auch dabei sein können. Deshalb haben wir die App so eingerichtet, dass man unsere Schnitzeljagd von jedem Ort der Welt aus machen kann.“

Ziel der Rallye ist es, über Berufe zu informieren, zukünftige Berufseinsteiger bei ihren Entscheidungsfindungen zu unterstützen, zu Bewerbungen bei den Unternehmen zu motivieren und Kontakte zu Praktikumsbetrieben herzustellen.

Die Rallye richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und etwa 18 Jahren.

Fest geplant ist eine weitere Tour, die über das Campusgelände führt und in erster Linie über Studiengänge informiert, und weiterer Rallyes in den Städten Husum und Schleswig.

Unternehmen, die sich an der Berufswahlrallye beteiligen möchten können sich mit den gesammelten Informationen, Videos und / oder Quizfragen gerne an Frau Karina Kasper wenden.

Sie erreichen Frau Kasper telefonisch unter 0461 819 - 445 oder per E-Mail unter Karina.Kasper@arbeitsagentur.de

