Für manche eine Drohung, also für Politiker, Fernsehmacher, Schlagerfreunde und ewig Gestrige. Für andere, also diejenigen, die die einzigartige Mischung aus bitterbösem Kabarett und zu Herzen gehenden Texten mögen und schätzen, eine gute Nachricht. Gerade zusammen mit Hape Kerkeling und Gerburg Jahnke mit dem Hurz ausgezeichnet, geht’s weiter auf Tour. Kommen können alle, denn Trepper legt so los, wie Sie es kennen. Er sagt, er sei viel ruhiger geworden, aber sehen Sie selbst. Es erwartet Sie ein Abend, der hängenbleibt- So oder so!

Freitag, 14.11.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg