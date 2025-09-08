Jetzt bewerben!

Im Jahr 2026 vergibt das Flensburger Un­ter­nehmen Queisser Pharma zum 19. Mal den Queisser Juni­orenpreis. Der Wettbewerb richtet sich an junge Menschen aller Schulformen (inkl. Berufsschulen) in Schleswig-Holstein, die sich sowohl durch gute schulische Leistungen als auch durch ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Die Alters­obergrenze für Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt bei 20 Jahren zum Stichtag 12. Oktober 2025. Insgesamt werden drei junge Menschen ausgezeichnet. Der Preis ist pro Auszeichnung mit je 1.500 Euro dotiert.

Die Bewerbung kann in Eigeninitiative erfolgen oder auf Vorschlag von Vereinen, Verbänden, Lehrern, Eltern oder auch Mitschülern. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich aus Datenschutzgründen Kandidaten (m/w/d) nur selbst bewerben können, die entsprechenden Vorschläge können gerne beigelegt werden.

Folgende Unterlagen werden benötigt:

• ein informativer Lebenslauf

• Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse

• ein Anschreiben mit ausführlicher Schilderung des entsprechenden ehrenamtlichen Engagements – belegt durch Bescheinigungen, Referenzschreiben oder Ähnlichem

Bitte denken Sie daran: Je informative­r die eingereichten Unterlagen sind, umso besser kann die Jury einen umfassenden Eindruck gewinnen! Bewerbungen sind ab sofort über das Online­portal unter www.juniorenpreis.de willkommen. Bitte reichen Sie Bewerbungen ausschließlich über diesen digitalen Weg ein!

Teilnahmeschluss ist der 12. Oktober 2025.

Die Gewinner des Juniorenpreises werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt:

Henning Brüggemann (Bürgermeister der Stadt Flensburg),

Petra Obermark (Vorstand TSB Flensburg),

Dr. Michael Schack (Geschäftsbereichsleiter Bildung und Fachkräfte IHK Flensburg),

Levke Mohr (Studienrätin am Alten Gymnasium Flensburg),

Axel Kaempfe (Geschäftsführer von Queisser Pharma).

Die Jury möchte gern, entsprechende Bewerbungen vorausgesetzt, mindestens einen der Preise an Schülerinnen und Schüler bis Klassenstufe 10 vergeben. Die Preisträger und alle anderen Bewerber werden im Anschluss textlich informiert.

Die Preisverleihung findet Mitte / Ende Februar 2026 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg statt.