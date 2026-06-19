Viele Menschen kennen das Problem: Die zusätzlichen Pfunde, auf die man gerne verzichten würde. In Deutschland gelten inzwischen 67% aller Männer und 53% aller Frauen als übergewichtig. Jeweils rund ein Viertel sogar als sehr übergewichtig. Sehr häufig sind damit gesundheitliche Belastungen verbunden. Dazu zählen Diabetes Typ II, Herz- und Kreislaufbeschwerden und Gelenkprobleme. Oft wird starkes Übergewicht von psychischen und sozialen Herausforderungen begleitet.

Übergewicht mit gesundheitlichen Folgen

Magazine und das Internet sind voll von Ernährungstipps, Diätplänen und gut gemeinten – bisweilen teuren – „Ratschlägen“. Meist können sie das Problem aus verschiedenen Gründen aber nicht langfristig lösen.

Den Menschen, die durch das Übergewicht gravierende gesundheitliche Probleme aufweisen, kann das Adipositas-Team in der Klinik Husum helfen. Unter Leitung von Chefarzt Dr. Ulf Niemann erfolgt eine umfangreiche Diagnostik und eine Prüfung, ob ein chirurgischer Eingriff vertretbar ist. Sind die Bedingungen – gegebenenfalls nach einer begleiteten Übergangsphase – erfüllt, nehmen die Husumer Spezialisten für Bauchchirurgie Operationen am Magen vor.

Magen-Bypass-Operationen

Das häufigste Verfahren ist dabei der Magenbypass: Bei dieser Operation wird ein kleiner „Vormagen“ vom restlichen Magen abgetrennt und direkt mit dem Dünndarm verbunden. Dadurch werden Restmagen, Zwölffingerdarm und der oberste Teil des Dünndarms umgangen. Somit können in dem kleinen Vormagen nur geringe Mengen Nahrung aufgenommen werden. Aufgrund des verkürzten Weges durch den Magen-Darm-Trakt kann der Körper bestimmte Nährstoffe nur noch in verringerter Form aufnehmen. Beides führt zu einer deutlichen dauerhaften Gewichtsreduktion – im Mittel rund 65% des „Überschuss-Gewichtes“.

Bemerkenswert ist, dass bis zu 75% der Diabetes-Typ2-Patienten mit einem Magenbypass geheilt werden können. Diese Wirkung wird dadurch erreicht, dass durch die beschriebene Verkürzung des Weges der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt hormo­nelle Stoffwechsel-Veränderungen einhergehen.

Ärztliche Erfahrung erforderlich

Eine Adipositas-Therapie mit einer Magenbypass-OP muss ärztlich dauerhaft begleitet erfolgen. Neben der Eignungs-Prüfung für die Eingriffsform muss der Umgang mit dem verkleinerten Magen erlernt werden. Ebenso sind lebenslange Kontrollen vieler Blutwerte erforderlich, um möglichen Mangelerscheinungen frühzeitig entgegen zu wirken.

All dies bietet das Team um Dr. Ulf Niemann in Husum – mit langjährigen Erfahrungen und sehr vielen erfolgreichen Therapieverläufen. Sehr angenehm für die Patienten ist, dass in Husum sowohl die Vorbereitung, die Eingriffe und die Nachsorge in wenigen und erfahrenen fachärztlichen Händen liegen und der Patient „seinen“ Arzt kennt.

Die Kosten für die Behandlungen werden inzwischen regelhaft von den Krankenkassen übernommen. Wenn noch spezielle Programme zur Vorbereitung des Eingriffs durchlaufen werden müssen, kann dies online erfolgen – eine Präsenz vor Ort ist nicht erforderlich.

Foto: Lars Franzen