willkommen im Sommer des Jahres 2023! Nachdem dieser jetzt auch offiziell seit wenigen Tagen eingeläutet ist, steht einer gelungenen Erholung in der schönsten Jahreszeit nichts mehr im Wege. Halbzeit! Das gefühlt erst neulich begonnene Jahr 2023 startet jetzt bereits in seine zweite Hälfte – Wahnsinn wie die Zeit vergeht …

Bis zum Beginn der Haupturlaubszeit in Schleswig-Holstein müssen sich die Schüler und ihre Angehörigen noch ein wenig gedulden, denn der Startschuss für die großen Sommerferien fällt am 14. Juli. Da der Sommer in diesem Jahr aber bereits früh ausgebrochen ist, gab es sicher schon den einen oder anderen Strandtag nach Schulschluss. Freut den einen das sommerliche und meist sonnige Wetter, treibt es den anderen Sorgenfalten auf die Stirn: Die mit der Wärme einhergehende Trockenheit macht all jenen Kummer, die dringend auf Bewässerung von oben angewiesen sind: Landwirte, Gärtner, auch die Natur brauchen das kühle Nass. Unsere Stadt Flensburg ist schon fest in Urlauberhand, und unseren einladenden Strände – erneut mit ausgezeichneter Wasserqualität – laden nicht nur die Wasserratten zum Sonnen und Baden ein. Perfekt wäre es übrigens aus Urlauber- und Strandgängersicht, wenn etwa im Bereich der Solitüde die sanitären Anlagen wieder durchgehend zur Verfügung stünden; die Stadt sei in der Sache am Ball, hört man …

Die Kommunalwahl ist gelaufen, unser Stadtparlament – die Ratsversammlung – hat seine konstituierende Sitzung absolviert, der neue Stadtpräsident ist eine „Sie“ – wir haben also wieder ausgewogen Mann und Frau als offizielle Stadtrepräsentanten im Einsatz: Fabian Geyer und Susanne Schäfer-Quäck.

In diesen Zeiten – Krieg in der Ukraine – ist ein großes Flensburger Traditionsunternehmen zunehmend in den Blickpunkt gerückt: Die FFG als Produzent von Wehrmaterialien wird immer häufiger von Politikern der höchsten Ebene hofiert, dieser Tage war neben dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius auch der oberste NATO-Repräsentant Jens Stoltenberg vor Ort. Auch in Sachen Energieversorgung punktet Flensburg hierzulande: Mit beinahe flächendeckender Fernwärmeversorgung sind wir quasi der Primus auf dem Gebiet in Deutschland. Unsere Stadtwerke haben in der Hinsicht Gutes geleistet, aber auch recht bemerkenswerte Gewinne eingefahren. Ab dem Herbst soll das auch den Kunden zugutekommen, heißt es aus jenem Hause.

Der Mannschaftssport ruht in diesen Wochen, dafür sind die alljährlichen Events wie Tour de France oder Wimbledon im Fokus der Sportinteressierten! Veranstaltungshighlights in unmittelbarer Nähe stehen im Juli natürlich auch wieder auf dem Programm. So startet am 05.07.2023 die beliebte Veranstaltungsreihe Flensburger Hofkultur. Freuen Sie sich auf zahlreiche Konzerte mit internationalem Flair in den malerischen Kaufmannshöfen der Stadt. Die Flensburg Galerie wurde bereits im vergangenen Monat zur Kunstpassage. Noch bis zum 14.07.2023 präsentiert Ihnen dort der Internationale Kultur und Kunstkilometer e. V. unter anderem Ausstellungen, regelmäßige Performances aus Kunst und Kultur und das Kunstparkhaus. Direkt zu Beginn des Monats freuen wir uns auf das Kulturfest Flensburg Ahoj am Hafen und auf Gut Oestergaard erwarten Sie im Juli neben dem beliebten Oldtimertreffen auch wieder einige Konzerte. Mehr dazu erfahren Sie in dieser, der 250. Ausgabe, unseres Flensburg Journals.

Wir sind stolz darauf, schon so viele Magazine Monat für Monat für Flensburg an den Start gebracht zu haben, und hoffen, dass Ihnen unsere große Jubiläumsausgabe ebenso viel Freude bereitet wie die 249 Ausgaben zuvor. Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen Sommer 2023, der seinen Namen verdient.

Genießen Sie die Urlaubszeit, bleiben Sie gesund und gut gelaunt und kommen Sie erholt zurück!

Ihr Redaktionsteam

