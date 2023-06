Kaum ein Bundesland ist so sehr durch Wasser geprägt wie Schleswig-Holstein. Wo also könnten Reisende besser das nasse Element entdecken und genießen als bei einer Schifffahrt? Die verschiedenen Regionen im echten Norden bieten ein breit gefächertes Angebot. Vom historischen Raddampfer, über das klassische Ausflugsschiff bis hin zum Paddelboot, auf Seen über Flüsse bis hinaus auf die beiden Meere. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH hat Tipps gesammelt für viele maritime Freizeit-Erlebnisse.

NORDSEE

Eiderschifffahrt mit Seetierfang ab Eidersperrwerk und ab Tönning

Eine besondere Art der Naturbeobachtung machen die Adler Reederei und der NABU möglich. Bei der Eiderschifffahrt zwischen dem Eidersperrwerk und Tönning – vorbei an den Seehundbänken – eröffnet sich eine ganz neue Perspektive: Beobachten Sie nahrungssuchende Vögel auf den Wattflächen oder bei Hochwasser vorüberschwimmende Vögel. Fachkundige NABU-Mitarbeitende wissen eine Menge über Krebse, Fische und Muscheln zu erzählen, die danach gleich wieder den Fluten zurückgegeben werden.

Entdeckertouren auf Pellworm

Auf den Entdeckertouren mit der MS Nordfriesland lernen Groß und Klein das Wattenmeer von der Wasserseite aus kennen. Als Highlight für kleine Seefahrende wird in den Sommermonaten die Pellwormer Piratenfahrt angeboten – das Piraten-Outfit inklusive! Für alle anderen Entdeckerinnen und Entdecker geht es auf die umliegenden Halligen oder auf eine spannende Fahrt zu den Seehundsbänken. Auf dem Schiff der Gebrüder Hellmann geht es von der Hooger Fähre aus zu einem ganz besonderen Fleckchen Erde: Norderoogsand liegt in der Schutzzone des Nationalparks und darf nur im Rahmen der Ausflüge betreten werden – mit Glück findet man bei der geführten Sandwanderung auch einen Bernstein! Auch zu den Halligen Hooge, Oland und Norderoog gehen die Fahrten. Mit der MS Adler Express geht es von April bis Oktober montags und donnerstags nach Hooge, Sylt, Amrum, Helgoland oder Föhr.

Büsum vom Wasser aus erkunden

Klar zum Entern, Leinen los! Hafen und Nordsee gehören zu Büsum mit dazu. Bei den vielen Schiffsausflügen ist für jeden was dabei: spannende Fangfahrten mit vielen Tieren, Fahrten zu den Seehundsbänken, Küstenfahrten, Sunset & Grill, Tagesausflüge nach Helgoland oder mit dem Katamaran ab Büsum zu den nordfriesischen Inseln nach Amrum, Hallig Hooge, Sylt und Föhr aufbrechen. Weiter Informationen finden sich unter www.adler-eils.de.

Mit Kapitän Bandix Tadsen auf Ausflugsfahrt ab Amrum

Die kleine Eilun, ein Durch-und-durch-Amrum-Schiff, verbindet seit genau 40 Jahren die Nordsee-Insel Amrum mit den schönsten Ausflugspunkten rund herum: den Halligen Hooge, Gröde, Oland, Langeneß und den Seehundsbänken. Auch eine Rundfahrt um Amrum herum darf nicht fehlen. Kapitän Tadsen nimmt den Lütten Seefahrerpatente ab und lotst die Augen der maximal 130 Passagiere zu den Schönheiten der See. An Bord gibt es kleine Verpflegung, eine offene Brücke und jede Menge Geschichten.

Auf Mini-Kreuzfahrt durch das Wattenmeer

Mehr Meer von weiter oben bieten die Fähren der Wyker Dampfschiffs-Reederei, die Nordsee-Inseln Amrum und Föhr mit dem Festland verbinden und dafür Tag für Tag zwischen den Inseln und Dagebüll hin- und herfahren. Tageskarten gibt es zwar nicht, aber man kann die Teilstücke so wählen, dass man am Ende den ganzen Tag auf Mini-Kreuzfahrt durchs Wattenmeer unterwegs war. An Bord gibt es Morgenkaffee, Mittagssnack und Krabbenbrot mit Sundowner-Getränk. Täglich fährt auch ein Schiff nach Sylt.

Mit dem Traditionssegler „Labor Sanitas“ das Wattenmeer rund um Föhr erkunden

Der 125 Jahre alte Traditionssegler „Labor Sanitas“ ermöglicht das Erkunden des Wattenmeers, Spaß am Segeln und rustikales Leben an Bord – interessante Hintergründe zur Seefahrt, traditioneller Seemannschaft und nautische Kenntnisse inklusive. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich; im Vordergrund stehen das naturnahe und aktive Erleben.

Der gemeinnützige Verein Ronja e. V. organisiert von Föhr aus individuelle Segeltörns, Führungen, Tagesfahrten und Seminare für Gruppen. Regelmäßig finden auch Fahrten in den Sonnenuntergang mit Lesungen maritim-literarischer Perlen rund um Seefahrt und Meer statt.

Seetierfang und Tagesausflüge ab Föhr

Ob Seetierfang, ein Besuch auf den Nachbarinseln oder den Halligen: bei Ausflugsfahrten bekommen Groß und Klein viel zu sehen. Von der Insel Föhr aus starten in der Saison Fahrten nach Amrum, Sylt und Helgoland, sowie nach Hallig Hooge und Hallig Langeneß. Wer etwas über den Lebensraum Wattenmeer und seine Bewohner erfahren möchte, kann mit mehreren Anbietern eine Seetierfangfahrt unternehmen: Dabei wird ein Schleppnetz ausgeworfen und der Fang an Bord ausführlich erklärt, bevor er zurück ins Meer darf. Meist geht es dabei auch zu den Sandbänken, auf denen sich gern Seehunde und Robben aufhalten.

Benes Segelschule auf Föhr

Ob eine Seglerausbildung oder eine Ausflugsfahrt auf der Nordsee: Benes Segelschule ermöglicht Gästen und Einheimischen dem Wasser ganz nah zu sein. Bei Segeltörns zu den Seehundsbänken oder nach Amrum, bei strahlendem Sonnenschein, Wind und Wetter oder zum Sonnenuntergang – Wind- und Wasserliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Auch Schulklassen, Gruppen und Vereine finden hier großartige Ausflugsmöglichkeiten.

Hafenrundfahrten in der Hafenstadt Husum

Noch bis Ende Oktober werden in der Hafenstadt die einzigen Hafenrundfahrten zwischen Hamburg und Esbjerg angeboten. Karten für das Tuckerboot Möwe Willi können u.a. in der Tourist Information der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH im Historischen Rathaus am Marktplatz (Großstraße 27) erworben werden. Hier gibt es außerdem Tickets für Schifffahrten zu den Inseln und Halligen inklusive Helgoland sowie auf der Eider und dem Nord-Ostsee-Kanal.

https://www.husum-tourismus.de/Vor-Ort/Kultur-Freizeit/Schiffsausfluege.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Barrierefrei durch das Herzogtum Lauenburg

Das Fahrgastschiff „Lüneburger Heide“ ist das erste Schiff in Schleswig-Holstein, welches nach den barrierefrei-Kriterien „Reisen für Alle“ zertifiziert ist. Die „Lüneburger Heide“ ist so gebaut, dass alles auf einer Ebene angeordnet ist. Lediglich das Oberdeck ist nur über Stufen erreichbar. Der Zugang zum Schiff erfolgt stufenlos über eine mobile Rampe. Parkplätze sind vorhanden und die Öffnung der Durchgänge und Türen beträgt mindestens 80 Zentimeter. Assistenzhunde sind herzlich willkommen.

Natürlich fahren auch weitere Schiffe durch das wasserreiche Herzogtum Lauenburg. Mehr Informationen unter: https://www.herzogtum-lauenburg.de/schiff-fahren

Mit „Kaiser Wilhelm“ über die Elbe

Das größte Exponat des Elbschifffahrtsmuseum in Lauenburg an der Elbe, der Museumsraddampfer „Kaiser Wilhelm“ lädt von Ende April bis Ende September 14-tägig zu Erkundungsfahrten über Bleckede, Geesthacht und Hitzacker ein. Der über 115 Jahre alte Schaufelraddampfer ist der letzte seiner Art in Deutschland und weltweit einer der letzten im weithin original erhaltenen Zustand. Kleine Leckereien an Bord dürfen nicht fehlen, wenn Gäste sich an Deck entspannen oder den Maschinenraum des Schiffes inspizieren.

Große Plöner Seenrundfahrt

Das doppelstöckige Boot MS Holsteinische Schweiz startet die etwa zweistündige Rundfahrt ab dem Ableger Fegetasche am Strandweg in Plön. Von dort aus geht es weiter in die Plöner Stadtbucht, die einen traumhaften Blick auf das Plöner Schloss bietet. Die Fahrt geht weiter in Richtung Prinzeninsel und schließlich zu den kleineren Orten Ascheberg und Dersau.

Eine Seefahrt mit musikalischer Note bietet die romantische Bootsfahrt am 05.07.2023. Im Abendlicht gleitet die MS Holsteinische Schweiz über den großen Plöner See. Dazu gibt’s Livemusik von Wagners Salonquartett, die unter dem Motto „In 80 Tasten um die Welt“ aufspielen.

Tipp: Folge 18 unseres Podcasts „ShoreTime – Der Küstenschnack“ lädt zu einem Schiffsausflug mit Fischbrötchen in die Holsteinische Schweiz ein.

Sundowner Tour – Den Sonnenuntergang auf dem großen Plöner See genießen

Den Großen Plöner See bei romantischer Sonnenuntergangs-Atmosphäre genießen? Das geht jeden Freitag von Juli bis August um 19:00 Uhr vom Ableger Fegetasche am Strandweg und um 19:15 Uhr vom Zweitableger Segelzentrum Plön bei der Sundowner Tour.

Auf dem Weg nach Bosau mal richtig durchatmen

In Plön startet die Fahrt auf der „MS Antje“ von dem Anleger Fegetasche am Strandweg. Von dort führt die Tour über die Plöner Stadtbucht mit den Anlegern „Segelzentrum“ und „Marktbrücke“ bis hinauf zur Spitze der Prinzeninsel. Ab hier setzt die Bosau-Fahrt neuen Kurs in Richtung Bischofssee, an dem der kleine Luftkurort Bosau beheimatet ist. Eine Fahrradmitnahme ist erlaubt und ermöglicht eine Verbindung der Tour mit einer Fahrt im Seekieker. https://www.holsteinischeschweiz.de/tour/bosau-fahrt

Eutiner Seerundfahrt

Wer den Großen Eutiner See bei einer Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen erkunden möchte, dem bietet die einstündige Seerundfahrt auf der MS Freischütz die perfekte Möglichkeit, um in Eutins Historie einzutauchen. Immer in unmittelbarer Sichtweite des Ufers gibt es viel zu entdecken. Vom Kapitän erfährt man auch einiges über den Ursprung Eutins auf der Fasaneninsel. Wer die Fahrt mit einem Spaziergang oder einer Wanderung um den Großen Eutiner See verbinden möchte, kann an einer der Anlegestellen aussteigen.

Leinen los in Glückstadt

Die über 150 Jahre alte „Rigmor“ bietet Ausflugsfahrten der besonderen Art an, denn hier kann jeder Kapitän des ältesten fahrtüchtigen Segelschiffs Deutschlands werden. Unter fachkundiger Anleitung darf jeder mit anpacken!

Auch die 120 Jahre alte „Ewer Gloria“ bietet ähnliche Mitmach-Touren von verschiedenen Abfahrtshäfen an.

Etwas ganz Besonderes ist die Fahrt mit dem „Tidenkieker“ auf der Elbe und ihren Nebenflüssen. Das Flachbodenschiff landet auf jeder Tour auf einer der unbewohnten Elbinseln an, auf die man sonst nie gelangt – eine echte Entdeckungstour!

Mit dem Aukieker auf der Wilster Au

Das wunderschöne Revier der Wilster Au kann man im Rahmen einer Fahrt mit dem „Aukieker“ entdecken. Highlights wie Wilster oder die historische Schleuse Kasenort können so vom Wasser aus entdeckt werden.

In Kollmar werden Wünsche wahr

Ausgehend vom Hafen Kollmar ist der Name Programm: Die Schiffsreisenden bestimmen selbst, wohin es gehen soll. Ob auf Angelfahrt oder auf Mini-Kreuzfahrt. Alles ist möglich bei dem Wunschtörn.

OSTSEE

Segeltörns ab Grömitz in der Lübecker Bucht

Der Dreimaster „Loth Lorien“ ist seit dem 18.05.2023 zurück in Grömitz und ermöglicht täglich Segeltörns der ganz besonderen Art. Rund zwei Stunden dauert eine Ausfahrt in die Lübecker Bucht, auf der man sich den Wind um die Nase wehen lassen kann. An Board warten weitere Aktivitäten auf alle Gäste – wie wäre es z.B. mit einer Kletterpartie auf den Mast oder einer Speedboot-Fahrt?

Natürlich kann man die Tour auch einfach bei einem kühlen Getränk genießen. Ob früh am Morgen oder in den Sonnenuntergang hinein – diese Segeltour ist etwas ganz Besonderes.

Mit dem Schiff durch die Landeshauptstadt

Mit Freunden oder Familie in See stechen, um die schönsten Seiten Kiels vom Wasser aus kennenzulernen? Das geht bei der gesegelte Stadtrundfahrt, die am Segelcamp an der Reventlouwiese startet und großartige Einblicke und interessante Informationen zur maritimen Landeshauptstadt bereithält. Willkommen an Bord!

Neben diesem besonderen Angebot dürfen aber natürlich auch klassische Hafen- und Stadtrundfahrten nicht fehlen. An Bord der SFK-Fährschiffe geht es bei dieser Hafenrundfahrt von der Kieler Innenstadt nach Laboe. Dabei gibt es viel zu entdecken: Vom Traditionssegler über die Skandinavienfähren bis zu Kreuzfahrtschiffen, von den Werften bis zu der Schleuse in den Nord-Ostsee-Kanal.

Die Motorbarkasse „MB Sprott“ des PORT OF KIEL bietet während der Sommermonate Platz für 28 Personen für Ausflugsfahrten, Betriebsausflüge, Familienfeiern im maritimen Ambiente auf der Fahrt von Kiel nach Laboe. Als offizielle Außenstelle des Standesamtes Kiel können an Bord auch Trauungen abgehalten werden.

Per Schiff die Flensburger Förde erkunden

In Flensburg kommen Schifffahrtsliebhaber ganz auf Ihre Kosten, denn von sportlich aktiv bis historisch genießerisch ist alles möglich.

Fördepaddeln lädt zu einer anderthalbstündigen Aktivtour per Kajak durch die Innenförde ein. Von einem fantastischen Blick auf die Silhouette der Stadt, vorbei am Salondampfer Alexandra bis hin in Richtung der Hafenspitze – ein rundum einzigartiges Erlebnis.

Für Fahrradfahrende legt in diesem Jahr die Fahrradfähre MS Rødsand in Langballigau ab mit Stopp an der dänischen Küste; Zu- und Ausstieg möglich.

Einzigartig ist auch eine Fahrt mit dem schwimmenden Wahrzeichen der Stadt, dem historischen Salondampfer Alexandra. In der Hauptsaison fährt sie jeden Sonntag.

Ein Kajak aus dem Automaten? In Glücksburg geht das gleich an zwei Stationen. Am Kayakomat können Paddelfreunde 24 Stunden am Tag ein Kajak oder SUP inklusive Zubehör ausleihen und durch die Flensburger Förde lospaddeln.

NEU: Wer schon immer einmal mit einem Motorboot die Flensburger Innenförde erkunden wollte, ist bei Flensboat genau richtig. Gäste ab 18 Jahren können sich die emissionsfreien Elektroboote mieten und nach einer kurzen Einweisung führerscheinfrei über die Förde steuern. Mit etwas Glück ist eine Sichtung der Schweinswale inklusive.

Auf dem Wasser rund um Lübeck

Die Lübecker Altstadt ist bereits seit dem Mittelalter von Wasser nahezu ganz umflossen und beschützt. Auch heute noch gelangt man nur über eine der kleinen Fußgängerbrücken oder großen Brückenstraßen dorthin. Bei einer Bootstour rund um die malerische Altstadtinsel kann man die traumhafte Kulisse vom Wasser aus entspannt entdecken. Dazu gibt es bei Kaffee und Kuchen die Döntjes des Kapitäns oder der Kapitänin.

Auch für aktive Gäste gibt es ein attraktives Angebot. Die Vermietung von E-Booten, Kanus oder einem SUP, ermöglicht es, sich die Route auf dem friedlichen Freizeitgewässer selbst auszusuchen. https://www.luebeck-tourismus.de/wasser/auf-dem-wasser

Schiffe gucken in Travemünde

Große Pötte, kleine Pötte, Segelboote, Ausflugsschiffe, Frachtschiffe und Passagierfähren, elegante Kreuzfahrer, imposante Großsegler und tuckernde Fischkutter. Es ist ein stetiges Kommen und Gehen im Hafen von Travemünde. Majestätisch gelassen und beinahe unbeeindruckt von all diesem Treiben ruht die Viermastbark PASSAT – das schwimmende Wahrzeichen des Seebades – am Priwallufer und lädt zu einem Besuch an Bord ein. https://www.travemuende-tourismus.de/unser-seebad/schiffe-gucken

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: © sh-tourismus.de