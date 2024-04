Die Ostertage sind zwar vorüber, doch auch im April und Mai gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Schleswig-Holstein zu erleben. Feiertage wie Himmelfahrt und Pfingsten bieten zudem eine wunderbare Gelegenheit zum verlängerten Wochenende im echten Norden. Von faszinierenden Stadtführungen zu Wasser und zu Land bis hin zu unvergesslichen Konzerterlebnissen und kulinarischen Höhepunkten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat einige Highlights zusammengestellt, die zu unvergesslichen Tagesausflügen inspirieren.

NORDSEE

Sylt – Zu den Feiertagen auf die Insel

Auf Sylt laden zahlreiche Veranstaltungen rund um die kommenden Feiertage zum Entdecken und Genießen ein. An Christi Himmelfahrt (9. Mai 2024) geht es auf Entdeckungstour raus ins Wattenmeer, um die einzige Austernzucht Deutschlands zu erkunden: Bei einer dreistündigen Wattwanderung erhalten Besucher einen Einblick in die Kultivierung der regionalen Spezialität. Am 10. Mai geht es bei einer naturkundlichen Fahrradtour durch die fünf Naturschutzgebiete Braderuper Heide, Nielönn, Kampener Vogelkoje, Nord-Sylt und die Dünenlandschaft auf dem Roten Kliff. An den Brückentagen um Pfingsten läutet das Summer Opening die sportliche Sommersaison ein. Das Wassersport-Event bietet nicht nur eine Kombination aus Kitesurfen und Windsurfen, sondern auch eine Shopping- und Cateringmeile auf der Promenade sowie ein abwechslungsreiches Rahmen- und Partyprogramm zum Mitmachen.

Eintauchen ins Föhrer Inselleben

Die Nordseeinsel Föhr ist groß genug, um im Urlaub in die Ferne zu schweifen und klein genug, um bei einem Tagesausflug alles bequem erreichen zu können. Naturliebhaber sollten sich eine Wattführung und einen Besuch im Nationalpark-Haus nicht entgehen lassen. Eine Radtour durch die Marsch ist perfekt für Vogelbeobachtung und Weitblick über grüne Felder. Kunst- und Kulturinteressierte kommen im Museum Kunst der Westküste und im Friesen-Museum voll auf ihre Kosten. Auch ein Besuch der Inselfriedhöfe oder eine geführte Radtour mit Hintergründen zu Auswanderung, Seefahrt und Kriminalgeschichten sind ein echtes Erlebnis. Wer es noch aktiver mag, findet bei einer der fünf Wassersportschulen vielleicht seine neue Lieblingssportart. Gemütlicher geht es beim Bummel über den Sandwall, durch die Wyker Fußgängerzone oder die Friesen-Dörfer zu. Weitere Infos: www.foehr.de

Wo das ganze Jahr über Weihnachten ist: Husum

Schon Husums berühmtester Sohn Theodor Storm war ein Weihnachts-Fan. Heute findet man in der Nordsee-Stadt das Weihnachtshaus – ein Museum, das sich das ganze Jahr über dem Thema Weihnachten widmet. Wer etwas ganz Besonderes erleben möchte, findet hier einige tausend Exponate inklusive Adventskalender, Baumschmuck und kunsthandwerklichen Dekorationen. Ein historischer Laden lädt zum Stöbern ein.

Büsum – Selfcare und Konzerte an der Küste

In Büsum freuen sich Gäste neben Aktivitäten wie Qi Gong oder Yoga über interessante Ortsführungen, Schiffsausflüge oder Entspannung in der Meerzeit Büsum Wellenbad und Spa. Ein besonderes Highlight ist der erstmalig stattfindende Harmony & Balance-Selfcare Day, ein Tagesretreat für Seele und Körper, der am 1. Juni 2024 im Watt’n Hus stattfindet. Nach Anmeldung können Teilnehmende sich ganztägig verschiedenen Kursen, Vorträgen und Workshops teilnehmen. Wer den Wonnemonat Mai im Nordsee-Heilbad verbringt, kann beim „Kultur.Sommer.Garten“ Konzerten im Wohlfühlgarten lauschen.

Gästeführungen in Brunsbüttel

Wer einen Tagestrip nach Dithmarschen plant, sollte einen Stopp in Brunsbüttel einlegen und an einer der beliebten Schleusenführungen teilnehmen! Diese finden mehrmals pro Woche statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist das Kanalmuseum ATRIUM. Bei einem geführten Spaziergang durch den historischen Ortskern oder das außergewöhnliche Beamtenviertel erfahren Gäste viel über die Schleusenstadt und die Besonderheiten des Lebens an Nordsee, Elbe und Nord-Ostsee-Kanal.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Auf Schusters Rappen – Wanderfreude im grünen Binnenland

Das gut ausgewiesene Wanderwegenetz in Schleswig-Holstein bietet eine große Auswahl für Tagestrips – egal, ob kleiner Spaziergang oder große Wandertour. Über die Feiertage lohnt sich die Sternwanderung von Oeversee im hohen Norden. Vier Tage lang lassen sich schöne Wanderwege und die Umgebung rund um die Treene und den historischen Ochsenweg erkunden, ohne das Hotel zu wechseln.

Sternfahrt von Friedrichstadt mit dem Rad

Mit Start in Friedrichstadt kann die reizvolle Landschaft der Eider-Treene-Sorge-Region auch prima mit dem Rad erkundet werden, ohne dabei das Quartier zu wechseln. Drei Rundtouren führen dabei durch eine bezaubernde Natur- und Kulturlandschaft. Zudem wartet die wunderschöne Holländerstadt mit ihren Grachten, Giebeln und Gässchen darauf, näher erkundet zu werden.

Ein traumhafter Tag im Herzogtum Lauenburg

Der perfekte Tagestrip startet im Herzogtum in der Inselstadt Ratzeburg. Bei Anreise mit Bus oder Bahn sind alle Aktivitäten und Angebote zu Fuß erreichbar. Ratzeburg bietet eine Bandbreite an Wassersportarten: Sei es eine Fahrt mit dem Kanu oder Tretboot oder eine komplette Umrundung der Stadtinsel mit dem Schiff – auf dem Wasserweg bieten sich tolle Blicke auf den Dom und die Altstadt. Um die kulinarische Vielfalt Ratzeburgs zu genießen, bietet sich ein Besuch in der Fischerstube oder im Seehof an. Zum Abschluss entspannen Naturliebhaber bei einem ausgiebigen Spaziergang im Kurpark entlang des Küchensees.

Beflügelndes Bad Segeberg

Schietwetter-Tipp: Seit 1. April sind die Segeberger Kalkberghöhlen wieder geöffnet, wo über 30.000 Fledermäuse überwintern. Wer in den Höhlen selbst keines der geflügelten Säugetiere entdecken konnte, sollte unbedingt einen Abstecher in die angrenzende Erlebnisausstellung Noctalis – Welt der Fledermäuse –machen, wo ein großer Schwarm tropischer Fledermäuse im Noctarium lebt. Weitere Ideen für einen Tagestrip nach Bad Segeberg sind hier zu finden.

Ein Hauch Schottland in Kellinghusen

85 Stufen führen auf die Aussichtsplattform des insgesamt 22 Meter hohen Luisenberger Turms. Oben angekommen werden Besucher mit einer wunderschönen Aussicht über die Stadt Kellinghusen und die umliegende Natur belohnt. 1822 ersetzte der schottische Kaufmann Edward Ross den hölzernen Aussichtsturm durch den heute noch erhaltenen Turm im Stil der Neugotik. Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann der Luisenberger Turm besichtigt werden: Gegen Pfand erhalten Gäste den der Schlüssel im Bürgerhaus.

Waldlehrpfad im Naturpark Aukrug

Im Naturpark Aukrug bringt der Waldlehr- und Erlebnispfad Störkathener Heide Kindern und Erwachsenen an zwölf Stationen mit Stammtasten, Baumtelefon, Fuchsbau bis zum Barfußpfad die heimische Natur nahe und schärft die Sinne. Der gut zwei Kilometer lange Waldlehrpfad richtet sich an die größeren Besucher: Er besteht aus rund 80 Hinweistafeln und einigen Infoständen, die über die abwechslungsreiche Naturlandschaft und notwendige Pflegemaßnahmen im Schutzgebiet informieren.

Zum Gildeball in Bad Bramstedt

Das Pfingstwochenende ist in Bad Bramstedt seit Jahrhunderten geprägt von der Gildetradition: In Erinnerung an das Vermächtnis vom historischen Jürgen Fuhlendorf findet jeden Dienstag nach Pfingsten der Gildeball mit anschließendem Tanz um die Rolandfigur auf dem Bleeck statt. Hier bietet sich den Schaulustigen ein toller Anblick der herausgeputzten Gildeherren und alle sind eingeladen mitzutanzen. Weitere Veranstaltungen und Erkundungsmöglichkeiten unter http://www.bad-bramstedt.de

Ausflugsfahrten auf der Wilsterau bei Itzehoe

Ab Mai können in Wilster wieder Fahrten mit dem Aukieker gebucht werden. In den Sommermonaten fährt das Flachbodenschiff gemütlich über die Wilsterau. Während dieser 1,5-stündigen Fahrt teilt Kapitän Peter Brandt als alteingesessener Wilsteraner sein reiches Wissen über Land und Leute, gespickt mit zahlreichen Anekdoten, die die Geschichte der Umgebung lebendig werden lassen. Buchungen unter info@wilstermarsch-service.de

OSTSEE

Kiel zu Wasser und zu Land entdecken

Auf dem etwa zweistündigen Rundgang „Manufakt(o)ur im Schrevenpark“ am 27. April werden drei Kieler Manufakturen in der Hand von Power-Frauen besucht und die Sailing City abseits der gängigen Touristenpfade erkundet. Ein lokal erfahrener Tourguide führt durch die Gegend rund um den Schrevenpark und gibt dabei spannende Einblicke in die Historie. Ab Anfang Mai bietet das Segelcamp an der Kiellinie wieder regelmäßig gesegelte Stadtrundfahrten an. Während des Törns wird nicht nur allerhand Nützliches zum Thema Segeln erklärt, sondern die Fördestadt auch von Wasserseite aus erkundet. Dabei dreht sich vieles um die maritime Geschichte von Kiel. Segelkenntnisse sind nicht erforderlich. Tipp: Ein besonders stimmungsvolles Erlebnis ist das Sunset-Sailing. Der Segeltörn in den Abendstunden lässt die Förde im orangenen Licht glitzern und der Alltag verblassen.

Promenadenrundlauf in Travemünde

Travemünde hat seit 2022 ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal zu bieten: Der Promenadenrundlauf bietet endloses Flanieren entlang der Travepromenade auf der Stadtseite und der neuen Promenade auf der Priwallseite. Auf diesem einzigartigen Spaziergang sind an bei einem Tagesausflug Travemündes Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Geschäfte zu entdecken. Für das maritime Feeling sorgen zwei entspannte Fährfahrten über die Travemündung.

Erweiterung des Wanderangebotes in der Lübecker Bucht

Neuheit in der Lübecker Bucht: Unter dem Titel WANDERTHLON LÜBECKER BUCHT wurden drei Wander-Routen mit unterschiedlichen Streckenlängen entwickelt, die mit einem Wanderpass abgewandert werden können. Unterwegs sind Stempel zu sammeln und bei allen drei Touren winkt als Belohnung ein regionaler Stocknagel. Wer lieber auf dem Rad unterwegs ist, findet in der Lübecker Bucht diverse Radtouren zu besonderen Anlässen. So können Gäste an speziellen Touren zur Rapsblüte, zum Weltfahrradtag und zum Weltfischbrötchentag teilnehmen. Zudem finden sich neue Themenrouten zwischen der Lübecker Bucht, dem Ostseeferienland und der Holsteinischen Schweiz.

Kulinarik und Kunst in Flensburg

In Flensburg freuen sich Gäste auf zahlreiche Erlebnisführungen durch die Hafenstadt. Bei der privaten kulinarischen Tour „So schmeckt Flensburg“ werden verschiedenste Flensburger Leckereien bei einem Spaziergang durch die nördliche oder südliche Altstadt probiert. Kulturinteressierte können noch bis zum 2. Juni 2024 die neue Ausstellung „Kunst als Lebenswerk. Die Sammlung Rüdiger Wolff“ auf dem Museumsberg besichtigen. Wolffs Sammlung ist erstmals öffentlich ausgestellt und umfasst knapp 250 Grafiken von Künstlern des 20. Jahrhunderts. Nach Besichtigung der Ausstellung warten im nach Wolff benannten Café Getränke und ein leckeres Stück Kuchen auf Besucherinnen und Besucher.

Einmal um die Altstadtinsel Lübecks

Ein besonderes Lübeck-Erlebnis ist eine Tour auf dem Wasser rund um die Altstadtinsel. Freizeitkapitäne können sich ein Elektroboot bei Boat Now in direkter Lage am Holstentor an der Obertrave mieten. Mit bis zu sechs Personen lässt sich der unverstellte Blick auf die historischen Sehenswürdigkeiten bequem aus dem eigenen Boot genießen. Ein Bootsführerschein ist nicht erforderlich. Wer es etwas sportlicher mag, leiht sich im Surf-Center Lübeck ein SUP und paddelt nach einer kurzen Einführung gleich zur Altstadt-Tour los. Mehr dazu unter https://www.luebeck-tourismus.de/wasser/auf-dem-wasser

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: LTM