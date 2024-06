medicum – so heißt das große und moderne Facharzt- und Gesundheitszentrum im Flensburger CITTI-PARK (im Obergeschoss) in der Langberger Weg 4. Mittlerweile sind mehr als ein Dutzend Arztpraxen unterschiedlichster Fachbereiche und Gesundheitsgeschäfte hier zu Hause, in unmittelbarer Nachbarschaft sind Fachkosmetik und medizinische Fußpflege, Körperpuls (ein EMS-Studio), Hörgeräteakustik, Physiotherapie sowie ein Sanitätshaus (Till Schiebler) ansässig geworden, zudem befindet sich im Erdgeschoss eine Apotheke.

Einer der Initiatoren des hiesigen medicum – Sönke Asmuss – eröffnete gleich zu Anfang seine Gemeinschaftspraxis als HNO-Arzt im CITTI-PARK, zum 1. April 2014 zogen die weiteren Mitbegründer des Zen­trums nach. Zuletzt wurde das medicum durch den Einzug des „Kompetenzzen­trum Strahlentherapie MVZ Prüner Gang Gmbh“ komplettiert.

Wie kam es seinerzeit überhaupt dazu, in diesem großen Einkaufszentrum ein Gesundheitszentrum zu etablieren? Das Flensburg Journal sprach darüber mit Lars Knothe, dem Geschäftsführer des Sanitätshauses Till Schiebler, einem der Geschäfte der ersten Stunde. „Nun, wie es in einer mittelgroßen Stadt wie Flensburg üblich ist, kannten sich bereits vorher viele im Medizinsektor tätige Akteure. Angeregt durch ein bereits im artverwandten CITTI-PARK in der Landeshauptstadt Kiel angesiedeltes Gesundheitszentrum stellten wir uns immer häufiger die Frage, ob ein solches Zentrum nicht auch in unserer Heimatstadt funktionieren würde. Wir befragten die Kieler Betreiber nach ihren bislang gemachten Erfahrungen, erfuhren von ihnen viele positive Rückmeldungen, und nahmen schließlich die Vorbereitungen zur Einrichtung eines ebensolchen Zentrums in Flensburg in Angriff. Anfang 2014 waren wir soweit, dass wir nach und nach die für uns passenden Räumlichkeiten im CITTI-PARK beziehen konnten und unsere Tätigkeit aufnehmen konnten. Der Rest ist bis heute im Jahr 2024 eine richtige Erfolgsgeschichte geworden!“

Vielfältige Vorteile eines Gesundheitszentrums

Eine Zentralisierung bringt meistens viele Vorteile mit sich. So findet man zahlreiche Arztpraxen unterschiedlicher Fachgebiete direkt beieinander gelegen, zudem an einem verkehrsmäßig sehr günstig gelegenen Standort. Der CITTI-PARK Flensburg ist neben der individuellen Erreichbarkeit mit dem PKW auch gut an den örtlichen Personen-Nahverkehr angebunden. Zudem spielt ein weiterer Faktor in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle: Die Parkplatzsituation ist rund um einen modernen Einkaufspark außerhalb des Stadtkerns immer gut gelöst, so laden auch im CITTI-PARK Flensburg eine mehr als ausreichende Parkfläche sowie ein mehrstöckiges Parkhaus förmlich dazu ein, das eigene Fahrzeug in unmittelbarer Nähe abstellen zu können. Aus dem ersten Obergeschoss des Parkhauses ist medicum ganzjährig selbst bei schlechtem Wetter leicht, bequem und barrierefrei fußläufig zu erreichen.

Ein weiterer, nicht unwichtiger Punkt ist längst für viele Nutzer der günstige Umstand, einen Termin im medicum gleich mit einer Einkaufsmöglichkeit im CITTI-PARK verbinden zu können; frei nach dem Motto: „Wenn ich schon mal hier vor Ort bin, kann ich ja das Nützliche direkt mit dem Angenehmen verbinden!“ Das kann man nur unterstreichen, denn gerade in der heutigen Zeit möchten ja viele Bürgerinnen und Bürger unnötige Fahrten und Wege gern vermeiden.

Das Flensburg Journal bedankt sich bei Lars Knothe für ein angenehmes Gespräch. Wir können seinem Fazit zum 10jährigen Bestehen des hiesigen medicum vorbehaltlos zustimmen: „Das medicum im CITTI-PARK Flensburg ist eine Erfolgsgeschichte!“