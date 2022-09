Kennen Sie Unewatt?

Klar, schon mal gehört, das liegt doch irgendwo an der Nordstraße zwischen Munkbrarup und Dollerup, oder?

Wir fragten „Wikipedia“: „Unewatt ist ein zur Gemeinde Langballig im Kreis Schleswig-Flensburg gehörender Ort in Schleswig-Holstein. Der Ort ist im Norden Angelns in Südschleswig in den Talraum der Langballigau und seinen Seitentälern eingebettet, wo die Griesbek und ein Bach von Trollkjer kommend der Langballigau zufließen. Bekannt ist Unewatt jedoch vor allem wegen des dortigen Landschaftsmuseums.“

Herzlich willkommen im Landschaftsmuseum Angeln!

Ein besonderer Ausflugstag ist stets der Besuch des Landschaftsmuseums Angeln in Unewatt. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein herkömmliches Museum in einem stattlichen Museumsgebäude, sondern um gleich fünf (!) Museumsinseln, die von interessierten Besuchern auf einem Spaziergang zu entdecken sind. Wir empfehlen Ihnen dabei folgende Reihenfolge beim Besuch dieser sehenswerten Einrichtung:

Es führt ein Rundweg durch den malerischen Ort, in dem rund 70 Menschen leben und arbeiten, dieser verbindet die fünf sogenannten Museumsinseln. Diese Inseln dokumentieren ländliches Leben und Arbeiten in vergangenen Zeiten. Die Besucher können ihr Auto oder Fahrrad am Parkplatz an der Bundesstraße 199 östlich von Flensburg abstellen und sich anschließend zu Fuß auf Entdeckungstour begeben.

Ländliches Wohnen wie vor 200 Jahren erfahren Sie im Marxenhaus (erstmals im Jahr 1626 erwähnt). Der Marxenhof ist ursprünglich ein Bauernhof aus Süderbarup im südlichen Angeln. Dort erhalten die Besucher Informationen über das Museum und über den folgenden Rundweg durch den Ort. Die ehemalige Scheune des Hofs ist heute Büro und Versammlungsraum. Während die beiden Gebäude Mitte der 1980er-Jahre nach Unewatt versetzt wurden, befinden sich die vier anderen Museumsinseln noch an ihren Original-Standorten.

Der Museums-Rundweg

Der Rundweg führt zunächst an der Hauptstraße entlang zur Räucherei. Sie entstand 1894 und bot der Landbevölkerung ein Nebeneinkommen. In der Räucherei wird das Thema Fleischverarbeitung zu früheren Zeiten erklärt.

In der wasserradbetriebenen Buttermühle zeigt sich einmal mehr die Bedeutung eines Lebensmittels für frühere Generationen in dieser Region. Die noch funktionsfähige Anlage zeigt, wie mit Wasserkraft eine Meierei betrieben wird. Weiter geht es dann zum auffälligsten Gebäude des Museums, das schon von weitem zu sehen ist – dem Gallerieholländer „Fortuna“ von 1878. Die Windmühle „Fortuna“ ist mit ihrer einzigartigen Technik ein bewundernswertes Wirtschaftsgebäude mit vielen Informationen zu den Getreidearten, die dort verarbeitet wurden.

Zum Abschluss führt der Weg durch das Dorf zur Christensen-Scheune. Sie gehört zu einer Hofanlage von 1895 und wird als Ausstellungshalle für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen genutzt. Die Geschichte der Angeliter Schweine und Rinder, historische Landtechnik und Sonderausstellungen zur Kulturgeschichte Angelns sind in der Christesen-Scheune zu erkunden. Für Kinder gibt es zusätzlich einen Kinderspieltisch, einen Treckerspielplatz, und ein Tablet-Spiel zu den Objekten des Museums. Eine Besonderheit dieses besonderen Landschaftsmuseums ist das Nebeneinander von geschützter Vergangenheit und sich wandelndem dörflichen Alltag. Außerdem lädt das Museum immer wieder zu Konzerten und Festivals in die historischen Gebäude ein.

Im jährlichen Veranstaltungsprogramm erwarten die Besucher zahlreiche interessante Veranstaltungen. Im Einzelnen sind diese auf der unten genannten Homepage nachzulesen.

Unewatter Landmarkt

An jedem ersten Oktober-Wochenende eines Jahres wird es bunt im Landschaftsmuseum: Handwerker, Künstler, Erzeuger und Akteure aus der Region laden ein zum Schauen, Kaufen, Hören, Schmecken, Fühlen, Staunen und Entdecken. Neugierig geworden? Der Unewatter Landmarkt ist ein regionaler Herbstmarkt mit Verkaufsständen, Landfrauen-Café und Familien-Mitmachinsel.

Genießen Sie Ihren Ausflugstag im Angeliter Dorf Unewatt mit seinen historischen Museumsgebäuden! Weitere Infos finden interessierte Leser und Leserinnen auf der Homepage bereit unter: www.museum-unewatt.de.

Öffnungszeiten + Kontakt

Unewatter Straße 1a,

24977 Langballig

Telefon: 04636 – 1021

E-Mail: info@museum-unewatt.de

Das Museum ist zu folgenden Öffnungszeiten für Besucher zugänglich:

Mai bis September: Di.-So. 10 – 17 Uhr

April und Oktober: Fr.- So. 10 – 17 Uhr

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5 Euro, Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Text: Peter Feuerschütz