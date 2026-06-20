1986 wurde in Flensburg der Verein „artefact“ gegründet, um Wege für ein enkeltaugliches Bauen, Leben und Wirtschaften aufzuzeigen und begreifbar zu machen. Vierzig Jahre später soll die Erfolgsgeschichte multipliziert werden.

Ein ungewöhnliches Tagungs- und Gästehaus wurde ab 1989 in Glücksburg nahe der dänischen Grenze mit lokalen Resourcen und internationalem Knowhow aufgebaut, indem energiesparende und gesundheitsfördernde Baustoffe verwendet, erneurbare Energien für Strom und Wärme genutzt und interkulturelle Architektur einbezogen wurde. Auch Deutschlands erster Energieerlebnispark trug seit dem Jahr 2000 dazu bei, Hunderttausende Besucher nach Glücksburg zu locken und durch innovative außerschulische Bildungskonzepte zu erreichen: ob der schleswig-holsteinische Solarcup für Kinder und Jugendliche, ein Auslandsjahr mit dem weltwärts-Programm „solivol“, die be rufliche Fortbildung zur Fachkraft Lehmbau oder die „Tour de Flens“ als grenzübergreifender Energiewende-Austausch – zahllose Gäste und Kurs-Teilnehmer:Innen nehmen Motivationen und Qualifikationen mit – für eigenes berufliches, gesellschaftliches oder privates Engagement. Erst im letzten Jahr wurde artefact dafür mehrfach ausgezeichnet.

Dieses Potential soll zukünftig stabilisiert und noch besser nutzbar werden durch die Gründung der artefact Stiftung für globales Lernen und lokales Handeln. Durch Spenden und Zustiftungen soll eine wirtschaftliche Basis geschaffen werden, um die Jugend- und Erwachsenenbildung proaktiv auszubauen und noch mehr Besuchern „Mut zur Zukunft“ zu machen. Die Energie- und Bauwende krankt nicht an Sonnenknappheit sondern an Kompetenz und Motivation.“ so artefact-Geschäftsführer Werner Kiwitt. „Vor Allem den jüngeren Besuchern wollen wir Lust auf Zukunftsgestaltung mitgeben. Dafür gehen wir stiften.“

Die Stiftung startet zunächst als nichtselbständige Zustiftung unter dem Dach der GLS Treuhand. Bei der nachhaltig engagierten GLS Bank ist auch das Spendenkonto, um Verwaltungskosten möglichst gering zu halten. Je nach Dynamik bei Spenden-Aquise und Zustiftungen sollen dann bald ZInserträge in die Finanzierung weiterer Fortbildungs- und Motivations-Aktivitäten fließen. Ein Stiftungs-Beirat und soziale Medien sollen die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Text und Foto: artefact