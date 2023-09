Mindestabstand war einmal, man fasst sich wieder an beim Tanzen! Mit den vielen Coverversionen der Hits aus den 80ern und 90ern, bis hin zur Renaissance der deutschen Schlagerszene, kommt auch der Discofox wieder ganz groß in Mode. Paare aller Altersstufen strömen in die Tanzschulen und besonders auch Jugendliche entdecken diesen Tanz für sich. Die Workshops, Crash- oder Intensivkurse sind voll. Und da bleibt es oft auch nicht beim Anfängerkurs. Im Modulsystem werden Dreh- und Wickeltechniken, sogar Posen und Hebungen erarbeitet, ein jeder nach seinen Möglichkeiten. Wichtig ist nicht was man tanzt, sondern wie. Und da kommt es hauptsächlich auf den Spaß und die Führungsqualitäten an.

Meet me on the Dancefloor

Ein Walzer wird nie unmodern. Auf jedem Fest wird neben dem Discofox natürlich auch richtige Tanzmusik gespielt. Dann wird Haltung eingenommen und die Paare schweben gekonnt über die Fläche. So die Theorie, wenn man denn Walzer, Tango, ChaCha und die anderen Gesellschaftstänze beherrscht.

Beginnen sollte man in einem regulären Anfängerkurs, dort kann man in alle Tänze reinschnuppern und sich danach entscheiden, was einem am besten gefällt. Dabei ist es egal, ob man einen Partner mitbringt oder sich als Single anmeldet, meist findet sich ein passendes Gegenüber, auch gleichgeschlechtliche Paare sind heute ganz normal. Wirken die ersten Schritte meist noch etwas hölzern, in einer guten Tanzschule kommen Spaß und Eleganz von ganz alleine. Nebenbei lernt man viele Gleichgesinnte kennen, knüpft Kontakte und vor allem, man macht etwas gemeinsam mit seinem Partner.

Fit machen für die Partys

Warum sollte ich in die Tanzschule gehen? Diese Frage stellen sich besonders Jugendliche, die sich Tanzschulen als starren Käfig vorstellen, in denen alte Leute alte Tänze tanzen. Antwort: Weil Tanzen inzwischen einfach cool ist und dazugehört!

Sich nach Musik bewegen zu können, gehört heute einfach zur sozialen Allgemeinbildung. Die Zeiten als man als Jugendlicher mit seinem Glas am Rand der Tanzfläche stand und im Takt wippte, sind lange vorbei. In speziellen Jugendkursen werden die Tänze unterrichtet, die man auf Partys, Familienfesten und im Urlaub wirklich braucht. Natürlich gehört da auch ein Walzer dazu, aber in der Hauptsache geht es um die Modetänze Discofox, Salsa und Jive/Swing. Die aktuelle Chartmusik gibt soviel her was sich vertanzen lässt und wer tanzen kann, hat es eben leichter bei der Kontaktaufnahme.