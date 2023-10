Das hört sich doch gut an

Schon gehört …?

In wenigen Tagen jährt sich zum bereits 25. Mal der Tag, an dem das „Hörstudio Hedler“ seine Pforten für die geneigte Kundschaft öffnete. Seit nunmehr 25 Jahren versorgt das Team des „Hörstudio Hedler“ große und kleine Ohren zuverlässig mit dem nötigen Zubehör, um die Welt um sich herum nicht nur optisch, sondern auch akustisch wahrnehmen zu können. Es war genau der 13. Oktober 1998, an dem die Erfolgsgeschichte dieser Institution ihren Anfang nahm. Hörgeräte-Akustikerin Heinke Hedler eröffnete an jenem Dienstag ihren Meisterbetrieb im Flensburger Stadtteil Friesischer Berg, in fußläufiger Nähe zur Exe in der Friesischen Straße Nr. 54 gelegen. Längst ist das Geschäft in Flensburg etabliert, zahlreiche Freunde, Geschäftspartner und Kunden finden regelmäßig den Weg zur gebürtigen Rendsburgerin, die selbst aus einer Hörgeräte-Akustiker-Familie stammt und von ihrem Vater die Leidenschaft für diesen Beruf geerbt hat. Nach erfolgreicher Ausbildung mit Absolvierung der Meisterschule und einer Zusatzausbildung in der Pädakustik (Versorgung von Kleinkindern) ließ sich Heinke Hedler schließlich im Norden in Flensburg nieder. Das „Hörstudio Hedler“ zeichnet sich seitdem durch kompetente Beratung, fachliche Dienstleistung und eine persönliche und familiäre Atmosphäre aus. Das spiegelt auch die Kontinuität des Mitarbeiterteams wider, daneben haben übrigens auch zahlreiche Auszubildende in den zurückliegenden Jahren den Betrieb erfolgreich durchlaufen.

Das Hörstudio Hedler war und ist auch künftig Ihr kompetenter Berater, wenn es um Hörgeräte in Flensburg geht. Auf Ihrem Weg zu einer optimalen Hörversorgung begleitet Hörstudio Hedler Sie mit der größtmöglichen Sorgfalt und Expertise. Dazu gehört ein regelmäßiger Hörtest, auch die Prävention spielt für die Hörakustiker eine große Rolle. Hörakustiker kümmern sich auch um die Pflege Ihrer Hörgeräte, denn eine sorgfältige Pflege fördert die Lebensdauer von Hörgeräten. Als persönlicher Berater nimmt sich Ihre Akustikerin viel Zeit für Sie, um Ihre ganz persönliche Lösung für besseres Hören zu finden. Profitieren Sie in einem persönlichen Gespräch von der langjährigen Erfahrung und dem Fachwissen Ihrer Akustikerin. Schritt für Schritt informiert sie Sie über Hörgeräte und Zubehör.

Doch vor der Rückkehr in den normalen Hörakustiker-Alltag möchte Heinke Hedler am 13.10.2023 von 10.00 bis 17.00 Uhr mit den Mitarbeitern, Freunden und Gästen den Jubiläumstag mit einem Gläschen Sekt feiern und sich auf diesem Weg für die langjährige Treue und Unterstützung bedanken.

Das hört sich doch gut an, oder …???

Heinke Hedler, vom Hörstudio Hedler,

Friesische Str. 54, Flensburg, Tel. 0461-9090373