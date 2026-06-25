Altstadt-Atmosphäre in einer Stunde

Diese kurze Tour bietet dir einen perfekten Überblick über das Herz von Flensburg und lässt dich die Stadt auf eine ganz neue Weise erleben!

Treffpunkt: Touristinformation Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 02./09./23./30. Juli, 11.30 - 12.30 Uhr

Altstadt: Geschichte & Geschichten

Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt entlang der Fußgängerzone in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 01./08./15./22./29. Juli, 15.00 - 16.30 Uhr,

11./18/25. Juli, 14.30 - 16.00 Uhr

Flensburg hinter den Kulissen: Die verborgenen Ecken der nördlichen Altstadt

Vom Nordertor schlenderst du durch versteckte Parks und entdeckst so manches Geheimnis der nördlichen Altstadt. Die Tour endet in der Norderstraße, berühmt für ihre hängenden Schuhleinen.

Treffpunkt: Nordertor, Norderstraße 138

Termin: 11. Juli, 11.30 - 13.00 Uhr

Flensburg – eine erotische Hafengeschichte

Folge uns auf einer spannenden Führung durch die Stadt auf den Spuren der ehemaligen „erotischen Eckpfeiler“ – von der „Roten Laterne“ bis zur alten Dirnenstraße, über die Norderstraße mit der Melody-Bar, bis zur Erotik-Pionierin Beate Uhse.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termin: 16. Juli, 19.00 - 20.30 Uhr

Flensburg im Weltfokus: Erinnerungen und Perspektiven 80 Jahre nach Kriegsende

Diese Tour führt an besondere Stätten dieser Stadt, die eine zentrale Rolle in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielten. Erfahre von den entscheidenden Ereignissen, die Flensburg in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückten, und entdecke bedeutende Orte, die mit der Geschichte des Kriegsendes verbunden sind.

Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 Kapitänsweg

Termine: 09./23. Juli, 14.00 - 15.30 Uhr

Petuh: Fru Hansen vertellt die Flensburger Welt

Schon einmal „Petuh“ gehört – die besondere Sprache an der Flensburger Förde? Die charmante Mundart erlebst du auf dieser Führung durch das Herz der Stadt.

Treffpunkt: Anleger Salondampfer Alexandra/Schiffbrücke

Termin: 07. Juli, 14.00 - 15.30 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 04. Juli, 15.00 - 16.30 Uhr, 12./26. Juli, 14.00 - 15.30 Uhr

Flensburgs Geheimnisse – fernab der Altstadt

Entdecke die Fördestadt von einer anderen Seite! Folge uns auf einem Spaziergang über den Museumsberg, vorbei am Idstedt-Löwen bis zur Parkanlage Alter Friedhof und zum Christiansen-Park.

Treffpunkt: Nikolai Apotheke, Südermarkt

Termin: 18. Juli, 11.30 - 13.30 Uhr

Mit Petuh-Tante „Emmi Hansen“ auf Altstadttour

Du spazierst durch die südlichen Altstadtgassen, wirfst einen Blick in die Höfe der malerischen Roten Straße und kehrst für eine kleine Köstlichkeit im Marzipanspeicher ein. Nebenbei erfährst du Anekdoten über Flensburger Originale wie Johann Hunnengrieper und den Swatten Jakob. Die Tour endet mit drei kleinen Gaumenfreuden in der Fischmanufaktur.

Treffpunkt: Käte-Lassen-Hof/Holm Nr. 49 – 51

Termin: 21. Juli, 14.00 - 15.30 Uhr

Rum- & Zucker-Tour

Lerne Flensburg als Rumstadt kennen. Erlebe die Orte aus der Zeit des Westindienhandels mit alten Speichern, malerischen Kaufmannshöfen, dem Rumhaus Johannsen und Braasch’s Rumladen.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 03./10./17./24./31. Juli, 14.30 - 16.00 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Erkunde mit deinem Guide den Südermarkt, die malerische Rote Straße sowie das Braasch Rum Manufaktur Museum. Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“.

Treffpunkt: Touristinfo Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 06./13./20./27. Juli, 14.00 - 15.30 Uhr

Altstadt: Jugendstil & Höfe

Auch Flensburg erstrahlte mit der erblühenden Jugendstilbewegung um 1900 in neuem Glanze. Was hat es mit diesen prachtvollen Bauten auf sich? Auf deinem Weg durch die Altstadt und die Höfe entdeckst du neben der Jugendstilarchitektur die abwechslungsreichen Kulissen Flensburgs.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: 25. Juli, 11.30 - 13.30 Uhr

Kapitäne, Höfe & Me(e)hr

Wieso gibt es ein Kompagnietor in Flensburg und wofür war der Oluf-Samson-Gang bekannt? Lerne Flensburg aus einer ganz anderen Perspektive kennen und erfahre etwas über Seefahrtsgeschichte der Stadt.

Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 vom Kapitänsweg

Termine: 04./16. Juli, 11.30 - 13.00 Uhr

Malerisches Kapitänsviertel

Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 05./14./19. Juli, 14.00 - 15.30 Uhr

Die Spuren des Mittelalters – Flensburg im 16. Jahrhundert

Die Tour führt über historische Stadtkirchen, belebte Marktplätze und endet am historischen Stadtmittelpunkt. Dabei erfährst du Wissenswertes über Land und Leute in Zeiten der Hexenverbrennung, der Reformation und eines florierenden Seehandels.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: 27. Juli, 14.30 - 16.00 Uhr

Streetart entdecken – Stadt neu sehen!

Flensburg wird zur Leinwand: Erlebe die Highlights der NORD:SYD Freiraumgalerie – eine beeindruckende Sammlung urbaner Streetart im öffentlichen Raum.

Tour Nord: Richtung Nordertor mit Fokus auf großformatige Murals und historische Bezüge.

Tour Süd: Richtung Klostergang mit Streetart zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Treffpunkt: Heiliggeistkirche, Große Straße

Termine: Süd – 04. Juli, 15.00 - 16.30 Uhr, Nord – 30. Juli, 15.00 - 16.30 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8

24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920

E-Mail: info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.