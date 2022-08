Drei Wochenenden junge Kultur aus Nordeuropa auf den Schleswiger Königswiesen mit 400 Künstler*innen aus 10 nordeuropäischen Ländern

Willkommen im NORDEN

In Schleswig, am idyllischen Strand des Ostseefjords Schlei, findet das NORDEN – The Nordic Arts Festival vom 25. August – 11. September

2022 bereits zum vierten Mal statt. Aufgrund der Gestaltung, des genreübergreifenden Kulturprogramms sowie der familiären, nachhaltigen und barrierefreien Ausrichtung ist das Festival einzigartig in Europa. Mit Blick auf die Schlei ist das Gelände in die Parklandschaft der Königswiesen eingebettet. Das NORDEN bietet einen kreativen und spannenden Querschnitt aus aktueller Musik, Literatur und Straßentheater sowie Film, zahlreichen Workshops und sportlichen Aktivitäten. Die kulturelle Vielfalt des europäischen NORDENS, die fantastische Ostseelandschaft, die kreative Küche und das zeitlose Design, noch dazu eine lebendige Kulturszene. Die Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl und die dazu gehörigen Geschichten sind der Antrieb hinter dem NORDEN Festival. Die Open Air Veranstaltung am Ostseefjord Schlei bringt das Lebensgefühl des europäischen Nordens auf die Schleswiger Königswiesen. Auf insgesamt zwei Bühnen, einem Kulturzelt sowie einem Atrium, der Manege im Park und einem Kinozelt findet das gesamte Programm statt. Die zahlreichen Workshops in den Scheunen laden ein zum Mitmachen und Entdecken. In typisch roten skandinavischen Holzhäusern werden Speisen und Getränke ebenso wie Kunst&Designhandwerk angeboten.

Foto: Johannes Schäfer

Der NORDEN ist grün

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem atmosphärischen Veranstaltungsort hat für die Veranstalter:innen oberste Priorität. NORDEN setzt auf 100 Prozent Ökostrom der Schleswiger Stadtwerke und bemüht sich um eine umweltbewusste Nutzung von Ressourcen. Die Gastronomie-Stände servieren auf Porzellantellern und bieten Getränke im MehrwegBecherpfandsystem an.

Auch die Gäste werden um Unterstützung gebeten: Es wird darauf hingewiesen, das Festival sauber zu halten und Müll an den vorgesehenen Müllstationen zu trennen. Eine kostenfreie Frischwasserstation, ein bewachter Fahrradparkplatz, Informationen und Mitmachaktionen machen den NORDEN grüner und zeigen, dass ein nachhaltiges Kulturfestival Spaß macht und zukunftweisend ist. Im Grünen Pavillon finden Besucher:innen viele Angebote rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Barrierefreiheit auf dem NORDEN

Das NORDEN ergänzt seine besonders nachhaltige Gestaltung in diesem Jahr durch ein umfangreiches Angebot für Menschen mit Beeinträchtigungen. Es wird ein Inklusionsteam geben, Gebärdendolmetscher*innen werden eingesetzt und ebenso ist eine mobile Induktionsschleife für hörgeschädigte Personen verfügbar. Nahezu das gesamte Festivalgelände wird zudem auch für Rollstühle zugänglich sein, barrierefreie Toiletten sind vorhanden. Unterstützt wird dieses Vorhaben vom Rotary Club Schleswig/Gottorf sowie den Schleswiger Werkstätten.

Foto: Nora Berries Foto: Nora Berries

Neu in diesem Jahr

Mit der Manege im Park entsteht ein neuer Spielort, der sowohl für Festivalbesucher*innen als auch für die Öffentlichkeit bei freiem Eintritt zugänglich ist. Mehr als 12 internationale Straßentheatershows finden hier statt. Darüber hinaus findet an allen drei Wochenenden jeweils am Samstag und Sonntag ein Kunstmarkt am Kanal der Königswiesen statt. Über 20 Künstler*innen präsentieren hier ihre Werke in kleinen Ständen. Zudem gibt es Kunstworkshops und -ausstellungen.

Post aus dem NORDEN

Auch in diesem Jahr haben Besucher*innen die Möglichkeit persönliche Postkarten aus dem NORDEN zu schicken – kostenlos. In Kooperation mit NordBrief stellt das Festival exklusive NORDEN Postkarten sowie Briefmarken. Diese können an allen 12 Festivaltagen geschrieben und verschickt werden (solange der Vorrat reicht). Ein großer Erfolg bereits im vergangenen Jahr.

Ankommen und Bleiben

Aufgrund seiner zentralen Lage in Schleswig ist das Festivalgelände sowohl mit Bus und Bahn, Auto oder mit dem Fahrrad bequem zu erreichen. Das NORDEN Festival ist kein klassisches Campingfestival; entsprechende Campingplätze und Wohnmobilstellplätze stehen gleichwohl im nahen Umfeld zur Verfügung. Es wird empfohlen, den Besuch des Festivals mit einem Wochenend-Urlaub in der Schlei-Region

zu verbinden. Im Preis für das Wochenendticket ist der Eintrittspreis für das Landesmuseum Schloss Gottorf und das Schleswiger Stadtmuseum enthalten. Die Ostseefjord Schlei Tourismus GmbH bietet zahlreiche Unterkünfte zu fairen Preisen an.

NORDEN steht für aktives Erleben, kulturelle Vielfalt, nachhaltige Trends und kulinarische Feinheiten SchleswigHolsteins und der nordischen

Länder in atmosphärischer Umgebung – ein entspannter Kurzurlaub der besonderen Art!

Foto: Lucas Martens Foto: Nora Berries

Ein Ausblick auf das gesamte Programm

Norddeutschland: Das erste Festivalwochenende beginnt mit einem echten Highlight:

Die Sterne spielen am Samstag, den 27. August auf der Schlei Bühne – ein Urgestein der Hamburger Schule.

Nach langjähriger Pause präsentiert Cäthe ihr neues Album Chill Out Punk am Samstag, den 03. September, auf den Königswiesen.

Die Band Husten rund um die Produzenten Moses Schneider und Gisbert zu Knyphausen spielt am letzten Festivalwochenende, Samstag, den 10. September.

Niederlande: Erstmalig treten in diesem Jahr Künstler*innen aus den Niederlanden auf dem NORDEN auf. Darunter der Rapper Anoki sowie The Cool Quest.

Dänemark: Aus Dänemark ist in diesem Jahr die Band Andorra zu Gast und begeistert mit originellem Sound gemischt mit der Vielfalt des Jazz.

Schweden: Die schwedische SingerSongwriterin Linn Koch-Emmery ist in den vergangenen Jahren mit ihrer Musik an die Spitze der schwedischen Indie-Szene aufgestiegen und spielt am 08. September auf dem NORDEN.

Norwegen: I See Rivers, ein Mulitinstrumentalisten-Trio aus Norwegen zieht die Besucher:innen am 26. August mit ihren ineinander verwobenen Harmonien und ihrem unverwechselbaren nordischen Sound in ihren Bann. Ebenfalls aus Norwegen zu Gast ist die Band Minor Majority.

Finnland: Bubbeli schreibt, komponiert und produziert seine Musik auf Englisch, Finnisch und Schwedisch. 04. September.

Litauen: Shishi sind ein Trio aus Litauischen Meerjungfrauen, die Zero-Waste-Trash-Musik machen.

Lettland: Einer der bekanntesten Newcomer aus Lettland ist Chris Noah. Er spielt am 03. September auf den Königswiesen.

Estland: Mit der richtigen Mischung aus Popmusik und einer kleinen Prise alternativen Sounds weiß Inger das Publikum zu begeistern.

Foto: Lucas Martens



Ticketsituation

Im NORDEN Onlineshop sind Festivalpässe als auch Wochenendtickets sowie Tagestickets für Familien und Einzelpersonen erhältlich solange der Vorrat reicht. Alle Ticketkategorien im NORDEN Onlineshop sind ausschließlich im Print @ Home Format verfügbar.

Zudem gibt es eine limitierte Anzahl an Hardcover-Tagestickets in der Buchhandlung Liesegang in Schleswig. Diese Tagestickets können an einem der 12 Festivaltage beliebig vom 25. August bis zum September 2022 eingesetzt werden.

Auf vielfachen Wunsch stellen wir zusätzlich eine limitierte Anzahl an Hardcover Festivalpässen in der Buchhandlung Liesegang zur Verfügung.

NORDEN – The Nordic Arts Festival 2022 auf einen Blick

Veranstaltungsort: Stadtpark Königswiesen, 23837 Schleswig

Termine: 25. August – 11. September, jeweils Donnerstag – Sonntag

Öffnungszeiten: Do 18-23 Uhr, Fr 18-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr, So 12-22 Uhr