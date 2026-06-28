Kindersommerfest

Am 04. und 05. Juli heißt es zum ersten Mal: Toben, Lachen und Entdecken! Taucht ein in ein buntes Paradies für kleine und große Entdecker. Auf dem idyllischen Gutsgelände zwischen Flensburg und Kappeln verwandelt sich der Sommer in ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Es erwartet euch ein Programm, das Kinderaugen zum Leuchten bringt.

Foto: Jörg Lempelius

Über 20 abwechslungsreiche Spielestationen und 7 riesige Hüpfburgen laden zum Auspowern ein. Beim beliebten Ponyreiten könnt ihr erste Reiterfahrungen sammeln und es freuen sich Ziegen, Kaninchen und Minischweine auf euch. Verwandelt euch beim Kinderschminken in Fabelwesen oder wilde Tiere und genießt das bunte Bühnenprogramm.

Foto: Jörg Lempelius

Versucht euer Glück bei der Tombola und gewinnt tolle Preise! Das Gutshofquiz verrät so einiges über den Hof und wer alle Fragen richtig beantwortet, darf sich auf eine Überraschung freuen, während die Erwachsenen die sommerliche Atmosphäre auf der weitläufigen Picknickwiese direkt am See genießen und dabei das gastronomische Angebot entdecken können.

Samstag, 04.07.2026, 10.00 – 18.00 Uhr

Sonntag, 05.07.2026 10.00 – 18.00 Uhr

Gut Oestergaard, Steinberg

Titelfoto: KI-generiert