Kiel. Die besinnlichste Zeit des Jahres wird im echten Norden wunderschön und hyggelig: Die Städte und Gemeinden erstrahlen im Lichterglanz und verzaubern ihre Besucher. Die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Weihnachtsmärkte sowie die kleineren Adventsmärkte locken nicht nur mit dem Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, sondern bieten eine Vielzahl regionaler Spezialitäten und Kunsthandwerk an. Wer bei einem gemütlichen Bummel auf einem der Weihnachtsmärkte in norddeutsche Weihnachtsstimmung kommen möchte, wird mit den Tipps der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein sicher fündig.

NORDSEE

Weihnachtlicher Glanz in St. Peter-Ording

St. Peter-Ording bereitet sich vor: Der beliebte Weihnachtsmarkt hinter der Historischen

Insel im Dorf öffnet seine Tore vom 8. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024. Die Besucher

erwartet eine Eisstockbahn, ein Kinderkino, ein Karussell und so manche weihnachtliche

Leckerei. Am Eröffnungswochenende wird es einen Eisstock-Cup geben: Interessierte

können sich bereits jetzt registrieren. Am Sonnabend, 16. Dezember, findet die Open-Air-

Christmas-Party statt. Auch in diesem Jahr gibt es in St. Peter-Ording zum Jahreswechsel

von 21 bis 2 Uhr eine Open-Air-Silvesterparty

Husumer Winterzeit mit Weihnachtsmarkt

In Husum geht es festlich zu: Die Stadt hat sich für Weihnachten herausgeputzt und lädt

Besucherinnen ein, die geschmückte Stadt mit den stimmungsvoll beleuchteten Giebeln

und dem weihnachtlichen Hafen zu besuchen. Interessierte können hier auf den Spuren des

Dichters Theodor Storm wandeln, der selbst ein Weihnachtsfan war. Heiße Futjes stehen auf

dem Husumer Weihnachtsmarkt genauso auf der Speisekarte wie Waffeln, Bratwurst oder

Crêpes. Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet vom 27. November bis 27. Dezember (außer am

25.12) und findet auf dem Marktplatz rund um den Tine-Brunnen statt.

Weihnachtsmarkt im Herrenhaus Hoyerswort

Der Weihnachtsmarkt am Herrenhaus Hoyerswort in Oldenswort, südlich von Husum, lädt

Gäste am 1. und 3. Adventswochenende in die imposante Gutsanlage Hoyerswort – mit

Herrenhaus und Haubarg – zum alljährlichen Hoyersworter Weihnachtsmarkt ein. Die 20

Austellerinnen verteilen sich auf die oben liegenden Museumsräume im Herrenhaus, die

Keramikwerkstatt mit anschließender Gesindeküche und den Haubarg (Eintritt von hinten)

Vorweihnachtliche Marktwirtschaft auf Sylt

Hygellig wird es nicht nur bei den dänischen Weihnachtsmärkten auf Sylt: Der „Lille

Julebasar“, der „Adventszauber“ von Jörg Müller sowie der „Keitumer Scheunenmarkt“ in

der Sylter Landschlachterei bieten ein weihnachtliches Ambiente. In diesem Jahr laden die

Morsumer Kulturfreunde vom 1. bis 3. Dezember zur „Jööltir ön Muasem“ ins festlich

geschmückte Musaem Hüs ein. Ebenfalls am 1. Adventswochenende findet der Lister

Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des A-ROSA Resorts im Inselnorden statt. Am 2.

Adventswochenende erstrahlt der Kampener Weihnachtsmarkt im Lichterglanz. Am 8.

Dezember öffnet der „Sylter Wintermarkt“ im Herzen Westerlands. Eingerahmt von urigen

Holzhütten funkelt die „Neue Mitte“ bis Mittwoch, 3. Januar. Am 3. Adventswochenende

lädt Hörnum zum Weihnachtsmarkt in den Inselsüden ein.

Maritime Weihnacht auf Pellworm

Die MS RUNGHOLT ruht an den meisten Tagen im Hafen von Pellworm. Doch am zweiten

Dezember-Wochenende verwandelt sich das Schiff in eine ganz besondere

Weihnachtskulisse. Am 9. und 10. Dezember erwartet die Gäste hier eine maritime

Weihnacht, die Marktstände mit besonderen kulinarischen Angeboten, handgefertigten

Kunstwerken und Tannenbaumverkauf bietet. Der Pellwormer Shanty Chor sorgt für die

musikalische Unterhaltung und der Weihnachtsmann schaut auf seiner Reise auch vorbei.

Mit Hallig Hooge Türchen online öffnen

Auch in diesem Jahr präsentiert Hallig Hooge wieder seinen Retro-Online-

Adventskalender. Der kultige Adventkalender versteckt hinter 24 Türchen Gewinnspiele

und Überraschungen rund um die Hallig. Als Fotomotiv des Kalenders wird wieder die

weihnachtlich geschmückte Sankt-Johannis-Kirche dienen.

Winterzeit auf der Hochseeinsel Helgoland

Ab November wird eine Tradition wiederbelebt und neugestaltet, die Grottenbeleuchtung.

Bis Mitte Februar 2024 werden mittwochs, freitags und samstags die Klippen an der

Westseite von Helgoland beleuchtet. Anfang Dezember starten die weihnachtlichen

Veranstaltungshighlights: Start ist am 3. Dezember im Museum Helgoland mit dem

Adventsmarkt auf dem Museumshof. Für den 2. Advent ist ein Weihnachtsmarkt mit

Bastelnachmittag geplant, der Weihnachtsmann überrascht die Kinder am 3. Advent, wenn

der Weihnachtsmarkt mit Fackellauf von der Jugendfeuerwehr Helgoland stattfindet. Nach

Weihnachten (27./28. + 30. Dezember) findet der Wintermarkt auf dem Rathausplatz statt.

Winterzauber in Büsum mit Online-Adventskalender

Das Herz von Büsum wird vom 25. November 2023 bis 7. Januar 2024 winterlich verzaubert:

Zentral gelegen am Rathauspark und der Fußgängerzone präsentiert sich der Büsumer

Winterzauber mit verschiedenen Leckereien. Erstmalig gibt es in Büsum einen Online-

Adventskalender: Teilnehmerinnen tauchen hier ein in die Welt von Sagen und Anekdoten

des Nordseeheilbades.

Adventszauber auf Amrum

Winzig und urpersönlich ist der „Amrumer Adventszauber“. In Eigenregie bauen die

Insulaner kleine Buden auf die Terrasse vom Hotel Seeblick in Norddorf und holen Amrumer

Kunsthandwerker zusammen. Dort gibt es Glühwein, heiße Suppen, Stockbrot und

Quarkbällchen. Dereinst für die winterwenigen Amrumer erdacht, ist der Markt längst auch

bei Gästen ein Treffpunkt. Geöffnet ist der Adventszauber an den Adventswochenenden

und ab Weihnachten bis zum 5. Januar jeweils von 13 bis 20 Uhr (Heiligabend und Silvester

von 11 bis 15 Uhr). Am 6. Januar heißt es Abschlussglühen bis alles leer ist.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Adventsmarkt in der Alten Schlossgärtnerei in Plön

Vom 15. bis 17. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr, leuchten überall kleine Lichter auf

dem Adventsmarkt in der Alten Schlossgärtnerei. Das Café Gröönte sorgt für

Weihnachtsleckereien und Glühwein. Stöbern können Besucher in der Gärtnerei Moos und

der Kräutermanufaktur, wo sie ausgefallene Geschenkideen für Drinnen und Draußen

erwerben können. Für die lütten Besucherinnen kommt jeweils von 15 bis 18 Uhr die

Weihnachtsfrau mit Geschichten und Liedern vorbei.

Neugestalteter Weihnachtsmarkt in Bad Schwartau

In diesem Jahr präsentiert sich der Weihnachtsmarkt in Bad Schwartau in einem völlig

neuen Gewand: Echte Tannenbäume, ein Boden aus Holzhackschnitzeln und Wege auf

Holzbohlen schaffen eine authentische und warme Atmosphäre für die Besucher. Die neu

gestaltete „Markttwiete“ führt das Publikum über den Zwergenwald bis hin zum großen

Marktgeschehen auf dem Marktplatz, wo weihnachtliche Waren und Spezialitäten locken.

Die Stände bieten auch ein vegetarisches und ein veganes Sortiment an

Eutiner Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsparade

Der Vorplatz vor dem Schloss-Ensemble verwandelt sich vom 30. November bis zum 23.

Dezember zu einem weihnachtlichen Wäldchen – bis zu 70 Weihnachtsbäume schaffen eine

hyggelige Adventsatmosphäre. Der Eutiner Weihnachtsmarkt bietet auch kulturelle

Schokoladenstücken. An den Wochenenden werden Mitmach-Aktionen für Kinder

angeboten, Gaukler, Fabelwesen und Jongleure schauen zeitweise vorbei. Wer die

Weihnachtsstadt Eutin bequem im Sitzen auf sich wirken lassen möchte, kann eine Fahrt mit

dem Weihnachtszug machen, der an den Adventswochenenden durch die Altstadt

kutschiert. Am 17. Dezember laden die Geschäfte zum Geschenkesonntag ein und

präsentieren von 12 bis 17 Uhr eine Weihnachtsparade, die mit Engeln, Nussknackern und

dem Weihnachtsmann durch die Eutiner Innenstadt zieht. Am 2. Adventswochenende lädt

der Kiwanis-Club Ostholstein zum traditionellen Weihnachtsmarkt im Schloss Eutin ein. Das

musikalische Rahmenprogramm wird von ortsansässigen Schulen und der Kreismusikschule

Ostholstein gestaltet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weihnachtsmarkt im Kurpark Malente

Am 1. Adventswochenende bieten Hobby- und Profi-Kunsthandwerker im Malenter Haus

des Kurgastes und Kurpark Handgemachtes aus Malente und der Region an. Von

Schwibbögen über Adventsgestecke bis hin zu Honig kann auf dem Weihnachtsmarkt das

ein oder andere Geschenk erworben werden. Auf dem Konzertplatz können Besucher bei

weihnachtlicher Live-Musik die Stimmung genießen.

Pronstorfer Weihnacht

Bereits zum 31. Mal werden die alten Gutsscheunen, Speicher und Ställe in Pronstorf in

weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Vom 17. November bis zum 17. Dezember wird die

bunte „Pronstorfer Weihnacht“ traditionell an den Wochenenden mit einem

Kinderprogramm und dem Blick über die schwedischen Holzhäuser auf das barocke

Herrenhaus zelebriert.

Frische Weihnachtsbäume auf Gut Stockseehof

Auf dem Gut Stockseehof startet der Weihnachtsmarkt am 2. Dezember und wird bis zum

dritten Advent täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Wer möchte, kann seinen Besuch

auch direkt mit dem Erwerb eines Weihnachtsbaums verbinden. Aus dem eigenen Forst

werden frisch geschlagene Weihnachtsbäume aller Art und Größen auf dem Hof

angeboten.

Kisdorfer Weihnachtsmarkt rund um den Margarethenhoff

Die Besucher des Kisdorfer Weihnachtsmarkts vom 24. bis 26. November erwartet nach

eigenen Angaben eine malerische Kulisse mit zahlreichen festlich geschmückten Ständen

und jeder Menge Attraktionen „in magischer Atmosphäre“. Auch ein Kinderkarussell steht

parat. In dörflicher Atmosphäre am denkmalgeschützten Anwesen des Margarethenhoffs

dürfen Gäste erste Weihnachtsluft schnuppern.

Familien-Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp

Die große Waldweihnacht im Erlebniswald findet wieder statt! Rund um das Waldhaus und

das Familienrestaurant in Trappenkamp ist der Wald festlich geschmückt und zahlreiche

Hütten, Stände und Attraktionen laden Kinder und Erwachsene ein. Ob Kasper,

Märchenpfad, Weihnachtsmann oder Bastelhütte – der weihnachtliche Wald soll am

Sonnabend, 9. Dezember, von 11 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis

18 Uhr für eine wunderschöne Stimmung sorgen.

Weihnachten im Wildpark Eekholt

Tierisch weihnachtlich wird es im Wildpark Eekholt zugehen. Am ersten Dezember-

Wochenende findet ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt statt. Heiligabend macht der

Weihnachtsmann in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr einen Zwischenstopp im Wildpark, um

die Tiere mit Weihnachtsleckerli zu versorgen und aufgeregte Kinder zu treffen.

Weihnachtsmarkt in der Braaker Mühle

Die Braaker Mühle veranstaltet in diesem Jahr erstmalig einen Weihnachtsmarkt unter dem

Motto „Dein Weihnachtsmarkt von Deiner Weihnachtsbäckerei“. Interessierte können an

den ersten drei Adventswochenenden immer sonnabends von 16 bis 23 Uhr und sonntags

von 13 bis 19 Uhr die denkmalgeschützte Windmühle besuchen. Zahlreiche

Genussmomente, ein vielfältiges Kinderprogramm, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten,

Kunsthandwerk und abwechslungsreiche Live-Acts, erwartet die Gäste in der Braaker

Mühle.

Ahrensburger „Schloss im Advent“

Das Schloss Ahrensburg verwandelt sich am 3. Adventswochenende in ein

vorweihnachtliches Anwesen. Am 16. und 17. Dezember können Gäste des besonderen

Weihnachtsambiente von 15.30 bis 18.30 Uhr das „Schloss im Advent“ erleben. Festlich

begleitet wird dieser besondere Gang durch das Schloss von Musik und Chorgesang.

Vornehm gewandete Rokoko-Herrschaften sollen die Illusion perfekt machen. Im 2.

Obergeschoss gibt es weihnachtliches Basteln für Kinder, Vorlesen, Selfiespots und ein

nostalgisches Puppenhaus. Das Gewölbekeller Café sorgt für kulinarische Genüsse.

Reinbeker Weihnacht im Schloss

Zirka 70 Aussteller bieten ihre weihnachtlichen Waren, vor allem individuelles

Kunsthandwerk bei der Reinbeker Weihnacht im Schloss Reinbek an: Tiffany,

Handstickereien, Silberschmuck, Weihnachtskarten, Glasbilder, christliches Kunsthandwerk

aus Bethlehem und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Geöffnet ist die

Reinbeker Weihnacht am 2. Adventswochenende, Sonnabend von 13 bis 21 Uhr und

Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Auf der Bühne im Schlosshof sorgen Musikgruppen für

weihnachtliche Stimmung. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei

Grachtenweihnacht in Friedrichstadt

Friedrichstadt hat sich fein herausgeputzt, denn jetzt wird es in dem Holländerstädtchen an

der Gracht wunderbar weihnachtlich und gemütlich. Am 1. Adventswochenende wird rund

um den großen festlichen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz die Adventszeit mit dem

traditionellen Weihnachtsmarkt, der „Grachtenweihnacht“ eingeläutet. Am Freitagmorgen

beginnt die Grachtenweihnacht mit dem „Julebasar“ im Paludanushaus, danach können

sich die Gäste zum „Anpunschen“ im Schein von Feuerschalen am Tannenbaum auf dem

Markt treffen. Neben den liebevoll geschmückten Weihnachtshütten gibt es den Sankt-

Christophorus-Kirchmarkt. In der Altstadt haben die Geschäfte am Freitag und Samstag bis

20 Uhr zum Geschenkeshopping geöffnet.

Glückstädter Sternenzauber mit Weihnachtsmarkt

Ein besonderes Highlight des Sternenzaubers ist der Glückstädter Weihnachtsmarkt vom bis 17. Dezember. Rund um die festlich geschmückte Tanne erleuchten weihnachtlich

dekorierte Holzhütten, in denen die Aussteller eine bunte Mischung aus Kunsthandwerk,

Back- und Süßwaren, Weihnachtsdekoration und -geschenken präsentieren. Ein Höhepunkt ist der Besuch des Weihnachtsmannes. Abgerundet wird die Weihnachtsstimmung mit

Livemusik auf der Weihnachtsmarktbühne am Kandelaber. Der Weihnachtsmarkt ist am

Freitag zwischen 14 und 20 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11

bis 18 Uhr geöffnet.

Weihnachtsdorf Wanderup – Ein ganzes Dorf als Gastgeber

Das gesamte Dorf Wanderup erstrahlt vom 1. bis 3. Dezember in weihnachtlichem Glanz

und in der Luft liegt der unverwechselbare Duft von köstlichen Leckereien. Von der

Weihnachtshalle der Landfrauen bis hin zum Dörpsplatz und dem anliegenden Café

Speicher erstreckt sich die Weihnachtsmeile. Diejenigen, die auf der Suche nach einem

Weihnachtsgeschenk sind, werden in den geschmückten Scheunen, Carports, Garagen und

Vorgärten mit Sicherheit fündig. Dort wird unter anderem eine große Auswahl an

Kunsthandwerk angeboten.

Weihnachtsmarkt in Neumünster lockt mit Eisbahn aus Kunststoff

Insgesamt 36 Weihnachtsbuden sorgen in diesem Jahr für einen Weihnachtszauber in

Neumünsters Innenstadt auf dem Großflecken. Der Weihnachtsmarkt öffnet vom 27.

November bis 23. Dezember seine Pforten und bieten neben traditionellem Glühwein auch

Poffertjes, Flammkuchen, Apfelkuchen und vegetarische Spezialitäten. Eine Eisbahn aus

hochwertigem Kunststoff lockt die Kufenflitzer nach Neumünster. Ein Highlight ist der

Besuch des Nikolaus, der am 6. Dezember um 17 Uhr zu Besuch kommt. Im McArthurGlen

Designer Outlet Neumünster können die Besucherinnen den centereigenen Wintermarkt

zum gemütlichen Verweilen nutzen. Zahlreiche weihnachtliche Foto-Spots und eine

Lichtershow bieten das perfekte Fotosetting für Weihnachtskarten.

Magische Vorweihnachtszeit im Herzogtum Lauenburg

Gut Basthorst läutet die besinnliche Jahreszeit mit dem Weihnachtsmarkt LEBENSART ein.

Ab dem 24. November für vier Wochenenden finden die Besucher hier eine Vielzahl an

Kunstausstellern sowie ein umfangreiches Begleitprogramm. Ab dem 1.

Adventswochenende bis zum 23. Dezember können Interessierte den nach Möllner

Angaben schönsten Weihnachtsbaum Norddeutschlands auf dem Möllner

Weihnachtsmarkt bewundern. Daneben findet sich für die Besucherinnen eine Kuss-Zone,

wo sich Menschen unter einem Mistelzweig küssen können und nach dem Brauch ein

glückliches Paar werden. Vom 8. bis 10. Dezember bietet der Lauenburger

Weihnachtsmarkt eine traumhafte Kulisse direkt am Lauenburger Schlossplatz

„De lütte Wiehnacht“ in Rendsburg

Schlittschuhvergnügen und eine Bürgerhütte bietet der Rendsburger Weihnachtsmarkt „De

lütte Wiehnacht“, der von Montag, 27. November 2023 bis zum 7. Januar 2024 auf dem

Schiffbrückenplatz seine Pforten öffnet. Mit der Eisbahn, Ice-Partys, Schlittschuhkursen und

winterlich, weihnachtlichen Leckereien versetzt „De lütte Wiehnacht“ die Besucher in einen

zauberhaften Wintertraum. Die Bürgerhütte ist in diesem Jahr der Neuzugang auf dem Weihnachtsmarkt. Vereine, Verbände, zahlreiche Aktive sowie Kunsthandwerkerinnen

unterschiedlicher Bereiche der Region präsentieren hier ihre Arbeit.

OSTSEE

Lübecker Weihnachtsmärkte in historischer Kulisse

Die malerische Altstadt der Hansestadt Lübeck erstrahlt ab 27. November 2023 wieder im

vorweihnachtlichen Lichterglanz und lädt bis zum 30. Dezember zu einem Bummel über die

berühmten Lübecker Weihnachtsmärkte in historischer UNESCO-Welterbekulisse ein.

Angefangen hat alles schon 1648, als urkundlich belegt erstmalig ein Weihnachtsmarkt am

Fuße des Lübecker Rathauses Einzug hielt. Heute verzaubern insgesamt elf

Weihnachtswelten die Gäste. Offiziell eröffnet wird die Weihnachtsstadt am 27. November

mit dem „Adventsleuchten“ in Sankt Marien und der anschließenden Lichterprozession

durch die Straßen der Altstadt. Das stimmungsvolle Angebot reicht vom traditionellen

Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus über die Kunsthandwerkermärkte im Heiligen-Geist-

Hospital und Sankt Petri bis hin zu den liebevoll inszenierten Themenmärkten auf der

Altstadtinsel. So erinnert der Maritime Weihnachtsmarkt auf dem Koberg an die Tradition

des alten Seefahrerviertels rund um Sankt Jakobi und das „Hafenglühen“ lädt zum

Weihnachtsmarkt an der Hafenkante auf dem Drehbrückenplatz ein. Der Historische

Weihnachtsmarkt an der Marienkirche bietet eine vorweihnachtliche Zeitreise ins

Mittelalter. Die familienfreundlichen Angebote des Weihnachtswunderlandes sind in

diesem Jahr erstmalig auf dem Jakobikirchhof zu finden. Übrigens: Das Weihnachtspostamt

auf dem Schrangen wartet bis zum 2. Advent auf die Wunschzettel und die Briefe der Kinder

an den Weihnachtsmann. Ein besonderer Service für Urlaubsgäste ist in diesem Jahr wieder

der Tannenbaum-Leihservice „A Tännchen, please!“, der Interessierten in Lübeck und

Travemünde einen geschmückten Weihnachtsbaum für die Festtage leihweise anbietet.

Hygge, Herz & Lichterglanz auf dem Flensburger Weihnachtsmarkt

Der traditionelle Flensburger Weihnachtsmarkt lädt in diesem Jahr vom 27. November bis

zum 31. Dezember zu einem besonderen Wintererlebnis in die Altstadt ein. Warme Lichter

und Hütten im nordischen Stil schmücken die Innenstadt. Ein Gefühl von Hygge macht sich

breit, Kunsthandwerk und kulinarische Leckereien finden sich in den schmucken Hütten

zwischen Süder- und Nordermarkt. Die feierliche Eröffnung des Flensburger

Weihnachtsmarkts ist am Montag, 27. November um 17 Uhr, an der Weihnachtspyramide

auf dem Südermarkt. Nach der offiziellen Eröffnung mischen sich auch der

Weihnachtsmann und seine himmlischen Gefährten unter die Menge

Märchenweihnacht auf Schloss Glücksburg

Auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl von damals verwandelt sich Schloss Glücksburg

an allen vier Adventswochenenden in eine einzigartige Weihnachtswelt und entführt Klein

und Groß auf eine ganz besondere Märchenreise. Ein romantischer Weihnachtsmarkt voller

Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten sowie vielen besonderen Highlights sollenfür ein unvergleichliches Erlebnis sorgen. Besucher dürfen sich auf ein illuminiertes

Märchenschloss, einen magischen Lichtpark, lebensgroße Märchenbücher, eine

Wichtelwerkstatt, einen Märchenerzähler, den Weihnachtsmann, eine Feuershow, Walking

Acts und weihnachtliche Konzerte in der Schlosskapelle freuen.

Kellenhusener Winterbummel im Kurpark

Bei weihnachtlicher Musik laden neben Getränke- und kulinarischen Ständen auch

Kunsthandwerkerstände beim Kellenhusener Winterbummel im Kurpark zum Verweilen ein.

Der Winterbummel ist „zwischen den Jahren“ vom 27. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024

täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet und bietet ein weihnachtliches Programm für Kinder.

Musikalischer Weihnachtsmarkt in Timmendorfer Strand

110 Tausend Lichter lassen in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt in Timmendorfer Strand

erleuchten. Vom 14. Dezember 2023 bis zum 1. Januar 2024 lädt die Ostholsteiner

Gemeinde täglich ab 12 Uhr zu einem Bummel ein, bei dem Weihnachtsplätzchen, heiße

Schokolade, gebrannte Mandeln und Glühwein bei weihnachtlicher Musik genossen

werden können.

Eckernförder Weihnachtsmarkt mit Nikolaus Sternmarsch

In Eckernförde weihnachtet es sehr: Weihnachtliches Kasperletheater für Kinder, bunte

Kunsthanderwerkerhütten, ein Lebkuchenhauswettbewerb, Märchenstunden im Turmcafé

der Sankt-Nicolai-Kirche, After-Work-Veranstaltungen und Live-Musik, ein Holzkarussell und

ein Märchenclown sowie der Nikolaus Sternmarsch am 6. Dezember sind nur einige der

Highlights der Stadt. Der Eckernförder Weihnachtsmarkt öffnet vom 27. November bis 30.

Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr und freut sich auf kleine und große Besucher.



Adventsmarkt und Eiswelt in Scharbeutz

Eine große Aktionsbühne steht am 17. Dezember 2023 am Bürgerhaus in Scharbeutz und

bietet zum Adventsmarkt von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm an. Vom 18. Dezember

2023 bis zum 4. Februar 2024 verwandelt sich der Kurpark in eine Eiswelt mit Eisbahn und

Eisrundlauf durch den Kurpark. Neben Schlittschuhlaufen können Freunde des

Eisstockschießens eine Partie austragen oder gemütlich im Budenzauber beisammensitzen.



Riesen-Adventskalender und Wintertreff in Neustadt

Im Advent verwandelt sich das Kremper Tor in Neustadt in einen riesigen Adventskalender,

bei dem jeden Tag ein neues Türchen geöffnet wird. Vom 30. November bis 30. Dezember

können Besucherinnen die Vor- und Weihnachtszeit beim Wintertreff in Neustadt genießen.

Der Wintertreff bietet ein vielfältiges Programm von Anpunschen über die Tannenbaum-

Glücksrad-Aktion bis hin zu After-Work-Partys

Zauberhafte Welt des Wintertreffs in Pelzerhaken

Vom 2. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 findet auf dem Seebrückenvorplatz in

Pelzerhaken der Wintertreff statt. Das winterliche Ambiente in einem beheizten Zelt lädtzum gemütlichen Verweilen ein. Nachhaltigkeit wird auf dem Wintertreff in diesem Jahr

großgeschrieben: In Mehrweg-Bechern gibt es Glühwein und Kinderpunsch. Der

Wintertreff findet jeweils von 15 bis 22 Uhr an bestimmten Terminen statt.

Schönberger Weihnachtsmarkt mit Piet Rakete und Christmas-Gospel

Der Marktplatz vor der Ev.-Luth. Kirche in Schönberg wird am 9. und 10. Dezember 2023

zum Schauplatz des 34. Schönberger Weihnachtsmarkts. Rund 30 gemeinnützige Vereine

und Organisationen sowie private Kunsthandwerkschaffende und Caterer aus der Region

präsentieren sich hier. Auf der Open-Air-Bühne erwartet die Besucher unter anderem ein

weihnachtliches Live-Programm mit Piet Rakete und Christmas-Gospel. An beiden Tagen

gibt der Weihnachtsmann eine Audienz. Der Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend von 14

bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Parkplätze stehen auf dem

Großparkplatz am Rathaus zur Verfügung.

Probsteier Weihnachtsmarkt am Schloss Hagen

An den ersten drei Adventswochenenden findet jeweils von 11 bis 18 Uhr vor dem Schloss

Hagen in Probsteierhagen und im Gewölbekeller der Probsteier Weihnachtsmarkt statt. Für

Kinder kommt jeweils um 14 Uhr der Weihnachtsmann, um sich Gedichte und

Weihnachtswünsche anzuhören, es gibt Tannenbäume und Weihnachtliches zu erwerben.

Weihnachtsinsel Fehmarn

Vom 30. November bis zum 30. Dezember reihen sich auf dem Marktplatz inmitten der

Burger Altstadt kleine Holzbuden aneinander, aus denen Glühwein-, Punsch- und

Essensduft wabert. Auf dem Fehmarnschen Weihnachtsmarkt gibt es weihnachtliche

Kulinarik sowie Stände mit Schmuck und Kunsthandwerk. Die Beleuchtung an den Buden

und den Feuertonnen soll für eine heimelige Atmosphäre sorgen. Der Fehmarner

Weihnachtsmarkt hat montags bis freitags ab 15 Uhr sowie am Wochenende ab 12 Uhr

geöffnet. Ruhetage sind der 24. und 25. Dezember.



Grömitzer Wintermarkt mit Blick über die winterliche Ostsee

Der Grömitzer Wintermarkt lädt vom 25. Dezember 2023 bis zum 1. Januar 2024

Einheimische und Gäste zum Verweilen ein. Mit Heißgetränk statt Eis am Stiel können

Besucher zu dieser Jahreszeit einen Blick auf die winterliche Ostsee werfen und die

weihnachtliche Stimmung genießen. Zusätzlich gibt es auf der Wiese Uferstraße eine

Almhütte und eine überdachte Eisbahn bei der Grömitzer Eiszeit.

„Schiff Ahoi“ in Travemünde

Rund um das Travemünder Kreuzfahrtterminal mit Blick auf die Trave können Besucher vom 17. November 2023 bis zum 1. Januar 2024 den Weihnachtsmarkt „Schiff Ahoi“ besuchen.

Gäste erwartet in gemütlich ausgestatteten Aufenthaltszelten bei Glühwein und Waffeln

Live-Musik. Für die Kleinen gibt es ein Bühnenprogramm und eine Kindereisenbahn. Am 24. Dezember treffen sich Einheimische und Gäste am Alten Leuchtturm, um den

Weihnachtsmann bei Trompetenmusik zu begrüßen.

Lichterglanz in Heiligenhafen

Tausende leuchtende LEDs, eine Vielfalt an leckeren regionalen Köstlichkeiten, eine

Eisstockbahn und eine Hüpfburg sollen Besucherinnen einen schönen Aufenthalt auf dem

Weihnachtsmarkt in Heiligenhafen bescheren. Vom 27. November bis zum 31. Dezember

ist der Weihnachtsmarkt geöffnet. Jeden Donnerstag ab 18 Uhr lädt die Stadt zu Après-

Weeks-Partys ein, an den Wochenenden erwecken Musiker die Bühne zum Leben.



Jubiläums-Weihnachtsmärkte in Schleswig

Der traditionelle Kunsthandwerkermarkt „Schwahlmarkt“ im St. Petri-Dom zu Schleswig vom 9. bis 17. Dezember 2023 steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des

Landes Schleswig-Holstein Daniel Günther. Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt, der in

diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum begeht, wird mit einem feierlichen Gottesdienst am9. Dezember um 12 Uhr eröffnet. Der Schwahlmarkt gehört zu den schönsten

Weihnachtsmärkten im Norden. Er findet im Kreuzgang des Schleswiger Doms, im

sogenannten „Schwahl“ (vom niederdeutsch-dänischen „Svalbar“ = Kühler, überdachter

Gang) statt. Nach der Pandemiepause öffnet auch das Stadtmuseum Schleswig in diesem

Jahr wieder seine Tore für den traditionellen Weihnachtsmarkt. Seit 40 Jahren bildet der

historische Gebäudekomplex des Günderothschen Hofes den Rahmen für erlesenes und

besonderes Kunsthandwerk sowie Kulinarik. Der Weihnachtsmarkt auf dem Schleswiger

Capitolplatz öffnet vom 20. November bis 29. Dezember seine Pforten und sorgt mit seinen

Buden für vorweihnachtliche kulinarische Erlebnisse

