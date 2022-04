Urlaub – für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres, erst recht der Haupturlaub – vorzugsweise in der warmen Jahreszeit. Dabei sind die Vorstellungen des Einzelnen, wie er/sie denn den Urlaub verbringen möchte, so unterschiedlich und individuell wie jeder Einzelne von uns in seinem Wesen ist. Dieses Gefühl, die Einstellung zum eigenen Urlaub, ist mit den Jahren gewachsen, hat sich bei dem einen oder anderen auch mal gewandelt – die Corona-Pandemie hat allerdings Eines beschleunigt: Dachten vor drei Jahren, in 2019, etwa 20% der Reisenden darüber nach, den Urlaub in und mit einem Wohnmobil zu verbringen, hat sich das total gedreht: Im laufenden Jahr 2022 denken rund 20% nicht darüber nach, mit einem Caravan in den Urlaub zu starten und diesen in eben jenem Gefährt zu verbringen! Wie kommt’s?

Warum Caravan?

Die Menschen begeistern sich zunehmend für das individuelle Reisen, wollen in diesen „schönsten Wochen des Jahres“ entspannen, Zeitdruck und Verpflichtungen möglichst vermeiden. Das Reisen mit dem Caravan garantiert genau diese Individualität, man ist flexibel und entspannt unterwegs, wählt individuelle und – manchmal auch – spontane Reiserouten. Familien schätzen die Entspannung für die Eltern, da den Kindern viel einfacher Spaß und Abwechslung geboten werden kann. Zusätzlich stärkt ein solcher Urlaubstrip das Zusammengehörigkeitsgefühl jeder kleinen Reisegruppe, Abenteuer – auch unvergessliche Familienabenteuer – gehören dazu, manche Erstnutzer eines Caravans staunen darüber, wie schnell und unerwartet eine Gemeinsamkeit neu entdeckt wird, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, bei Bedarf schnell und unproblematisch eine Pause einzulegen, frische Luft und gute Stimmung beim Rasten zu genießen – der Urlaub fängt schon mit dem Starten des Caravans vor der eigenen Haustür an. Ein Caravan-Urlaub zeichnet sich also besonders durch Flexibilität in jeder Hinsicht aus.

Und wer den wirtschaftlichen Faktor im Auge behalten möchte: Caravane oder Wohnmobile sind wertstabile Fahrzeuge, erfahren aktuell eine Wertsteigerung, denn der Markt boomt in diesen Zeiten.

Warum den Caravan übers Autohaus anschaffen?

Das Autohaus – wie der Name schon sagt – ist auf Autos, fahrbare Untersätze auf vier Rädern spezialisiert, salopp gesagt: „Wir können Auto, wir können demnach auch Caravan und Wohnmobil!“

Immerhin 85 Mitarbeiter sichern bei der Emil Frey Küstengarage GmbH die vielfältigen Prozesse und reibungslose Abläufe in Sachen Autokauf, angefangen von der Beratung, Vorbestellung, Anschaffung, Auslieferung bis hin zum gesamten Service. Altfahrzeuge werden nach Absprache in Zahlung genommen, der hauseigene Teiledienst besticht durch eine große Auswahl an Zubehör.

„Bei uns bekommt der Kunde eben alles aus einer Hand! Zudem ist die Verfügbarkeit wegen der großen Nachfrage auf dem Markt aktuell eher gering. Wir haben immerhin eine große Menge an Fahrzeugen dieser Kategorie im Jahr 2022 zur Verfügung!“, weiß Peter Krusche zu berichten. Krusche ist seit vielen Jahren Geschäftsführer des Gesamtunternehmens Emil Frey Küstengarage GmbH. „Alle Mitarbeiter sind selber vom Thema „Caravan“ begeistert und freuen sich auf zahlreiche und wissbegierige Kunden. Das Team ist mit Herz und Seele bei der Sache. Wir sind uns sicher: Für jede Kundenanfrage finden wir individuelle Lösungen, die punktgenau zum Kunden passen!“

Peter Krusche und sein ganzes Team freuen sich auf tolle Begegnungen zum „Caravan Opening“ am 23.04.22 und bereiten ein spannendes Event rund um das Thema Wohnmobile vor.

„Wir führen verschiedene Modelle der Marktanbieter „Robeta“ und „LMC“ in unserem Programm, beides Firmen, die hohe Qualität garantieren und schon jahrelang erfolgreich in diesem Segment tätig sind.“ Peter Krusche ist sich sicher: „Bei uns an der Ecke Nordstraße/Osterallee findet jeder Interessent garantiert das Modell, das genau zu seinen Ansprüchen und Möglichkeiten passt. Und wer sich noch nicht sicher ist, ob er sich gleich einen Caravan kaufen soll, dem können wir auch helfen: Sollte es nicht gleich mit einem eigenen Fahrzeug klappen oder die Kauffindung noch stattfinden, bieten wir mehrere Modelle „California“ zur Vermietung an!“

