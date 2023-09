Abwechslungsreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung entdecken bei „FlensburgerLeben 2023“ Kunst, Kultur, Sport, Kulinarisches, Spaß, Unterhaltung, Gesundheit und Bildung

„FlensburgerLeben“ lautet der Titel der städtischen Veranstaltungswochen im Zeitraum vom 11. September bis zum 01. Oktober 2023.

Die Veranstaltungswochen werden in diesem Jahr endlich wieder dem ursprünglichen Konzept entsprechend stattfinden können. Im dreiwöchigen Veranstaltungszeitraum laden diverse ehren- und hauptamtlich organisierte Veranstaltungen und Angebote in den Stadtteilen zum Kennenlernen und Ausprobieren ein – intergenerativ, inklusiv und multikulturell ausgerichtet.

Übergreifendes Ziel von „FlensburgerLeben“ war und ist es, allen Einwohnerinnen und Einwohnern das vielfältige Angebot in Flensburg näher zu bringen, sie zum Mitmachen zu motivieren und zu Aktivitäten anzuregen. Angestrebte Nebeneffekte sind, über attraktive Veranstaltungen vor Ort (s)einen Stadtteil näher kennen zu lernen, bei denen möglichst auch Jung und Alt zusammenkommen sollen. Dabei sollen verlässliche Strukturen zwischen bürgerschaftlichem Engagement und Institutionen unterstützt und auch eine nachhaltige Wirkung in den einzelnen Stadtteilen erreicht werden.

Rund 80 Einzelveranstaltungen wurden von den unterschiedlichstenen Akteuren zum Teil ganz neu entwickelt und geplant und werden von vielen weiteren unterstützt.

Der Fachbereich Soziales und Gesundheit hat in den vergangenen Monaten zur Beteiligung aufgerufen, anschließend die Angebotsvielfalt gebündelt und fördert auch finanziell die gesamte Veranstaltungsreihe. So ist es möglich, dass so gut wie alle Angebote kostenfrei oder aber zu einem deutlich reduzierten „FlensburgerLeben-Unkostenbeitrag“ ausprobiert werden können.

Durch das Engagement aller Beteiligten erhalten die Bürger*innen einen tollen Einblick:

„wie das Flensburger Leben aussieht und aussehen kann“

„wie wir Flensburgerinnen und Flensburger leben“

„wie und was man in Flensburg erleben kann“

Was wird es zu erleben geben? Vorträge, Konzerte, Workshops, vielfältigste Sport-, Bewegungs- und Mitmachangebote aller Art, Krimi-Touren, Petuh-Stadtführungen und einen Märchenspaziergang durch den Christiansenpark.

Jonglage und Artistik, schillernde Giganten und Feuershows verzaubern und regen zum Staunen an. Wer selber einmal in diese Welt eintauchen möchte, hat dazu in der Zirkuswerkstatt Gelegenheit – ohne Feuer, aber garantiert mit viel Spaß.

Das Piratennest wird zum Puppentheater unter freiem Himmel. Einsame Herzen kommen sich beim Single-Talk näher und der Neustadt-Chor freut sich auf das gemeinsame Singen mit Herz und Seele und über viele neue Stimmen.

Die Interkulturellen Wochen feiern ihr 20-jähriges Jubiläum und am 26.09. wird der Queisser-Seniorenpreis verliehen. Kulinarisch wird es auch. Am 29. und 30. September findet erstmals das Kulinarik-Festival „Lækkerschmecker – grenzenloser Genuss“ in Flensburg statt.

Besondere Highlights innerhalb der Veranstaltungswochen „FlensburgerLeben“ gibt es viele. Lassen Sie sich davon leiten, wozu Sie Lust haben und was Sie interessiert. Horchen Sie in sich hinein und wenn Sie etwas reizt, dann machen Sie doch einfach mit!

Das Programmheft liegt seit Anfang August an mehreren Stellen, wie z. B. im Eingangsbereich des Rathauses und in der Stadtbibliothek, aus.

Unter www.flensburg.de und @stadtflensburg.de gibt es weitere Informationen. Telefonische Auskunft erhalten Sie unter 0461-85 2743 bei Verena Schmidt-Braess oder Anfragen per Mail gern an schmidt-braess.verena@flensburg.de.

© G. Grätsch © Weltentor

Alle Veranstaltungen im Überblick

(die Termine sind dem Programmheft zu entnehmen):

Kreatives, Kunst und Kultur

Märchen, Jonglage und Artistik

Singen mit Herz und Seele

Mandala Workshops in der KulturLücke

Märchenhafte Flammen

Lebensfarben / Lebens-Lieder-Zeit

Schillernde Giganten

„Musik für´s Herz“ mit Ilona & Christian

Upcycling Werkstatt MALEN

Upcycling Werkstatt DRUCKEN

Upcycling Werkstatt NÄHEN

eros atomus @ Kühlhaus Flensburg

Puppentheater unter freiem Himmel: HANS IM GLÜCK

Flensburger Märchensommer

Feuershow und fesselnde Flammen für Flensburg

Flensburger Stromfarben 2023

Kinoveranstaltung

Goldener Herbst in Flensburg

Interkulturelle Wochen 2023

Verleihung Queisser-Seniorenpreis 2023

Sport und Bewegung

Nordic Walking

Power und Kraft durch Bewegung

Pilates

Outdoor Fitness-Training mit der Sportbox

Mindfulness (Achtsamkeit)

Rückengymnastik

Sport mit Sören

Einweihungsfeier der neuen Spiel- und Sportgeräte für Kinder und Erwachsene im Volkspark

Aquafit durch Hydroprower

Kulinarisches

Lækkerschmecker – grenzenloser Genuss

Unterwegssein, Spaß und Unterhaltung

Single-Talk

Touren durch die Kaufmannhöfe Richtung Norden und Süden Petuh-Stadtführung mit Hilke Rudolph als Frau Chrischiansen

Lerne den Leila Flensburg kennen

Krimi-Tour „FlensburgerLeben“

Überraschungstour Trepp auf, Trepp ab – Petuh-Stadtführung mit Frau Chrischiansen (Hilke Rudolph)

Weite Reisen auf kurzen Wegen – Märchenspaziergang im Christiansenpark

Gesundheit und Bildung

Patientenverfügung:

Über Ihre Behandlung bestimmen Sie!

Aktiv Café

Vorsorgevollmacht: Wer entscheidet, bestimmen Sie!

Wochenmarkt-Event

Jeder kann Opfer werden – der WEISSE RING informiert

Pflege organisieren

Text: Stadt Flensburg